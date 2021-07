Es genial que una gran empresa como Huawei ya tenga su propio servicio de correo electrónico, ya que así tenemos una alternativa a Gmail más para elegir. Sin embargo, si no tienes quejas de Gmail (o de la app de correo que uses) y no quieres usar otra app, entendemos que no te interese Petal Mail.

Nosotros mismos probamos Petal Mail y nuestra conclusión es que aún está verde. Por eso, de momento, muy pocas personas usarán este correo (al menos de este lado del mundo). El problema es que, si cuentas con una cuenta de Huawei, automáticamente tienes también una cuenta de Petal Mail, aunque no quieras usar este servicio.

Pero no te preocupes, pues en este artículo te enseñaremos a eliminar tu cuenta de Petal Mail. Así que acompáñanos…

Cómo desactivar una cuenta de Petal Mail

Antes de ir al tutorial, debemos aclarar algo. Ahora mismo, no es posible eliminar por completo tu cuenta de Petal Mail sin eliminar a la vez tu cuenta de Huawei. Y es que la cuenta de Petal Mail está profundamente vinculada a tu ID de Huawei.

Si no quieres perder tu cuenta de Huawei, lo único que puedes hacer es desactivar tu cuenta de Petal Mail de esta forma:

Abre la aplicación de Petal Mail .

. Desde el menú lateral, ve a Ajustes (tocando el botón de la rueda dentada).

(tocando el botón de la rueda dentada). Presiona en Deshabilitar Petal Mail .

. Confirma la acción presionando en Deshabilitar en la ventana emergente que aparecerá abajo.

¡Listo! Así, tu cuenta de Petal Mail quedará deshabilitada: no podrás recibir ni enviar nuevos correos. Además, todos tus datos (correos e información de ajustes) se eliminarán en 30 días.

Sin embargo, podrás recuperar tu correo de Petal Mail cuando quieras con la misma dirección, pues no has eliminado tu cuenta de Huawei.

Cómo eliminar tu cuenta de Petal Mail por completo

Ahora bien, si quieres eliminar por completo tu correo de Petal Mail (sin posibilidad de recuperarlo luego) y no te importa perder tu ID de Huawei, entonces debes eliminar tu cuenta de Huawei así:

Abre la app de Ajustes en tu Huawei.

en tu Huawei. Presiona el ícono de tu foto de perfil .

. Ve a Centro de cuentas .

. Selecciona Centro de privacidad .

. Pulsa en Eliminar cuenta.

¡Eso es todo! Si no te aparece esa última opción, actualiza tu Huawei desde el Centro de cuentas > Ajustes > Buscar actualizaciones e inténtalo de nuevo.

Una vez que elimines tu cuenta de Huawei, absolutamente todos tus datos con las aplicaciones de la compañía (Petal Mail incluida) serán eliminados por completo junto con tu ID de Huawei. Así que piénsalo dos veces antes de realizar esta acción.