TikTok se está convirtiendo en un lugar para encontrar productos excelentes. Y es que cada tanto emergen artículos virales en la plataforma tan útiles como esa herramienta de soldadura instantánea o divertidos como ese cactus bailarín que estuvo de moda hace unos años.

Pues bien, existe un truco para buscar en Amazon un producto que vistes en un TikTok. Y para hacerlo, el único requisito necesario es tener instalada la app «Amazon compras» en tu móvil… ¿Ya la tienes? Pues a continuación, te contamos cómo hacerlo.

Cómo encontrar productos de TikTok en Amazon

Si el producto que quieres buscar aparece apenas inicia el vídeo de TikTok, es decir, está en su miniatura, puedes seguir los siguientes pasos para encontrarlo en Amazon:

Abre la app de TikTok y busca el vídeo del producto que quieres encontrar.

y busca el vídeo del producto que quieres encontrar. Una vez tengas el TikTok, pulsa sobre el botón Compartir .

. Ahora desliza hasta el final para encontrar la opción Más y pulsar sobre ella.

y pulsar sobre ella. Finalmente, presiona en Amazon compras y, al hacer esto, la herramienta de búsqueda por imagen de la app de Amazon encontrará artículos similares al que aparece en el TikTok que puedes comprar en la tienda.

Cómo encontrar en Amazon un producto que viste en TikTok

Si el anterior método no te funcionó porque el producto no aparece al inicio del TikTok, pues no te preocupes, existe otro método igual de sencillo para encontrarlo. Lo único que debes hacer es seguir estos pasos:

Busca el TikTok en el que aparece el producto y haz una captura de pantalla en el momento en que mejor se aprecie dicho producto.

en el momento en que mejor se aprecie dicho producto. Ahora abre la app Amazon compras en tu móvil.

en tu móvil. Lo siguiente será pulsar en el botón de cámara que aparece en la barra de búsqueda.

que aparece en la barra de búsqueda. Por último, presiona en Cargar una foto y sube la captura de pantalla que hiciste del TikTok. Al hacerlo, la herramienta «Amazon lens» buscará artículos similares dentro de la tienda que puedes comprar.

Y tú… ¿Lograste encontrar en Amazon ese producto que viste en un TikTok?