Sin duda, la popular red social de fotografía es uno de los grandes referentes a la hora de subir tus fotos más impresionantes a Internet. Y es que, Instagram cuenta con una serie de herramientas y funciones que marcan la diferencia con sus rivales.

Aquí es donde radica uno de los secretos del éxito de esta aplicación para los amantes de la fotografía: la gran cantidad de opciones disponibles para exprimir al máximo las posibilidades de una de las apps estrella de Facebook. Y ahora te vamos a mostrar cómo añadir un botón de WhatsApp a tu cuenta de Instagram.

Así puedes añadir un botón de WhatsApp a tu cuenta de Instagram

Como te decíamos, la gran cantidad de opciones que ofrece Instagram, hacen que sea una app realmente divertida. Por ejemplo, puedes poner publicaciones de Instagram en las Stories o leer los mensajes sin que nadie lo sepa…

Lo único que has de tener en cuenta es que este truco para poner un botón de WhatsApp a tu cuenta de Instagram está limitado a determinados usuarios. Más que nada porque Facebook deja muy claro que esta función solo está disponible para cuentas empresariales y de creadores de Instagram.

Lo cierto es que no tiene demasiado sentido añadir un botón de WhatsApp a tu cuenta de Instagram si no es con fines comerciales. Pero si tienes un negocio y usar Instagram como medio para publicitarte, no es mala idea que tus clientes tengan a mano tu número de empresa.

Más, viendo los pasos tan sencillos que debes seguir. Además no hace falta tener una cuenta WhatsApp Business, por lo que con tu cuenta normal de WhatsApp será más que suficiente. Veamos los pasos a seguir:

Entra en tu perfil de Instagram y busca la opción Editar perfil.

En “Información pública de la empresa”, pulsa sobre Opciones de contacto.

Selecciona WhatsApp.

Selecciona el número de WhatsApp que quieras añadir o escribe un nuevo número.

Dale a Enviar código de confirmación.

Si has seguido los pasos de forma correcta, recibirás un mensaje en tu cuenta de WhatsApp para finalizar el proceso. Tan solo deberás darle a Aceptar y ya tendrás el botón en tu cuenta de Instagram.