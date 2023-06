A mediados de mayo el mercado de Android TV se estremeció completamente al revelarse que en Amazon se estaban vendiendo algunos TV Box con malware. La mayoría son de marcas desconocidas con procesadores AllWinner y RockChip, que tienen graves fallos de seguridad que han sido explotados por criminales.

El alcance de este problema ha sido tal que Google tuvo que intervenir y hacer algunas declaraciones sobre lo que estaba pasando. Una parte de ellas esclarece lo sucedido y señala a culpables. Mientras, el resto se encarga de aportar algunas medidas de prevención realmente importantes, como aprender a identificar si tu televisor con Android TV es falso u oficial. Continúa leyendo para enterarte de todo y que no vayan a timarte por desconocimiento.

Los adaptadores con malware no están licenciados y no son Android TV (muchos otros tampoco)

Si hay algo que caracteriza a la piratería en todos sus niveles es que se miente descaradamente con tal obtener lo que se desea. En el caso de los TV Box con «Android TV» falso sucede exactamente lo mismo y aplica tanto para los que tienen malware como para los que no.

Todos se venden como adaptadores y Smart TV con Android TV, aunque realmente no lo sean. Esto ha ocasionado que algunos usuarios señalen a Google de no haber hecho nada, pero lo cierto es que los de Google no son culpables.

Google asegura que en el mercado hay muchos TV Box y TV Stick que dicen tener Android TV, pero es una mentira por partida doble: primero, porque para tener Android TV es necesario contar con una licencia de Google; segundo, porque realmente están basados en AOSP, la versión de código abierto de Android que cualquier persona puede utilizar.

¿Por qué Google no es culpable de los adaptadores con virus? Porque AOSP no es Android TV

Tenemos un artículo dedicado totalmente a AOSP, pero podemos resumir lo que sucede de la siguiente manera: AOSP es el código base y abierto de Android que no tiene las apps de Google ni está licenciado por la empresa. AOSP está disponible para todos, puede modificarse y con él se pueden crear infinidad de cosas.

Por ejemplo, la mayoría de las ROMs personalizadas están basadas en AOSP (LineageOS, Carbon, Pixel Experience, Paranoid, etc.). De hecho, HarmonyOS no es Android, pero también parte del código de AOSP, por ello es compatible con paquetes APK.

Así, cualquiera puede coger AOSP, introducir algunas modificaciones, un malware si se desea y hacerlo pasar por Android TV, pero lo volvemos a repetir: no es Android TV, sigue siendo AOSP modificado y sin licencia de Google. Dicho de otra forma: Google ni se entera de la existencia de estos adaptadores falsos hasta que ya es demasiado tarde y están a la venta.

Ahora, ¿qué cosa sí es Android TV? Lo mismo que con Android, pero para televisores: es el sistema operativo de código propietario (cerrado) que está licenciado por Google y tiene acceso a todas sus aplicaciones de forma oficial.

Por cierto, Google TV tampoco es Android TV, es otra licencia aparte aunque sean compatibles entre ellos para muchas cosas. Aparte, queremos hacer una salvedad adicional: que un dispositivo esté basado en AOSP y no sea Android TV certificado no significa que automáticamente sea peligroso. El malware preinstalado es cuestión de criminales, pero hay empresas que no licencian Android TV y usan AOSP para poder vender más económico y sus dispositivos son seguros.

¿Cómo verificar si tu Smart TV o adaptador con Android TV está licenciado por Google?

Llegamos al meollo de este asunto, cómo saber si tu Android TV es falso u oficial (licenciado). Lo cierto es que hay dos maneras de comprobarlo, una de conocimiento popular y otra definitiva explicada por la propia Google.

La primera es verificar si tu supuesto Android TV tiene acceso al Asistente de Google. Si lo tiene, es probable que sea Android TV licenciado, ya que es una app de Google que requiere licencia y no está en AOSP. Si no lo tiene, definitivamente no es Android TV. ¿El detalle? Este no es un método infalible, pues hay formas de instalar el Asistente y otras apps de Google sin licencia (obviamente al margen de la legalidad).

Entonces, ¿qué opción te queda para verificar la autenticidad de Android TV? La alternativa propuesta por Google, que tiene que ver Play Protect. Todos los dispositivos certificados por Google lo indican a través de Play Protect y así puedes comprobarlo:

Entra a la Play Store de Google en tu Android TV. Pulsa sobre el icono de tu perfil (esquina superior derecha en versiones recientes). Toca sobre Play Protect y verifica la sección de certificación.

De pendiendo de lo que te diga Play Protect, sabrás si tienes un Android TV oficial licenciado por Google o si te han estado timando con una versión modificada de AOSP.

¿Qué fabricantes tienen licencia de Google para usar Android TV o Google TV?

Para finalizar, queremos hablar rápidamente de aquellos fabricantes de Smart TV, TV Box y TV Stick que sí están licenciados por Google para utilizar Android TV. En España la lista es la siguiente:

Euskaltel.

JBL/Harman.

Linsar.

Mundo R.

Nvidia.

Orange.

Philips.

Sony.

TCL.

Telecable.

Xiaomi.

Mientras, en el resto del mundo hay bastantes más compañías que tienen licencia. En algunos casos solo certifican Android TV, en otros Google TV y algunas tienen ambas. ¿Ejemplos de estas marcas? Asus, BenQ, Epson, HiSense, OnePlus, Realme, Sharp y XGIMI, aunque puedes encontrar muchas más en la web de Android TV.

De hecho, si te das cuenta de algo, todas las grandes marcas conocidas optan por licenciar Android TV o Google TV. Es totalmente lógico, pues supone varias ventajas tal como sucede en los móviles con Android.