¿Estás cansado de que te agreguen a grupos de Instagram y que no lo puedas evitar? Aquí te vamos a mostrar en muy pocos pasos todo lo que tienes que hacer para que nadie te agregue a un grupo sin tu permiso.

Evita que te añadan a grupos de Instagram con este tutorial

Antes de que te mostremos paso a paso todo lo que tienes que hacer para que nadie te pueda añadir a un grupo de Instagram sin permiso, es necesario que descargues la última versión de Instagram. Puedes actualizarla desde Google Play, o bien descargar el APK de Instagram.

Dentro de Instagram, tendrás que pinchar sobre tu cuenta (opción que se ubica abajo a la derecha de la pantalla).

(opción que se ubica abajo a la derecha de la pantalla). Estando en tu cuenta, deberás pinchar sobre las tres rayas que muestran arriba a la derecha de la pantalla.

que muestran arriba a la derecha de la pantalla. Se desplegará un menú con opciones, pincha en la que dice Configuración.

Ingresa en Notificaciones .

. Pincha en Mensajes de Direct .

. Selecciona la opción Desactivadas en la categoría de Solicitudes de Grupo, y listo.

Realizando todos estos pasos, evitarás que Instagram te notifique cuando te añadan a un grupo, aunque lamentablemente no podrás realizar ningún tipo de acción para evitar que te agreguen a uno (esta opción no está disponible en la red social).

¿Siguen agregándote a grupos de Instagram sin tu permiso?

Si luego de haber realizado todo esto te siguen añadiendo a nuevos grupos de Instagram, te recomendamos bloquear al usuario que te está agregando a dichos grupos. Realizando esto conseguirás que esa persona no te pueda agregar nunca más a un grupo de Instagram. Por otra parte, una vez bloqueado ese usuario, no podrás ver sus fotos ni tampoco enviarle mensajes, así que te recomendamos bloquear solo a aquellas personas con las que te hables poco o que no conozcas.

Por último, te recomendamos silenciar los mensajes en Instagram para que no te llegue ninguna notificación, tanto de grupos como de usuarios. Eso sí, la notificación en cuestión te seguirá apareciendo cuando entres a Instagram, si es que no las has desactivado desde la app (siguiendo el tutorial que te dejamos en este artículo).