Instagram quiere dar más seguridad a sus usuarios con las funciones que lanza. Una de ellas es la de Restringir, una opción más amigable que Bloquear una cuenta, pero que todavía muchos desconocen. Por esta razón, aquí te diremos qué pasa cuando restringes a un usuario de Instagram.

Así funciona la opción de Restringir a un usuario en Instagram

Si te parece demasiado radical bloquear a un usuario en Instagram, la opción de Restringir te será muy útil. Pues lo único que harás es limitar su interacción contigo.

Lo primero que debes saber es que el usuario no se dará cuenta de que lo has restringido. De hecho, continuará viendo tus publicaciones del feed, y hasta tus historias (pero nunca podrá reaccionar a estas). Aunque claro, nada de qué preocuparse… Lo que puede pensar es que tienes desactivada la opción Permitir respuestas con mensajes en las Stories, así que no sospechará que realmente lo has restringido.

Lo que sí podrá hacer el usuario es seguir comentando tus publicaciones. Eso sí, no te llegarán las notificaciones cuando lo haga, por lo que no te enterarás. El comentario se mantiene oculto, incluso para ti, pero tú puedes elegir si quieres verlo o eliminarlo. También te da la opción de hacerlo visible al público, pinchando en “Aprobar”.

Pero eso no es todo, porque si te añade a un grupo o te escribe desde su chat por el DM, verás la notificación en tus solicitudes de mensajes. De esta manera el usuario no sabrá si estás conectado o si has leído lo que te envió.

Así puedes restringir a un usuario de Instagram

Para limitar la interacción de una cuenta de Instagram contigo, bastará con entrar en el perfil del usuario, tocar los 3 puntos que aparecen en la parte superior derecha de la pantalla, y luego seleccionar “Restringir”.

También lo puedes hacer desde la configuración de tu cuenta. Pincha en “Privacidad” >> “Cuentas restringidas” y selecciona a los usuarios con los que deseas limitar la interacción.

Sin duda alguna, con la función Restringir de Instagram puedes protegerte de las interacciones no deseadas. Lo mejor de todo es que tú tienes el control para decidir sobre estas.

Y hablando de privacidad, aquí te explicamos cómo quitar las fotos en las que te han etiquetado en Instagram. Y si te desagrada estar recibiendo innumerables notificaciones de grupos al día, échale un ojo a este artículo y entérate cómo puedes silenciarlas.

Pero si lo que quieres es aprovechar al máximo esta red social, consulta esta guía donde te mostramos todos los sitios y formas para poner enlaces en Instagram.

Y a ti, ¿te pareció mucho más amigable la opción de Restringir en lugar de Bloquear a un usuario en Instagram?