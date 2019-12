Los smartphones pueden ser extremadamente potentes en cuanto al hardware se refiere, pero físicamente incluso el más resistente puede romperse. Si esto te ha sucedido y has tenido la mala suerte de perder o dañar el botón de encendido de tu móvil, seguramente has entrado en pánico. Pero no tienes de que preocuparte, nosotros tenemos una solución para ti.

En este artículo te mostraremos los métodos más comunes para encender un móvil cuando el botón no funciona. Así que continúa leyendo para obtener mucha más información.

Si no tienes el botón de encendido, es hora de improvisar

Si tu botón se ha caído, puedes usar un objeto delgado como una horquilla, una aguja o un mondadientes para simular la pulsación de una tecla. Incluso si eso no funciona, no pasa nada, todavía te quedan algunas otras opciones. Por ejemplo, si tu smartphone no tiene batería, puedes conectarlo a tu computadora mediante un cable USB. Déjalo cargar por un tiempo y muy probablemente encienda solo.

Enciende el móvil usando teclas de volumen + botón de inicio

Si bien ya no hay muchos dispositivos que tengan botones de inicio físicos, hay algunos un poco más antiguos en los que una simple combinación de teclas podrías funcionar. Para probar esta opción, solo debes hacer lo siguiente:

Antes que nada, asegúrate que dispositivo está cargado.

Luego, mantén presionadas las teclas para subir y bajar el volumen.

Mientras presionas ambas teclas de volumen, mantén presionado el botón Inicio y espera.

y espera. Una vez aparezca el menú, suelta los botones. No te sientas intimidado por todos los comandos que se muestran en la pantalla.

No te sientas intimidado por todos los comandos que se muestran en la pantalla. Navega por las opciones con las teclas de volumen y selecciona la opción de encendido o reinicio.

Tu dispositivo debería volver a encenderse.

Utiliza las teclas de control de volumen para encender tu móvil

Si tu smartphone no tiene un botón de inicio físico, no todo está perdido. Todavía puedes intentar encenderlo usando solo los botones de control de volumen. Estos son los pasos que debes seguir:

Verifica que el móvil no esté descargado.

Presiona la tecla para bajar el volumen.

Mantén presionado el botón hasta que aparezca un menú de inicio.

Usa las teclas de volumen para seleccionar la opción Inicio y tu smartphone debería encender sin mayores problemas.

Cambiar o reparar el botón de encendido de tu móvil, tal vez no represente un gran gasto. Pero, sin duda será una pesadilla no poder encenderlo o desbloquearlo hasta que logres arreglarlo, así que esperamos que estos trucos te sean de gran ayuda.