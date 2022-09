Si eres de esas personas que suelen utilizar la función texto a voz de TikTok en los vídeos, a tus seguidores les podría llegar a molestar que se vean esas palabras cuando se reproduce el contenido en sus dispositivos móviles.

Por suerte, TikTok permite ocultar el texto y que se siga escuchando la voz digitalizada que se encarga de leer esas palabras. Si te interesa saber cómo aplicar este truco para evitar el famoso “congestionamiento visual”, estás en el lugar adecuado.

Aquí vamos a mostrarte en muy pocos pasos todo lo que tendrás que hacer para ocultar las palabras que has escrito en tu video, y que además se escuche la voz que lee el texto en cuestión. Eso sí, deberás tener la última versión de TikTok instalada en tu móvil (solo basta con actualizarla desde Google Play Store o App Store).

Así puedes ocultar el texto y que se escuche la voz en TikTok

Antes de que te expliquemos el procedimiento que deberás llevar a cabo, debemos mencionar que este truco no se puede realizar en aquellos vídeos que ya han sido subidos a la red social en cuestión. O sea, solo podrás ocultar el texto al momento de grabar un vídeo, o al subirlo desde la galería de tu móvil.

Abre la app de TikTok desde tu dispositivo móvil.

desde tu dispositivo móvil. Una vez dentro de la app, dale al pequeño “+” que se ubica en la parte inferior de la pantalla.

Graba o sube un vídeo desde tu galería .

. Pincha en la palomita de color rojo (abajo a la derecha de la pantalla).

Dale a la opción que dice “Texto” (esquina superior derecha).

Escribe el texto que quieres que lea TikTok en voz alta.

en voz alta. Pincha en “Listo” (arriba a la derecha de la pantalla).

Pulsa sobre el texto que has escrito.

Elige la opción “Texto a voz”.

Con tus dedos, deberás reducir el tamaño del texto y arrastrar el mismo hacia abajo.

y arrastrar el mismo hacia abajo. Ubica el texto por debajo de la línea de color azul que aparece casi al final de la pantalla.

que aparece casi al final de la pantalla. Dale al botón que dice “Siguiente”.

Y, por último, pincha en “Publicar”.

Si por algún motivo no puedes arrastrar el texto, o bien TikTok no te lo deja ocultar, puede que la versión que tengas instalada en tu móvil no cuente con esta función. Para “solucionar” este problema, lo único que deberás hacer es descargar TikTok Beta.