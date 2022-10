¿Has estado llamando a un número de teléfono y enviando mensajes, pero no recibes respuesta? Pues es posible que la persona con la que intentas comunicarte haya bloqueado tu número.

La mayoría de los smartphones, como Samsung, LG y HTC, cuentan con una función que les permite bloquear un número de teléfono para de esta manera no recibir mensajes ni llamadas provenientes del número bloqueado.

El hecho de poder identificar si alguien ha bloqueado tu número o no resulta ser bastante difícil, puesto que no existe ningún tipo de notificación o algo por el estilo que te lo confirme. Sin embargo, existen algunas señales que puedes buscar para saber si realmente alguien te ha bloqueado.

Cómo saber si alguien bloqueó tu número

Si sospechas que alguien te ha bloqueado, estas son algunas de las cosas que debes hacer para averiguar si tus sospechas son ciertas:

Intenta enviar un mensaje de texto

Cuando se trata de verificar mediante mensaje de texto si alguien te ha bloqueado o no, tener un teléfono iOS es una ventaja, puesto que cuentan con iMessage. Pero si, por el contrario, cuentas con un teléfono Android, entonces este método solo funcionará dependiendo del teléfono del destinatario y del tipo de mensaje.

Esto es lo que debes hacer para verificar si alguien te ha bloqueado enviando un mensaje de texto:

Cómo saber si estás bloqueado desde tu iPhone

Al enviar un mensaje por iMessage, podrás recibir dos avisos, uno que te indicará que el mensaje ha sido enviado y otro que te indicará que el mensaje ha sido leído. Esto es lo que te facilitará el hecho de saber si alguien te ha bloqueado o no, puesto que si la app te indica que el mensaje efectivamente ha sido recibido, eso te confirmará que tu número no ha sido bloqueado.

Cómo saber si estás bloqueado en Android

Para los teléfonos Android, el funcionamiento es un poco diferente. Aunque existen algunos casos en donde la app sí te notifica que el mensaje ha sido recibido y leído, esto es algo que no aplica en todos los casos.

Los teléfonos Android generalmente usan un servicio que no te notifica la entrega o lectura de mensajes. Por lo tanto, un mensaje de texto no es una forma ideal de determinar si se ha producido un bloqueo.

Desde un punto de vista general, el método de enviar un mensaje de texto puede que no sea una manera totalmente efectiva de saber si alguien te ha bloqueado. Debido a que se podría dar el caso que la persona con la que intentas comunicarte este fuera del alcance de la señal o que tenga el teléfono apagado.

Lo mejor es esperar unos días para ver si obtienes una respuesta. Y en caso de que no recibas noticias del destinatario, puedes intentar con un método diferente para determinar si efectivamente se trata de un bloqueo.

Intenta hacer una llamada

Sin importar que tengas un móvil iOS o Android, llamar puede que sea una de las maneras más sencillas y rápidas de saber si alguien te ha bloqueado. Lo único que debes hacer es llamar a la persona que creas que te ha bloqueado y si la llamada va al correo de voz, escucha el mensaje.

Si en el mensaje de voz se te notifica que el número no está disponible, generalmente significa que la persona que has llamado te ha bloqueado. Pero si no recibes este mensaje, es posible que el destinatario no esté dentro del alcance de la señal o que su teléfono esté apagado.

En este caso, puedes optar por llamar desde un número de teléfono diferente. Entonces, si la llamada se realiza sin problemas en ese otro número, es posible que te hayan bloqueado.

Cuando hagas la llamada, no es necesario que hables con la otra persona o que esperes a que conteste. Con el hecho de que suene más de una vez es suficiente para comprobar que únicamente tu número de teléfono es el que está bloqueado.

Quizás no han bloqueado tu número de teléfono, ¿por qué no reciben tus mensajes y llamadas?

Más allá de tener el móvil apagado y no tener cobertura, existen otras razones que pueden hacer que los teléfonos móviles no reciban ni mensajes ni llamadas. Esto podría hacerte pensar que la persona con la que intentas comunicarte te ha bloqueado, cuando en realidad no es así.

El modo avión

Todos saben que un teléfono en modo avión deshabilita las conexiones WiFi, datos y Bluetooth. Un teléfono que tenga esta configuración activada, es un móvil que no podrá recibir llamadas ni mensajes.

Aunque esta es una función pensada principalmente para evitar las señales de interferencia durante los vuelos, algunas personas suelen usarla para alargar la duración de la batería, para evitar cargos por roaming mientras viajan, etc.

Por lo tanto, existe la posibilidad de que la persona con la que te intentas comunicarte no te haya bloqueado y en lugar de eso, quizás solo tiene el móvil en modo avión. En este caso, solo te quedará esperar a que desactive esta opción para que pueda recibir tus llamadas y mensajes.

No molestar

También existe otra configuración llamada No molestar. Al tener esta configuración activada en un teléfono se silenciarán todas las llamadas y mensajes a menos que el destinatario haya establecido un contacto o una aplicación como excepción.

Si la persona con la que intentas comunicarte tiene el No molestar activado, al momento de recibir tus llamadas o mensajes, su teléfono no emitirá ningún sonido. El propósito de esta configuración es permitir que las personas realicen su trabajo y solo sean molestadas por notificaciones o llamadas importantes.

Sin embargo, en caso de que no puedas comunicarte con alguien por tener el No molestar activado, existe una solución. Algunos teléfonos permiten recibir llamadas con el No molestar activado si la misma persona llama dos veces en menos de 15 minutos.

Entonces, si no te puedes comunicar con alguien por tener el No molestar activado, puedes intentar acortar los tiempos entre cada llamada y de esta manera le sonará su teléfono. Esta es una alternativa que solo aplica si la persona con la que intentas comunicarte es usuario Android y si tiene activada la configuración Repetir llamadas.

No existe una manera precisa para saber si alguien te ha bloqueado

Puesto que existen muchos factores que pueden llegar a influir en que una persona no reciba tus mensajes y llamadas, esto hace bastante difícil el hecho de poder encontrar un método que te garantice al 100% que te han bloqueado.

Aunque los trucos mostrados en este artículo te pueden servir como señales, la manera más efectiva de saber si alguien te ha bloqueado es preguntándoselo a esa persona.