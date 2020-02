Es normal que algunas veces sientas ganas de revisar tu chat de WhatsApp y pasar desapercibido, sobre todo en esos momentos donde verdaderamente no puedes entablar una conversación. Esta acción puede generar angustia y estrés en una persona que este esperando tu respuesta.

La red social WhatsApp no permite que te conectes de incógnito, aunque puedes ocultar la hora de conexión y el doble check azul. Si estás “En línea” serás visible para tus contactos y, por supuesto, sabrán si estás escribiendo. Por WhatsApp es muy fácil que un contacto monitoree tu actividad si se propone espiarte. Pero si quieres mantenerte oculto mientras escribes un mensaje por WhatsApp, aquí te explicaremos cómo lograrlo.

Este es el truco para ocultar que estás escribiendo en WhatsApp

Aunque no lo creas sí hay una forma de ocultar que estás escribiendo un mensaje en el chat de WhatsApp. Sigue estos pasos para que lo logres:

Dirígete a la “Configuración” o “Ajustes” de tu móvil. Desactiva la conexión WiFi y los datos móviles. Revisa tu chat de WhatsApp y responde los mensajes que desees. Luego salte de la app WhatsApp y dirígete nuevamente a los “Ajustes”. Activa tu conexión WiFi y los datos. Esto permitirá que el mensaje que escribiste sea enviado.

De esta forma tus contactos no se percatarán cuando estás conectado, ni cuando respondes a los mensajes. Adicionalmente, la hora de conexión no cambia si la tienes visible para tus contactos.

Con Flychat podrás ocultar que estás escribiendo

Flychat es una aplicación que puedes utilizar para ocultar que estás escribiendo en WhatsApp, también la puedes usar en Telegram, mensajes de Google y Line. La app funciona abriendo una ventana flotante del chat para responder mensajes, pero solo podrás escribir. No puedes enviar ni escuchar notas de voz, imágenes o documentos.

La ventaja de Flychat es que puedes responder a tus mensajes sin meterte en la app, lo que indica que nadie te verá conectado ni escribiendo y el doble check azul no se marcará en las conversaciones que revises. Del mismo modo, esta app es gratuita, no ocupa mucho espacio en el móvil y no te pedirá muchos permisos, solo el de superposición de pantalla.

Descarga un mod, es otra opción

Si quieres tener WhatsApp con una privacidad que supere tus expectativas prueba descargando algún mod. En la actualidad hay versiones de la app que funcionan muy bien y ofrecen funciones novedosas, que la versión original aún no tiene. Por ejemplo, GioWhatsApp es un APK muy completo que te permitirá fijar la hora de tu última conexión, marcar el doble check azul solo si respondes a un mensaje, etc.

En GioWhatsApp destaca la privacidad, donde las funciones y características que posee superan ampliamente la versión original. Si deseas conocer más sobre esta aplicación y cómo descargarla ingresa aquí.

Hay muchas formas de vigilar a un contacto a través de WhatsApp, sobre todo cuando entra y sale de la app. Aunque existan trucos para sortear estos monitoreos, los usuarios pueden ser espiados con facilidad por parte de sus contactos.