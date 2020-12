A todos nos ha pasado que, independientemente de cuál sea la razón, no queremos ver un mensaje porque la persona sabrá que estamos en línea. Y aún así nos interesa saber qué dice el mensaje.

Anteriormente este problema era bastante común en WhatsApp, por suerte WhatsApp ya incluye opciones que te ayudan a pasar desapercibido cuando es necesario. En el caso de Instagram, aunque poco a poco han ido mejorando la aplicación de mensajería, aún queda mucho por hacer en el tema de la privacidad.

Por suerte, aunque Instagram no te permita ocultar cuándo has visto un mensaje, existen formas alternativas para lograr este objetivo, solo hace falta tener un poco de ingenio.

4 métodos para leer mensajes de Instagram de incógnito

Empecemos por los trucos más sencillos hasta llegar al que podría ser la mejor opción actualmente:

1. Ver los mensajes en la bandeja de notificaciones

Es probable que ya tengas activadas las notificaciones de Instagram, pero si no es el caso entonces atento a estos pasos:

Empieza por ir al menú desplegable de Instagram , ese que aparece a mano derecha en forma de tres barras horizontales.

, ese que aparece a mano derecha en forma de tres barras horizontales. Baja hasta ver la opción “Configuración” , haz clic en ella.

, haz clic en ella. A continuación te aparecerá la opción “Notificaciones” , haz clic en esta y luego en la opción “Mensajes” .

, haz clic en esta y luego en la opción . En el menú de notificaciones de mensajes vas a encontrar una lista bien detallada de las notificaciones que te pueden llegar , desde solicitudes de mensajes hasta videochats.

, desde solicitudes de mensajes hasta videochats. En este caso nos enfocaremos en la opción que dice nuevamente “Mensajes”. Solo tienes que darle clic en activadas y listo, ya te deberían aparecer los mensajes de Instagram en la bandeja de notificaciones.

2. Restringe la cuenta de Instagram

Esta es la opción más ingeniosa, si quieres leer los mensajes al instante y sin que se den cuenta solo tienes que restringir el acceso de esa cuenta. Las cuentas restringidas es una función relativamente nueva con la que no tienes que bloquear a los usuarios si tan solo quieres limitar la interacción con este:

Para restringir una cuenta ve nuevamente a “Configuración” y haz clic en la opción de “Privacidad” .

. Te saldrá un mensaje de advertencia explicándote en qué consiste esta función. Solo dale a continuar para poder avanzar.

explicándote en qué consiste esta función. Solo dale a continuar para poder avanzar. A continuación, en la barra buscadora pon el nombre del usuario que quieres restringir .

. Después de hacer esto regresa al chat de Instagram y lee todos los mensajes que te han enviado.

Pero recuerda, después de esto si no quitas la restricción quizás te pierdas más mensajes, porque Instagram limitará la visibilidad de la cuenta. Además, lo negativo de este truco es que, aunque quites la restricción luego no verás la cuenta entre tus primeras opciones para enviar mensajes y demás.

3. Activa el modo avión o desactiva el WiFi/datos móviles

En ocasiones, cuando son varios mensajes de un mismo usuario, puede pasar que los mensajes se sobrepongan y no puedas ver todo lo que te han escrito a través de la bandeja de notificaciones.

En ese caso, bastaría con pasar al modo Avión para entrar a Instagram y revisar los mensajes sin que se actualice la información de tu última conexión en el chat. Así el usuario no podrá saber si ya has leído sus mensajes. Un truco fácil pero muy útil, aunque también es cierto que no es necesario pasar al modo avión, puedes simplemente apagar los datos móviles o desconectarte del WiFi.

Pero… este truco no es perfecto, en ocasiones puede pasar que al desconectarte y entrar al chat los mensajes no hayan cargado, lamentablemente. Estos son los inconvenientes de tener que recurrir a opciones externas cuando la aplicación no tiene estas opciones nativamente.

4. Unseen: ocúltate y lee todos los chats

Aunque no es lo ideal, las aplicaciones de terceros muchas veces pueden sacarnos de apuros. Mientras Instagram mejora la funcionalidad en su chat, puedes aprovechar la app Unseen para saber qué te han enviado en el chat de tus aplicaciones favoritas sin que nadie sepa.

El uso de la aplicación es bastante fácil, solo tienes que descargarla, aceptar los permisos que te pide, seleccionar qué aplicaciones quiere que muestre los mensajes, activar la opción para inicio automático y listo. Sin embargo, toma en cuenta que esta aplicación no es perfecta, si se envían varios mensajes de un mismo chat solo mostrará el último mensaje que fue enviado.

¿Se te ocurre otra idea para leer mensajes de Instagram sin que lo sepan?

Dado que estos trucos parten de la creatividad e ingenio de varios usuarios, es muy probable que haya otro que estemos pasando por alto. Si es así y tienes la respuesta, no dudes en compartirlo en los comentarios, sería de gran ayuda para todos.