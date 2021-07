Snapchat sigue mejorando las funciones que más utilizan sus usuarios. Uno de los últimos cambios que se han podido ver en la última actualización que recibió la app en Android e iOS, está relacionada con los populares Bitmoji.

Estos avatares que nos recuerdan a los de Xbox Live (por su enorme parecido), son utilizados por millones de personas en todo el mundo. Ahora, y gracias a los pedidos que ha realizado toda la comunidad desde que estos personajes llegaron a Snapchat, ya es posible cambiarles la ropa, como así también verlos en 3D.

Antes de que te expliquemos cómo acceder a esta nueva característica para personalizar tu Bitmoji, es imprescindible que tengas la última versión de Snapchat instalada en tu móvil. Si nunca la has actualizado, aquí te mostramos cómo actualizar Snapchat manualmente.

¿Cómo crear tu Bitmoji 3D en Snapchat?

Si descargaste Snapchat en tu móvil, pero nunca le diste importancia a la red social, es necesario que sepas que estos Bitmojis no se crean de forma automática, ya que es el usuario quien debe “darles vida”.

¿Te interesa tener tu propio Bitmoji? Pues ¡manos a la obra! No necesitas más que seguir estos pasos para poder crearlo:

Abre la aplicación de Snapchat desde tu teléfono. Una vez dentro de la red social, tendrás que pinchar sobre tu cuenta , la cual se ubica arriba a la izquierda de la pantalla.

desde tu teléfono. Una vez dentro de la red social, , la cual se ubica arriba a la izquierda de la pantalla. Se desplegará un menú con varias opciones, pincha en la que dice “Crear Mi avatar” (debajo de Bitmoji)

Selecciona alguna de las dos opciones que se muestran en la pantalla (hombre o mujer).

que se muestran en la pantalla (hombre o mujer). Ingresarás en el menú de personalización de Bitmoji, allí deberás elegir las opciones que creas conveniente para tu Bitmoji 3D.

Puedes cambiar el color de pelo, piel y demás elementos para personalizar tu Bitmoji .

. Una vez personalizado tu avatar Bitmoji 3D, tendrás que pinchar en “Guardar” (arriba a la derecha de la pantalla).

En segundos, Snapchat te mostrará tu Bitmoji 3D en la foto del perfil.

Cabe mencionar que no es posible tener más de un Bitmoji en Snapchat. Si bien han sido millones los usuarios que le pidieron a la red social que permita crear Bitmojis de forma ilimitada, Snapchat de momento solo permite crear uno por cuenta.

Snapchat ahora te permite cambiarle la ropa a tu Bitmoji

Gracias a que varias marcas de ropa se interesaron en el mundillo creado por Snapchat, los Bitmojis, ahora los usuarios pueden personalizar su avatar de pies a cabeza.

Ya no es necesario elegir los atuendos predeterminados que ofrecía Snapchat, pues con la última actualización que recibió la aplicación de la red social, es posible elegir zapatos, pantalones, camisetas y demás elementos de forma simple y gratuita.

Lo primero que tienes que hacer es abrir la app de Snapchat desde tu teléfono.

desde tu teléfono. Dentro de la red social, tendrás que pinchar sobre tu cuenta (la misma aparece arriba a la izquierda de la pantalla).

(la misma aparece arriba a la izquierda de la pantalla). Por consiguiente, deberás pinchar en la opción que dice “Cambiar de atuendo” para poder ver las nuevas prendas que ha incluido la red social.

Snapchat te mostrará nuevas categorías relacionadas con atuendos. Puedes navegar por esas categorías pinchando en las opciones que se muestran en la parte inferior de la pantalla.

relacionadas con atuendos. Puedes navegar por esas categorías pinchando en las opciones que se muestran en la parte inferior de la pantalla. Tienes varias opciones para personalizar el aspecto de tu Bitmoji: pantalones, zapatos, abrigos y demás.

Incluso, Snapchat guarda todos los atuendos que hayas configurado, ¿dónde? En la sección llamada “Mi ropero”.

Como de seguro habrás notado, toda la ropa que se le puede poner a los Bitmojis es de marca. De esta forma, se espera que se añadan nuevas prendas, ya que las marcas de ropa intentarán publicitar sus productos a través de los Bitmojis.

Snapchat añade nuevos peinados, barbas y formas de ojos

Una de las quejas más grandes de la comunidad de Snapchat, era la cantidad de peinados y barbas que estaban disponibles.

Snapchat escuchó el reclamo de los usuarios, pues ahora se han añadido nuevos pelos, barbas y hasta formas de ojos.

En la sección de “Peinados”, podrás observar cerca de 10 nuevos cortes de cabello que puedes visualizarlos desde el apartado llamado “Editar mi avatar”.

que puedes visualizarlos desde el apartado llamado “Editar mi avatar”. También se han añadido más de 15 estilos de vello facial .

. Incluso, hay nuevas formas de ojos que puedes elegir para cambiar el aspecto de tu Bitmoji.

Se espera que este apartado se vaya renovando a medida que pasen los meses, ya que Snapchat prometió agregar más contenido en las secciones de peinados, barbas, colores de piel y formas de cuerpo.

Así puedes ver a tu Bitmoji en 3D en Snapchat

Es importante aclarar que Snapchat ha añadido filtros especiales para que los usuarios puedan ver a su Bitmoji 3D bailando, cantando y realizando distintos tipos de movimientos. Anteriormente, los Bitmoji solo se podían ver en 2D, pues eran simples dibujos que “no tenían ningún tipo de vida“.

Si te interesa ver a tu avatar Bitmoji en 3D, deberás realizar estos pasos que te mostramos a continuación:

Dentro de Snapchat, deberás pinchar en la pequeña lupa que se ubica arriba a la izquierda de la pantalla.

que se ubica arriba a la izquierda de la pantalla. Se abrirá un menú de búsqueda, allí tendrás que pinchar en el apartado que dice “Buscar” y luego escribir lo siguiente: “Bitmoji” (sin las comillas).

Navega por el menú hasta encontrar la categoría que dice “Lentes”. Una vez hallada, pincha en alguno de los filtros creados por Snapchat.

creados por Snapchat. En segundos, podrás ver a tu Bitmoji en 3D y realizando algún tipo de movimiento, baile o acción.

En el caso de que tu Bitmoji no se muestre en 3D, o se trabe la aplicación, lo más probable es que tu móvil no tenga instalado ARCore, o bien no sea compatible con dicha tecnología. Por suerte, solucionar ese problema es sumamente sencillo, ¿cómo? Instalando ARCore en móviles no compatibles.

Sin mucho más que añadir al respecto, queremos recordarte que esta red social también te permite crear stickers con tu cara usando Cameos. Dicha función no tiene nada que ver con los Bitmojis, ya que se necesita usar la cámara frontal para tomar una foto de vuestro rostro.