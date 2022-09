El gigante del sistema solar estará muy cerca de nosotros. Este 26 de septiembre Júpiter se podrá ver en el cielo, ya que tendrá su mayor acercamiento al planeta Tierra en los últimos 59 años.

La NASA ha confirmado en su blog que en esta fecha, y un par de días antes y después, el planeta más grande del sistema solar estará a 587 millones de kilómetros de distancia, aproximadamente la misma a la que estuvo en 1963. Además de este acercamiento, Júpiter también tendrá la oposición perfecta para ser visto desde nuestro planeta.

Adam Kobelski, astrofísico de la NASA, asegura que las condiciones están dadas para que Júpiter se pueda ver a simple vista sin telescopio, o al menos sus características bandas centrales, ya que para ver su gran mancha roja sí necesitarás de este instrumento óptico. ¿Te gustaría tomarle una foto con tu móvil? Pues aquí te traemos los consejos que debes seguir para que lo logres.

Cómo sacar fotos a Júpiter con el móvil

Lo primero que debes saber es que para poder fotografiar a Júpiter es importante que uses un teléfono con una buena cámara. Y no, no es necesario que tengas alguno de los 10 móviles con mejores cámaras del mercado según DxOMark.

De hecho, lo que necesitas es un terminal que cuente con un sensor teleobjetivo y modo noche. Esto se debe a que la mejor manera de tomar una foto a este planeta es durante la noche y aprovechando el máximo zoom que ofrece el móvil. ¿Tu Android no cumple estas características? Descuida, siguiendo estos consejos de seguro obtendrás una buena foto:

Usa un trípode para obtener la mayor estabilidad posible al tomar la foto.

para obtener la mayor estabilidad posible al tomar la foto. Activa el modo noche de la cámara, si no lo tiene, usa el modo profesional para reducir al máximo la ISO, la exposición y desactiva el enfoque automático.

de la cámara, si no lo tiene, usa el modo profesional para reducir al máximo la ISO, la exposición y desactiva el enfoque automático. Aprovecha el máximo el zoom disponible en tu móvil sin perder la nitidez de la imagen. Si tienes sensor teleobjetivo puedes usar todo el zoom óptico . Si tu móvil no tiene esta cámara, hará un acercamiento por software (zoom digital), del que no debes abusar, ya que sacrifica mucho la calidad de la foto.

disponible en tu móvil sin perder la nitidez de la imagen. Si tienes sensor teleobjetivo puedes usar todo el . Si tu móvil no tiene esta cámara, hará un acercamiento por software (zoom digital), del que no debes abusar, ya que sacrifica mucho la calidad de la foto. Asegúrate de estar en un lugar con muy poca luz, con un clima seco y despejado.

y despejado. ¡No te confundas con la luna! Júpiter se verá como el segundo astro más brillante en el cielo, puesto que el más grande y luminoso será el satélite de nuestro planeta. Además, también podrás reconocer el planeta más grande del sistema porque al lado de él puede que aparezcan 3 o 4 puntos brillantes que lo acompañan. Estos son sus famosos satélites Io, Europa, Ganímedes y Calisto.

Finalmente, si quieres saber más información sobre este tema, te recomendamos que le eches un vistazo a este tutorial sobre cómo tomarle una increíble foto al eclipse lunar o cualquier otro fenómeno astronómico con tu móvil.