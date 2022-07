Al igual que otras redes sociales, TikTok le permite a sus usuarios quitar un filtro de un vídeo de forma simple y rápida. Mediante una serie de pasos, cualquier persona puede eliminar un efecto desde la propia cámara que posee la app para Android e iOS.

Si estás en esta situación y quieres remover el filtro que le has puesto a tu vídeo, déjanos decirte que has llegado al lugar indicado. Aquí vamos a mostrarte qué es lo que tienes que hacer para quitar cualquier filtro en un abrir y cerrar de ojos, ¿te lo piensas perder?

Quitar un filtro de un vídeo de TikTok es así de fácil

Antes de que te mostremos los pasos que tienes que llevar a cabo, debemos aclarar que TikTok solo permite remover los filtros de aquellos vídeos considerados como “propios”, ¿qué quiere decir esto? Pues que concretamente no podrás quitarle el filtro a los vídeos creados por otros usuarios.

Si has activado un efecto por accidente y no quieres que el mismo diga “presente” en tu vídeo de TikTok, tendrás que hacer lo siguiente:

Dentro de la cámara de TikTok, deberás pinchar sobre el efecto que ha sido activado .

. Se desplegará un menú con todos los filtros que pueden usarse en TikTok. Para eliminar el que está activado en la cámara, deberás pinchar sobre el botón “cancelar”, el mismo se ubica arriba a la izquierda de dicho menú.

En segundos, TikTok removerá el filtro.

¿Se puede eliminar un filtro de un vídeo de TikTok ya grabado?

La respuesta a esta pregunta es sí y no. Para ser más claros, debemos analizar dos situaciones en concreto: si el vídeo ha sido grabado con un filtro, pero no ha sido publicado, sería correcto decir que se le puede remover el filtro que se ha utilizado.

Por otro lado, si el vídeo ya fue subido a TikTok, y no se dispone de un borrador, el filtro que fue usado no puede ser eliminado. Esto podría no llegar a cambiar nunca, pues la red social integra los filtros a los vídeos para que no puedan ser removidos por nadie (se combinan ambos elementos para crear uno solo).

Si aún dispones del borrador del vídeo que has grabado, tendrás que seguir estos pasos para poder eliminar el filtro que has usado:

Abre el borrador y pincha sobre la pequeña flecha que se ubica arriba a la izquierda de la pantalla.

que se ubica arriba a la izquierda de la pantalla. Pincha sobre “Efectos”.

Dale al círculo con una línea en medio que aparece arriba a la izquierda del menú de filtros de TikTok.

En el caso de que TikTok no te permita eliminar un filtro de un vídeo que tienes en borrador, te recomendamos actualizar la app desde Play Store o App Store, ¿por qué? Porque esta función no está presente en versiones antiguas de la aplicación.

Sin nada más que añadir, si quieres crear tus propios filtros para usarlos en TikTok, deberías echarle un ojo a Effects House, app que te permitirá crear efectos.