¿No te ha pasado que un amigo te etiqueta en una foto en Instagram que no te gusta? Si ya desististe de que tu amigo la borrara porque, en definitiva, ese no era tu perfil… pues todavía puedes hacer algo: eliminar tu etiqueta de la foto para que esta no aparezca nunca más en tu perfil. Aquí te mostramos cómo.

3 pasos para ocultar fotos en la que te etiquetaron de tu perfil de Instagram

Dirígete a esa foto indeseada que quieres ocultar para siempre de tu perfil y dale click a los tres puntos de la parte superior derecha.

Te aparecerán cinco opciones: esta vez, ingresarás a la número dos, llamada “Ocultar opciones”. Literalmente, eso es lo que harás luego…

“Ocultar opciones” te da dos escenarios para que elijas el que prefieras: puedes optar entre “Eliminarme de la publicación” y eso significa que no aparecerás etiquetado más en ella o puedes “Ocultarla del perfil” y simplemente la borras de tu feed personal, aunque tu usuario seguirá asociado a la foto originalmente.

Como leíste, ¡más fácil no puede ser! Dile adiós a esas fotos que nunca te gustaron con estos sencillos pasos… pero, ¡espera! Porque Instagram también te da un segundo método para que apliques este proceso, de una manera mucho más rápida, ¿y eso es posible? Sí, lo es.

Cómo eliminar u ocultar varias etiquetas de Instagram rápidamente

Ve a los tres puntos de la parte superior derecha de tu perfil e ingresa en “Configuración” y una vez allí elige “Privacidad” para acabar en la casilla “Etiquetas”.

Estando allí, tendrás varias opciones. No solo podrás ocultar de tu perfil varias publicaciones de Instagram a la vez (sin necesidad de abrir una por una como en el método anterior), sino que también podrás habilitar la opción de “Aprobar etiquetas manualmente”.

Esto quiere decir que cada vez que alguien intente etiquetarte en una publicación, tú recibirás una notificación y podrás decidir si quieres que esa foto aparezca en tu perfil o no.

Como ves, con esta información ahora tú tendrás un mayor control de tu feed de Instagram y, sobre todo, de esas molestas etiquetas que nunca quisiste en tu perfil. Y antes de que salgas corriendo a librarte de varias fotos, es importante que sepas que Instagram no le notifica a nadie que eliminaste u ocultaste tu etiqueta de una foto. ¡Todo una maravilla! ¿No crees?