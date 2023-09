En la actualidad, la seguridad de nuestras comunicaciones es fundamental, y WhatsApp se ha convertido en una herramienta vital para mantenernos conectados con amigos y familiares. Sin embargo, nadie está exento de ser víctima de un hackeo en línea. Cuando ocurre, se convierte en una experiencia desalentadora y preocupante.

Y es que imagina por un segundo este escenario: estás disfrutando de tu día cuando, de repente, te das cuenta de que algo no está bien. Tus amigos y familiares te preguntan acerca de mensajes extraños que han recibido de tu parte, pero tú no los enviaste.

Tu corazón se acelera al darte cuenta de que tu WhatsApp ha sido hackeado. Es una situación alarmante, pero no entres en pánico. En este artículo, te guiaremos a través de los pasos esenciales para recuperar tu WhatsApp y asegurarte de que tus conversaciones y datos personales vuelvan a estar bajo tu control. ¡Comencemos!

Cómo saber si te han hackeado el WhatsApp

Cuando sospechas que tu WhatsApp ha sido hackeado, la clave es detectar las señales de alarma a tiempo. Estas son algunas de las pistas que podrían indicar que tu cuenta de WhatsApp está comprometida:

Sesiones activas inusuales

Una de las señales más evidentes de que tu cuenta ha sido hackeada es cuando ves sesiones activas en dispositivos que no reconoces. Para verificar y cerrar sesiones no autorizadas desde tu móvil, sigue estos pasos:

Abre WhatsApp en tu dispositivo.

Toca los tres puntos verticales en la parte superior derecha y selecciona «WhatsApp Web» o «Dispositivos vinculados».

Aquí verás una lista de los dispositivos conectados a tu cuenta. Si encuentras algún dispositivo desconocido, selecciona «Cerrar sesión» para asegurarte de que nadie más tenga acceso.

Mensajes extraños o spam enviados desde tu cuenta

Si tus amigos o contactos te informan sobre mensajes extraños o spam provenientes de tu cuenta, es una clara señal de que algo anda mal.

Para asegurarte de que tu cuenta no esté siendo utilizada de manera indebida, cambia tu contraseña de WhatsApp y comunica a tus contactos que los mensajes o fotos no son tuyas.

Cambios en la información de la cuenta

Revisa regularmente la información de tu cuenta, como tu foto de perfil o tu estado. Si notas cambios que no realizaste tú mismo, es una señal de que un intruso a entrado a tu cuenta. Para verificar y corregir estos cambios desde tu móvil, sigue estos pasos:

Abre WhatsApp en tu teléfono Android.

Toca los tres puntos verticales en la parte superior derecha. Ve a «Ajustes» o «Configuración».

Selecciona «Cuenta» y luego «Cambiar número» para restaurar la información original.

Problemas para entrar a tu cuenta

Si tienes problemas para iniciar sesión en WhatsApp, es claro que alguien ha tomado el control de tu cuenta. Si el intruso no ha realizado verificación de dos pasos, puedes recuperarla colocando los 6 dígitos.

Notificaciones de inicio de sesión en dispositivos desconocidos

WhatsApp te envía notificaciones por cada inicio de sesión en un dispositivo nuevo. Si recibes notificaciones de inicio de sesión en dispositivos que no reconoces, es una clara señal de que alguien más tiene acceso a tu cuenta. Para asegurarte de que tu cuenta esté protegida, sigue estos pasos desde tu móvil:

Abre WhatsApp en tu móvil.

Toca los tres puntos verticales en la parte superior derecha. Ve a «Ajustes» o «Configuración» .

o . Selecciona «Cuenta» y luego «Notificaciones de seguridad».

Activa la opción «Mostrar notificaciones de seguridad en este dispositivo» para recibir alertas cuando alguien inicie sesión en tu cuenta desde un dispositivo desconocido.

SMS de verificación no solicitados

Si recibes SMS de verificación sin haberlos solicitado, alguien podría estar intentando restablecer tu cuenta sin tu permiso. Para evitar que se complete este proceso desde tu móvil, sigue este consejo:

No introduzcas el código de verificación si no lo has solicitado. Este código es esencial para restablecer WhatsApp, y no deberías proporcionarlo a nadie que no confíes plenamente.

¿Qué tengo que hacer para recuperar mi WhatsApp?

Recuperar tu cuenta de WhatsApp después de un hackeo puede ser estresante, pero con los pasos adecuados, puedes recuperar el control de tu aplicación de mensajería favorita. Esto es lo que debes hacer:

Reinstala WhatsApp

El primer paso para recuperar tu cuenta es reinstalar la aplicación en tu dispositivo. Si no sabes hacerlo, sigue estos pasos:

Desinstala WhatsApp desde la configuración de aplicaciones de tu dispositivo.

Ve a la tienda de aplicaciones de tu dispositivo (App Store en iOS o Google Play Store en Android).

Busca «WhatsApp» y descárgalo e instálalo nuevamente en tu móvil.

y descárgalo e instálalo nuevamente en tu móvil. Verifica tu número de teléfono.

Después de reinstalar WhatsApp, al abrir la aplicación, el sistema te pedirá verificar tu número de contacto. Esto es esencial para recuperar tu cuenta.

WhatsApp enviará un código de verificación a tu número por SMS o llamada que deberás colocar en la aplicación. ¡Listo!

Restaura tu historial de chats

WhatsApp te permite realizar copias de seguridad de tus chats y multimedia en la nube. Si habías habilitado esta función previamente, podrás restaurar tu historial de chats una vez que verifiques tu número de teléfono a través de la opción «Restaurar».

Habilita la verificación en dos pasos

La verificación en dos pasos de WhatsApp es una capa adicional de seguridad que te protege contra intentos no autorizados de acceder a tu cuenta. Habilita esta función y configura un PIN que solo tú conozcas. Esto dificultará que los hackers entren a tu cuenta en el futuro. Sigue estos pasos desde tu móvil:

Abre WhatsApp en tu Android.

Toca los tres puntos verticales en la parte superior derecha. Ve a «Ajustes» o «Configuración»

o Selecciona «Cuenta» y luego «Verificación en dos pasos» .

y luego . Sigue las instrucciones para habilitar esta función y establecer un PIN.

Cambia tu contraseña

Una vez que hayas recuperado tu cuenta, cambia tu contraseña inmediatamente. Elige una contraseña fuerte y única que sea difícil de adivinar. Evita usar contraseñas obvias o información personal fácilmente accesible.

Ve a «Ajustes» de WhatsApp.

de WhatsApp. Selecciona «Cuenta» y luego « Verificación de dos pasos «.

y luego « «. Pulsa en «Cambiar Pin» .

. Agrega un código de 6 dígitos. Haz clic en «Siguiente» .

. Ahora coloca el nuevo PIN y toca en «Confirmar».

Y, para mayor seguridad, puedes optar por instalar App Locker, una herramienta útil para bloquear cualquier aplicación en tu smartphone y evitar que te espíen.

Si después de intentar todo sigues sin poder entrar, contacta al soporte de WhatsApp para solucionar problemas. Proporciona la mayor cantidad de información posible, como detalles sobre el hackeo y cualquier información que pueda ayudar a verificar que eres el legítimo propietario de la cuenta.

Abre WhatsApp en tu smartphone.

Toca los tres puntos verticales ubicados en la parte superior derecha de la pantalla de tu móvil. Ve a «Ajustes» o «Configuración» del sistema.

Selecciona «Ayuda» o «Soporte» y sigue las instrucciones para ponerse en contacto con el soporte de WhatsApp.

Asegura tu dispositivo

Finalmente, protege tu dispositivo. Actualiza el sistema operativo y todas las aplicaciones a la última versión. Y, por supuesto, instala uno de los mejores programas antivirus confiable para detectar y prevenir futuros ataques en Android.

¿Cuánto dura un WhatsApp hackeado?

La duración de un WhatsApp hackeado varía dependiendo de cuán rápido tomes medidas para recuperar tu cuenta. Una vez que sigas los pasos anteriores y recuperes el control de tu cuenta, el hackeo debería terminar.

Sin embargo, el Centro de Ayuda informa que si perdiste el acceso a tu cuenta de WhatsApp, puedes recuperarla registrándote de nuevo con tu número de teléfono y colocando los 6 dígitos de tu verificación de dos pasos. En este punto, la plataforma indica que:

«Si no sabes ese código, es posible que la persona con acceso a tu cuenta haya activado la verificación en dos pasos. En ese caso, debes esperar siete días para poder acceder sin el código de verificación en dos pasos.»

Como verás, la detección temprana de señales de hackeo y la toma de medidas inmediatas son esenciales para poner fin a esta pesadilla cibernética y mantener tus conversaciones seguras. ¿A qué esperas para hacerlo?