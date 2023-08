Cómo poner fotos en los comentarios de TikTok

Está más que en claro que TikTok quiere ser algo más que una plataforma de vídeos, pues los distintos tipos de cambios que han sido aplicados a lo largo de los últimos años, han logrado que la app en cuestión compita con otras redes sociales como Facebook e Instagram.

Un claro ejemplo de ello es la novedad que ha sorprendido a la mayoría de los usuarios, ¿qué novedad? Pues la que le permite a cualquier persona subir una imagen en los comentarios de los vídeos de TikTok.

Si ya has visto a otros usuarios hacer uso de esa función, y te interesa saber cómo utilizarla, déjanos decirte que estás en el lugar adecuado. En este artículo vamos a explicarte paso a paso cómo poner imágenes en los comentarios de TikTok, ¡es muy sencillo!

Así puedes poner fotos en los comentarios de TikTok

Como siempre recomendamos en este tipo de casos, se debe actualizar la app de TikTok a la última versión para poder acceder a esta función. Si ya cuentas con la aplicación actualizadas, deberías poder subir imágenes en los comentarios siguiendo estos pasos:

Lo primero que deberás hacer, es abrir la app de TikTok desde tu dispositivo móvil.

desde tu dispositivo móvil. Busca el vídeo en donde quieres subir la foto. Una vez encontrado, pincha sobre “Comentarios”, opción ubicada a la derecha del vídeo.

Se desplegarán los comentarios de ese vídeo de TikTok. Dentro de ese panel, deberás pinchar sobre el icono que tiene forma de imagen.

Selecciona la fotografía que quieres añadir a tu comentario.

a tu comentario. Espera a que la misma se cargue de manera completa. Una vez cargada la imagen, tendrás que escribir algún mensaje arriba de la fotografía , y luego deberás pinchar sobre la flecha de color rojo para que el comentario se publique.

, y luego deberás para que el comentario se publique. Si realizaste todos los pasos de forma correcta, podrás ver la imagen en los comentarios del vídeo de TikTok.

¿TikTok aún no te permite subir imágenes en los comentarios? No desesperes, lo más probable es que esta función todavía no haya llegado al país en el que te encuentras. De igual manera, puedes saltearte esta “restricción” descargando la versión beta de TikTok.