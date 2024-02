Cómo hacer stickers de WhatsApp en Samsung sin aplicaciones

Gracias a las novedades que ha recibido la capa de personalización de los dispositivos móviles Samsung, One UI para ser exactos, los usuarios que poseen un terminal fabricado por esa compañía con Android 14 como mínimo en su interior, ya no necesitarán descargar aplicaciones para hacer stickers de WhatsApp.

Utilizando la aplicación llamada Galería, la cual viene instalada de fábrica en todos los dispositivos móviles Samsung, cualquier usuario puede crear stickers de WhatsApp en un abrir y cerrar de ojos. Si cumples con este requisito (contar con Android 14 en el interior del móvil) podrás crear todos los stickers que quieras usando imágenes.

Así puedes crear stickers de WhatsApp con tus propias fotos en Samsung

Antes de que repasemos el tutorial que te enseñará a crear stickers de WhatsApp desde tu móvil Samsung, deberás actualizar el Android a la última versión. Si tu terminal tiene Android 13 o inferior, esta función podría no llegar a estar presente. De igual forma, deberías realizarlo igual, pues hay terminales de Samsung con Android 13 que recibieron esta nueva función (aquellos considerados gama media/alta).

En primera instancia deberás abrir la Galería de tu móvil Samsung .

. Busca la imagen que quieres utilizar para crear el sticker (puede ser cualquier fotografía).

(puede ser cualquier fotografía). Mantén presionado sobre el objeto que deseas utilizar para hacer el sticker (deberás pulsarlo por al menos 5 segundos hasta que deje de parpadear la pantalla).

Aparecerá un pequeño menú con varias opciones, pincha sobre la que dice “Guardar como adhesivo”.

En segundos, tu móvil Samsung te indicará que guardó el adhesivo.

Abre la app de WhatsApp que tienes instalada en tu teléfono.

que tienes instalada en tu teléfono. Entra en el chat en donde deseas enviar el sticker que has creado.

Presiona el campo que dice “Mensaje”.

Dale al primer emoji que aparece en el menú superior del teclado.

que aparece en el menú superior del teclado. Pincha sobre icono de la app Galería de Samsung.

de Samsung. Desde allí podrás utilizar los stickers que has creado utilizando tu teléfono Samsung.

Por último, pero no por eso menos importante, es necesario remarcar que los stickers generados con la Galería de Samsung solo aparecen si se utiliza el teclado oficial de la propia compañía. O sea, si descargaste Gboard o Swiftkey, por nombrar algunos, no podrás acceder a los stickers que has generado en tu móvil.