A pesar de que WhatsApp ya permite enviar mensajes temporales, o sea mensajes que se borran solos, hay un par de “trucos” que se pueden llevar a cabo para evitar que los mismos se eliminen de forma automática. Si quieres que esos mensajes que te envían no desaparezcan del chat, sigue leyendo que aquí te explicamos cómo hacerlo de forma simple y rápida.

¿Cómo evitar que los mensajes temporales de WhatsApp se eliminen?

Antes de que te mostremos los trucos que tienes que realizar para que este tipo de mensajes no se borren, es indispensable que tengas instalada la última versión de WhatsApp en tu móvil. Si no cuentas con la última versión del mensajero, no podrás enviar mensajes temporales, ni tampoco evitar que los mismos se borren solos.

Haz una captura de pantalla de la conversación

Este truco no tiene mucha ciencia, solo requiere que tomes una captura de pantalla del chat individual o grupal en donde están activados los mensajes temporales. En resumen, lo que tienes que hacer es lo siguiente:

Dentro de WhatsApp, deberás entrar en el grupo o en la conversación privada en donde están activados los mensajes temporales.

en donde están activados los mensajes temporales. Por consiguiente, deberás realizar una captura de pantalla de los mensajes que se muestran en el chat.

de los mensajes que se muestran en el chat. Dentro de la galería de imágenes de tu teléfono, podrás observar los mensajes temporales que te han enviado.

Cabe destacar que WhatsApp no tiene forma de avisarle a la otra persona que has realizado una captura de pantalla, por lo que esos mensajes temporales no solo no se eliminarán, sino que además se guardarán en tu móvil por siempre (hasta que elimines la captura).

Reenvía el mensaje a una conversación que no tenga los mensajes temporales activados

Para que este método te funcione de forma correcta, tendrás que ver si el grupo o la conversación en donde has reenviado el mensaje tiene o no la función de mensajes temporales desactivada. Si esta función está activada, el método no funcionará. Por otro lado, si la misma está desactivada, sigue estos pasos:

Dentro de la conversación en donde están los mensajes temporales desactivados, pincha sobre el mensaje que quieres reenviar .

. Se desplegarán una serie de opciones en el menú superior de la pantalla, pincha en la flecha hacia la derecha .

. Selecciona el chat o el grupo en donde quieres guardar ese mensaje temporal.

Pincha en el botón verde de envío (ubicado abajo a la derecha de la pantalla).

(ubicado abajo a la derecha de la pantalla). El mensaje se reenviará de forma automática, y podrás verlo incluso pasados los 7 días.

Este truco no te generará problemas con la persona que te ha enviado el mensaje temporal, pues WhatsApp no le comunicará a la misma que dicho mensaje ha sido reenviado.

Sin mucho más que añadir, si al llevar a cabo estos trucos WhatsApp se cierra solo, no te funcionan, o bien has descubierto nuevos métodos, déjanos un mensaje en la caja de comentarios. Recuerda que tienes que contar con la última versión de WhatsApp instalada para que los mensajes temporales puedan guardarse pasados los 7 días de gracia.