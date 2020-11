Pese a que es una de las mejores plataformas para difundir un negocio y captar clientes, Instagram también es una red social muy prohibitiva en lo que se refiere al uso de enlaces. Y es que, ahora mismo, Instagram solo te permite compartir un enlace de forma pública a través de la biografía de tu perfil. Puedes poner un enlace en una publicación, pero no funcionará pues no se pondrá azul y tus seguidores no podrán pulsarlo.

Hace poco se reveló que Instagram estuvo trabajando en una función de pago que permitía poner enlaces en las descripciones, pero parece que es una patente que ya abandonaron. Así que, de momento, tenemos que conformarnos con las opciones para poner enlaces en Instagram que ahora hay. ¿Cuáles son esas opciones? Enseguida te las presentamos.

Todas las formas de poner enlaces en Instagram

Si quieres redirigir todo ese tráfico que está recibiendo tu cuenta de Instagram a tu sitio web o tienda online, puedes hacerlo poniendo un enlace a la página web con alguno de los métodos que te presentamos a continuación.

Coloca el enlace en la biografía de tu perfil en Instagram

Como mencionamos en la introducción, actualmente la biografía es el único lugar donde Instagram permite a todos los usuarios compartir un enlace de forma pública. Por eso es que ves que muchos usuarios en Instagram, cuando quieren que accedas a su enlace, dicen “link en bio” o algo por el estilo.

Para añadir un enlace a tu biografía en Instagram, solo debes hacer lo siguiente:

Toca el icono de tu perfil que está en la esquina inferior derecha.

que está en la esquina inferior derecha. Presiona en Editar perfil .

. En la casilla donde dice Sitio web , pega el enlace que tú quieras.

, pega el enlace que tú quieras. Pulsa el botón de aceptar que está en la esquina superior derecha y listo.

Así, cuando tus seguidores entren a ver tu perfil, podrán pulsar el enlace que aparecerá abajo de tu foto de perfil.

También puedes poner más de un enlace en la biografía

Técnicamente, solo puedes poner un enlace la biografía de tu perfil. Sin embargo, existen herramientas como Linktree que te permiten crear un enlace que, al pulsarlo, lleva a los usuarios a múltiples enlaces a los que pueden acceder. Por ello, si necesitas que tus seguidores no solo ingresen a tu sitio web, sino también a tu canal de YouTube, tu cuenta de Twitter, tu tienda online, entre otros, entonces usa la herramienta Linktree.

Solo necesitarás crearte una cuenta en el servicio, pulsar la opción de añadir un nuevo enlace, ponerle un nombre y, por último, agregar todas las URL que desees. Al terminar este proceso, puedes copiar tu enlace de Linktree creado y pegarlo en la bio de tu perfil.

¿Tienes más de 10000 seguidores en Instagram? Puedes poner enlaces en las historias

No sabemos exactamente por qué, pero Instagram solo deja colocar enlaces en las historias a los usuarios que tengan más de 10K seguidores o que su cuenta esté verificada. Si no cumples ninguno de los dos requisitos, no te aparecerá la opción de poner enlaces.

En caso de que puedas añadir enlaces a tus historias, estos aparecerán de manera muy sutil en la parte de abajo de las mismas en un botón que dice Ver más o Comprar. Como no es algo que los usuarios pueden ver fácilmente, se recomienda agregar en la historia una flecha o señal que indique al usuario que debe pulsar el botón para entrar en el enlace.

Asimismo, un truco que muchos utilizan para aprovechar estos enlaces es fijar las historias al perfil para que no caduquen. De esa forma, podrás crear un catálogo en tu perfil mediante historias que tendrán todos los enlaces que quieras.

Los vídeos de IGTV también permiten colocar enlaces

Si no puedes colocar enlaces en las historias, entonces hazlo en los vídeos de IGTV. Por si no lo sabes, IGTV es una plataforma dentro de Instagram que permite compartir vídeos de más de 1 minuto. En estos vídeos puedes colocar enlaces que tus seguidores pueden pulsar para entrar en tu sitio web.

Para hacer esto, lo único que debes hacer es seguir estos pasos:

Ingresa en la sección de publicar un vídeo de IGTV . Para ello, pulsa el icono de tu perfil y toca el botón “+” que está en la parte superior izquierda.

. Para ello, pulsa el icono de tu perfil y toca el botón “+” que está en la parte superior izquierda. Elige un vídeo que quieras compartir junto con el enlace.

junto con el enlace. Antes de publicarlo, pega el enlace que desees en donde dice Descripción . En la casilla Título deberías poner algo como “Pincha aquí” para que los usuarios puedan encontrar en el enlace.

. En la casilla Título deberías poner algo como “Pincha aquí” para que los usuarios puedan encontrar en el enlace. Presiona en Publicar .

. Una vez publicado el vídeo, puedes compartirlo a través de una historia para que más personas puedan verlo y tu enlace reciba más tráfico.

Si quieres, puedes enviar un enlace a tus seguidores por mensaje directo

Otro lugar donde puedes poner enlaces es en los mensajes directos de Instagram. Evidentemente, este no es el mejor sitio para compartir un enlace, pues no estará disponible para todo el público y solo recibirá el tráfico del usuario al que se lo envías. Sin embargo, si solo deseas que un grupo de personas interesadas en tus productos o servicios ingresen a tu página web, entonces los DM son una buena opción a tener en cuenta para compartir enlaces en Instagram.

Añade enlaces cortos a la descripción de tus publicaciones

En las publicaciones, específicamente en sus descripciones, también puedes colocar un enlace sin ningún tipo de impedimento. El problema es que en este lugar los enlaces no funcionan: no se ponen azul y el usuario no puede pulsarlos para acceder a la página. Incluso, ni siquiera se pueden copiar, por lo que es el sitio menos recomendado para poner enlaces.

Ahora bien, si el enlace que vas a poner es corto y fácil de memorizar para el usuario (como androidphoria.com), entonces sí es aconsejable ponerlo en la descripción de tus publicaciones, pues seguro mucha gente no tendrá problemas en acceder a él. Pero si el enlace es largo, entonces acórtalo antes de ponerlo en tus publicaciones con una herramienta como Bitly.

Opciones para empresas: Instagram Shopping y anuncios

Si tienes una empresa y quieres usar Instagram para impulsar tus ventas, entonces te recomendamos invertir tanto en los anuncios como en la función Shopping (compras). Ambas opciones de pago te permitirán poner enlaces en las publicaciones e historias de una manera más sencilla y atractiva para el usuario. Por supuesto, estas dos opciones solo están disponibles para cuentas empresariales de Instagram, no para las personales.

Si te interesa esto, aquí tienes una guía muy completa para activar las compras en tu cuenta de Instagram. En el caso particular de las compras, tus publicaciones que usen esta función aparecerán tanto para tus seguidores como en la sección Tienda de Instagram. Además, podrás poner enlaces sobre la imagen o vídeo de la publicación mediante etiquetas para indicar al usuario cuánto vale el producto y el sitio web donde puede comprarlo. Dicho sea de paso, esta opción también te permite habilitar un catálogo de productos.

Los anuncios, por otro lado, no te permiten crear un catálogo de productos, pero igualmente te dejan usar enlaces en casi cualquier parte. Si pagas para anunciarte en Instagram, podrás poner enlaces en las publicaciones y en las historias publicitadas (aunque no tengas 10000 seguidores o la cuenta verificada). Por ello, los anuncios nos parecen una excelente opción para hacer crecer tu cuenta o negocio relativamente nuevo.

En fin, esas son todas las formas y sitios donde puedes poner enlaces en Instagram. Esperamos que te haya sido útil esta información y no dudes en comentarnos cualquier inquietud que tengas al respecto.