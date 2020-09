¿Sabes por qué muchas empresas e influencers de Instagram comparten enlaces en la bio de su perfil? Porque es el único lugar de la plataforma donde pueden colocar enlaces de forma pública (sí hay soporte para los mensajes directos). Bueno, también se pueden poner enlaces en las historias, pero hay que tener al menos 10000 seguidores para que aparezca la opción. Sin embargo, eso cambiará pronto pues Instagram ya se prepara para dejar a los usuarios publicar enlaces públicos en otros lugares de la app.

Según la información descubierta por el medio Protocol, Instagram está probando (a través de una app patente) una función que permitirá añadir enlaces en la descripción de las publicaciones de Instagram. La mala noticia es que esta nueva función será de pago, de acuerdo a lo que muestra una captura de la aplicación patente que fue registrada en 2016 por Facebook (empresa dueña de Instagram).

Instagram podría cobrarte hasta 2$ por cada enlace que pongas en una publicación

La fuente de esta información señala que la aplicación patente donde Instagram está experimentando con los “enlaces de pago” muestra una ventana emergente cuando los usuarios intentan añadir una URL a la descripción de una publicación. En dicha ventana se les pregunta a los usuarios si quieren “activar el enlace” por una comisión. En la captura de la patente se ve que el valor de esa comisión son 2$.

Puede que esa cifra sea solo un ejemplo y no sea un reflejo de lo que realmente cobrará Instagram por permitirte poner enlaces en las publicaciones. Y es que, por lo que podemos apreciar, se les cobrará a los usuarios por cada enlace que deseen activar. Por tanto, 2$ nos parece un cifra muy excesiva por una función tan simple.

Cabe aclarar que Instagram actualmente sí permite colocar enlaces en la descripción de las publicaciones, pero no sirven. Es decir, no se ponen en azul para que al tocarlos te lleven directamente a la web y tampoco se pueden copiar para abrirlos manualmente en el navegador. Prácticamente, hay que memorizarlos para poder utilizarlos, lo cual hoy en día nadie hace. Por ello, la patente de Instagram usa el término “activar” para indicar que la función de pago hará que los enlaces se puedan pulsar.

Verdaderamente nos parece una excelente idea esta función, pero es una lástima que sea de pago. No obstante, hay que recordar que estamos hablando de una patente que puede que no llegue a nada. Las grandes empresas como Facebook acostumbran a registrar muchas ideas como esta que, por lo general, no terminan usando. Así que no podemos asegurar que esta función será de pago o siquiera que llegará a implementarse.