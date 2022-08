¿Quieres hacer nuevos amigos en Snapchat? No hace falta que te pongas en contacto con otras personas por fuera de esta red social, pues la misma te permite encontrar usuarios que estén cerca de tu ubicación.

Gracias a la función Mapa de Snaps, cualquier persona que tenga una cuenta creada en Snapchat, como así también tenga la app instalada en su dispositivo móvil, tendrá la posibilidad de conocer gente de forma simple, rápida y gratuita.

Así puedes encontrar personas que están cerca de tu ubicación en Snapchat

En caso de que no tengas instalada la app en tu móvil, podrás hacer uso de Snapchat Web, versión de la red social que puede utilizarse desde el navegador. De igual forma, en este caso en concreto es mejor utilizar la app, pues es mucho más fácil llevar a cabo estos pasos desde la misma:

Primero tendrás que abrir la app de Snapchat desde tu dispositivo móvil.

desde tu dispositivo móvil. Dentro de la red social en cuestión, deberás pulsar sobre el icono de ubicación que se muestra abajo a la izquierda de la pantalla.

que se muestra abajo a la izquierda de la pantalla. En segundos, Snapchat te mostrará un mapa. Puedes navegar por el mapa para ver quienes han subido Snaps cerca de donde te encuentras. Pinchando sobre las zonas que están coloreadas en rojo, amarillo o celeste, podrás ver las fotos y los vídeos que han subido otros usuarios a Snapchat.

cerca de donde te encuentras. Pinchando sobre las zonas que están coloreadas en rojo, amarillo o celeste, podrás ver las fotos y los vídeos que han subido otros usuarios a Snapchat. Cuando pinches sobre alguna de esas zonas, tendrás la posibilidad de ver las cuentas de otros usuarios (pinchando en “Ver creador”).

(pinchando en “Ver creador”). Hay ocasiones en las que aparecerán Bitmojis en el mapa, siempre y cuando tengas amigos dentro de Snapchat.

Como bien te mencionamos en el último paso de la lista de puntos que te dejamos arriba, si lo que quieres es ver los Bitmojis de otros usuarios en Snapchat, deberás añadirlos como amigos. De momento, y no creemos que esto vaya a cambiar, no es posible ver Bitmojis de otras personas si no se las han añadido como amigos dentro de la red social.

Sin nada más que añadir al respecto, deberás tener en cuenta que es imprescindible actualizar la app a la última versión para tener acceso a la función Mapa de Snaps.