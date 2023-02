Posiblemente, te pasa que intentas contactar a una persona mediante el correo electrónico en Gmail y, sin embargo, no logras ningún tipo de respuesta. ¿Te han bloqueado? En esta oportunidad te enseñaré unos sencillos trucos para saber si te han bloqueado en Gmail.

Trucos para saber si te han bloqueado en Gmail

Desafortunadamente, no hay una manera directa para saber si una persona te guardó en su lista de bloqueo, debido a que la plataforma de Gmail no tiene una opción para ver qué personas te han bloqueado. Sin embargo, existen alternativas muy efectivas para conocerlo, aquí te muestro algunas de ellas:

Envía un mensaje en el chat

1 de 4

Es un truco bastante simple, ya que el chat de Google te ofrece mucha información de tus contactos, solo debes conocer ciertos detalles para aprovecharlo.

Inicia sesión en tu cuenta Gmail. Haz clic en Aplicaciones de Google, en la esquina superior derecha, (es el botón con nueve puntos). Selecciona el icono de Chat. Se abrirá la interfaz de Google Workspace y en ella oprime en + (el símbolo que se encuentra al lado de la pestaña de chatear). Escribe el nombre o correo electrónico de la persona con quien deseas chatear y haz clic en Iniciar chat. Finalmente, envía un mensaje en la ventana de chat.

En caso de que el mensaje se envíe sin problemas, indique la confirmación de entrega o que se muestre como visto, significa que no has sido bloqueado; sin embargo, si este no muestra la confirmación de entrega, significa que la persona no está recibiendo tus mensajes y te ha bloqueado.

Observa el perfil del usuario

Este truco es mucho más sencillo que el anterior, con ello solo necesitas visualizar el perfil de la persona y fijarte de ciertos detalles para saber si te ha bloqueado o no.

Para ello, debes iniciar sesión en tu correo electrónico Gmail desde tu PC, haz clic en +, posteriormente agrega el correo electrónico de la persona que crees que te ha bloqueado. Visualiza el perfil de la persona, en caso de no mostrar la foto de perfil o imagen, significa que probablemente esa persona te ha bloqueado.

Envía un correo electrónico desde una dirección distinta

Es el truco menos fiable y lento para verificar si te han bloqueado en Gmail, aunque es una opción aceptable para aclarar tu duda definitivamente.

Primeramente, te sugiero crear una cuenta de Gmail nueva e inicia sesión. Oprime el botón Redactar. Agrega el correo electrónico de la persona y redacta el mensaje. Finalmente, haz clic en Enviar.

Espera unos cuantos minutos u horas para obtener una respuesta. Si responden efectivamente al correo electrónico, significa que te han bloqueado en tu cuenta Gmail original.