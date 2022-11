Ahora que Android 13 está llegando a todos los móviles de última generación, ¿por qué no instalarlo en tu ordenador o portátil también? Es muy probable que, si no tienes un smartphone de gama alta o un gama media potente de los últimos años, seguramente no recibirás nunca Android 13 de forma oficial. Afortunadamente, puedes probar todas las novedades de esta última versión de Android directamente en tu PC con Windows 11 o Windows 10 para ver si vale la pena.

Con Android 13 en tu PC podrás determinar si te sale a cuenta comprar un nuevo móvil con esta versión de Android, probar aplicaciones, jugar a juegos de Android y mucho más… Desde ya te advertimos que el método que te mostraremos aquí para instalar Android 13 en Windows no instala realmente el sistema operativo en el almacenamiento. En realidad, lo que haremos será emularlo a través del emulador oficial de Android (Android Studio). Es la manera más sencilla de usar Android 13 en PC sin muchas complicaciones.

Requisitos para instalar Android 13 en Windows 10 u 11

Antes de ver el procedimiento para instalar Android 13 en Windows, debes asegurarte de que cumples con los requisitos mínimos para hacerlo:

Windows 8 / 10 / 11 de 64 bit .

. Pantalla con resolución de 1280 x 800.

CPU con arquitectura x86_64 (Intel Core de segunda generación o mejor / AMD que soporte Hypervisor).

(Intel Core de segunda generación o mejor / AMD que soporte Hypervisor). 8 GB de RAM o más.

o más. 12 GB de almacenamiento. Se requieren para instalar: IDE, Android SDK y Android Emulator. Android 13 ocupará un poco más.

Cualquier PC de gama media o de gama baja con una buena cantidad de RAM, puede emular Android 13 sin problemas. Si tu ordenador tiene un SSD, mejor aún, pues hará que todo funcione más rápido. Con un HDD el rendimiento será tan inaceptable que probablemente no lograrás emular Android 13 en condiciones.

Cómo instalar Android 13 en tu PC con Windows 10 u 11

Para instalar Android 13 en tu PC con Windows 11 o 10 hay varios pasos que debes seguir. Aquí hemos preparado una guía paso por paso para que no se te dificulte la instalación del emulador y el sistema operativo en sí.

Instala Android Studio en Windows

Pasos para instalar correctamente Android 13 en Windows 1 de 6

Android Studio realmente es una herramienta para desarrolladores de aplicaciones y juegos de Android. Viene con un emulador incorporado bastante útil para probar todas las características del sistema operativo, y por eso lo instalaremos en este tutorial. Para ello, haz lo siguiente:

Ve a la web de Oracle Java JDK en tu PC.

Descarga la versión x64 MSI Installer del kit de desarrollo de Java e instálala en tu PC.

Busca en Windows la opción « Editar las variables de entorno del sistema » y selecciónala.

» y selecciónala. Presiona en Variables de entorno .

. En la sección «Variables del sistema», presiona en Path , luego toca el botón Editar y finalmente copia la ruta de la carpeta donde están instalados los binarios del JDK. Por ejemplo, en nuestro caso, la ruta es C:\Program Files\Java\jdk-19\bin

, luego toca el botón y finalmente donde están instalados los binarios del JDK. Por ejemplo, en nuestro caso, la ruta es C:\Program Files\Java\jdk-19\bin Regresa a la ventana de «Variables de entorno» y en la sección de «Variables de usuario para…» presiona el botón de Nueva .

. En «Nombre de la» introduce PATH_HOME y en «Valor de la» pega la ruta copiada antes . Pulsa en Aceptar para guardar los cambios.

y en «Valor de la» pega la . Pulsa en Aceptar para guardar los cambios. Ahora sí, ya tu PC está listo para instalar Android Studio. Así que dirígete a la web oficial de Android Studio y presiona el botón de descargar Android Studio . Tendrás que aceptar los términos y condiciones para pulsar el botón de descarga de verdad.

. Tendrás que aceptar los términos y condiciones para pulsar el botón de descarga de verdad. Haz doble clic en el archivo de instalación de Android Studio y sigue los pasos indicados. Te recomendamos instalarlo sin modificar nada durante el proceso, pues no es necesario.

¡Eso es todo! De esta manera, Android Studio quedará instalado en tu PC y ya podrás utilizarlo para emular Android 13. ¿Cómo? Enseguida te explicamos.

Instala Android 13 desde Android Studio

Pasos para emular Android 13 en Windows desde Android Studio 1 de 8

Para emular Android 13, es necesario descargarlo e instalarlo desde Android Studio de esta forma:

Abre Android Studio en tu PC . Omite las ventanas que te saldrán al abrirlo por primera vez, las cuales te piden importar una configuración y enviar datos a Google, y elige la configuración estándar . Seguidamente, acepta el acuerdo de licencia de ambos SDK mostrados en el panel izquierdo y presiona en Finish .

. Omite las ventanas que te saldrán al abrirlo por primera vez, las cuales te piden importar una configuración y enviar datos a Google, y . Seguidamente, acepta el acuerdo de licencia de ambos SDK mostrados en el panel izquierdo y presiona en . Espera a que Android Studio termine de descargar e instalar todos los paquetes necesarios para emular Android. Pulsa en Finish cuando termine.

todos los paquetes necesarios para emular Android. Pulsa en Finish cuando termine. Ahora, selecciona More Actions > Virtual Device Manager .

. Pulsa en Create device y seguidamente elige cualquier dispositivo de la lista. Preferiblemente, selecciona el móvil más reciente que tenga el icono de Google Play Store (eso significa que instalarás también los servicios de Google para emular todas las apps que quieras). En nuestro caso, elegimos el Pixel 4. Haz clic en Next para continuar. También puedes elegir una tablet, si quieres usar el emulador con una pantalla virtual similar en relación de aspecto a la de tu ordenador.

(eso significa que instalarás también los servicios de Google para emular todas las apps que quieras). En nuestro caso, elegimos el Pixel 4. Haz clic en para continuar. En la sección «Select a system image», elige Tiramisu . Tienes que pulsar el icono de descargar que aparece al lado de esta opción para descargarla y poder continuar. Actualmente, esta versión de Android 13 pesa 1,4 GB , así que tendrás que esperar un rato a que se descargue para poder utilizarla.

. Tienes que pulsar el icono de descargar que aparece al lado de esta opción para descargarla y poder continuar. Actualmente, , así que tendrás que esperar un rato a que se descargue para poder utilizarla. Seguidamente, te darán varias opciones para configurar el dispositivo virtual con Android 13 que vas a emular. Aquí no hace falta tocar nada , pero puedes elegir Landscape para que el emulador se vea en horizontal desde el inicio (durante la emulación puedes cambiarlo) y desmarcar la casilla de Device frame para quitar el marco del móvil que elegiste. Al terminar, presiona en Finish .

, pero puedes elegir Landscape para que el emulador se vea en horizontal desde el inicio (durante la emulación puedes cambiarlo) y desmarcar la casilla de Device frame para quitar el marco del móvil que elegiste. Al terminar, presiona en . Por último, en Device manager, presiona el botón de play al lado del móvil que acabas de seleccionar para arrancar Android 13.

al lado del móvil que acabas de seleccionar para arrancar Android 13. La primera vez que abras Android 13 en tu PC tardará en mostrarse y será lento, así que ten paciencia.

¡Listo! Ahora tienes en tu PC un móvil virtual con Android 13 que puedes usar para hacer las pruebas que quieras.

Por cierto, si tienes el bug de la notificación de permitir la depuración USB (que no se quita por más que la aceptes o rechaces), es muy probable que se deba a los drivers ADB que tienes instalados en tu PC. Para solucionarlo, pulsa los tres puntos horizontales que están al lado del dispositivo emulado y selecciona Settings. Allí, desactiva la opción Use detected ADB location y luego presiona el icono de la carpeta para elegir la ubicación correcta de ADB en tu PC. Eso debería solucionarlo.

Cómo mejorar el rendimiento de Android 13 en Windows 10 u 11

Si Android 13 no va bien en tu PC, puede ser por muchas razones. Te recomendamos seguir todos estos consejos para ver si así logras mejorar el rendimiento:

Aumenta la RAM dedicada a Android 13 : para ello ve a Android Studio > More actions > Virtual Device Manager > Presiona el icono de lápiz junto al dispositivo emulado con Android 13 > Show advanced settings. En la sección «Memory and Storage», ve a RAM y aumenta la cantidad de RAM que dedicas a la emulación. Además, en «Multi-Core CPU» asegúrate que estás usando todos los núcleos posibles.

: para ello ve a Android Studio > More actions > Virtual Device Manager > Presiona el icono de lápiz junto al dispositivo emulado con Android 13 > Show advanced settings. En la sección «Memory and Storage», ve a RAM y aumenta la cantidad de RAM que dedicas a la emulación. Además, en «Multi-Core CPU» asegúrate que estás usando todos los núcleos posibles. Libera espacio en tu ordenador : es posible que la emulación de Android 13 no funcione del todo bien si en tu PC hay poco espacio de almacenamiento disponible. Esto se debe a que el emulador guarda datos en tu PC a medida que lo usas para optimizar su rendimiento. Por tanto, si no encuentra espacio para almacenar más datos, limitará su rendimiento. Así que vacía la papelera de reciclaje de Windows y elimina los archivos que ya no necesitas de tu PC para hacer espacio para Android 13.

: es posible que la emulación de Android 13 no funcione del todo bien si en tu PC hay poco espacio de almacenamiento disponible. Esto se debe a que el emulador guarda datos en tu PC a medida que lo usas para optimizar su rendimiento. Por tanto, si no encuentra espacio para almacenar más datos, limitará su rendimiento. Así que vacía la papelera de reciclaje de Windows y elimina los archivos que ya no necesitas de tu PC para hacer espacio para Android 13. Desactiva tu antivirus: también puede pasar que tu antivirus limite algunas funciones del emulador en segundo plano que son necesarias para su óptimo funcionamiento. Por tanto, deshabilita el antivirus por un momento y comprueba si mejora el rendimiento de Android 13. En caso de que mejore, tendrás que excluir Android Studio y todos sus procesos del antivirus.

Actualiza Android Studio : un bug o problema de Android Studio puede ser la causa del mal funcionamiento de Android 13 en tu PC con Windows 11 o 10. Normalmente, cuando esto sucede, Google inmediatamente lanza una actualización que lo soluciona. Así que ve a la pantalla de inicio de Android Studio, presiona el icono de la rueda de engranaje en la esquina inferior izquierda y elige Check for updates . Si no te aparece nada, es que ya está actualizado a la última versión.

: un bug o problema de Android Studio puede ser la causa del mal funcionamiento de Android 13 en tu PC con Windows 11 o 10. Normalmente, cuando esto sucede, Google inmediatamente lanza una actualización que lo soluciona. Así que ve a la pantalla de inicio de Android Studio, presiona el icono de la rueda de engranaje en la esquina inferior izquierda y elige . Si no te aparece nada, es que ya está actualizado a la última versión. Cambia la renderización gráfica: si tu PC o portátil no tiene una gráfica dedicada (sino una integrada), es probable que el emulador no esté renderizando Android 13 de la manera apropiada. Para poner solución a esto, ve a More actions > Virtual Device Manager > Presiona el icono de lápiz junto al dispositivo emulado con Android 13 > Emulated performance. Elige Software – GLES 2.0 de ser posible.

Ten en cuenta que para emular Android 13 en Windows en condiciones necesitas un PC relativamente potente, de gama media como mínimo preferiblemente. Si tu PC es de gama baja o no tiene una gráfica dedicada, es posible que nunca corra Android 13 como esperas. De cualquiera forma, si tuviste algún problema en particular siguiendo este tutorial, déjanos un comentario para asistirte.