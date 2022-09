¿Recomendaste un vídeo de TikTok por error? No desesperes, puedes eliminar el vídeo que has recomendado en tu perfil de forma simple y rápida. Gracias a los ajustes de privacidad que posee esta red social, los cuales podrás modificar siempre que lo necesites, borrar este tipo de contenido es posible.

Eso sí, de momento, y sin ningún tipo de indicio de que la cosa cambie, encontrar los vídeos que han sido recomendados por los usuarios en TikTok suele ser una tarea casi imposible de llevar a cabo. En otras palabras, la eliminación de este tipo de recomendaciones se debe hacer de forma inmediata, ¿qué quiere decir esto? Que se la debe eliminar lo más rápido posible.

¿Cómo eliminar un vídeo recomendado en TikTok?

Antes de que te expliquemos paso a paso todo lo que deberás llevar a cabo para eliminar aquellos vídeos que has recomendado, te aconsejamos actualizar la app de TikTok a la última versión, ¿por qué? Porque hay ocasiones en las que no aparece la opción “eliminar vídeo recomendado” si la app no está actualizada.

Lo primero que deberás hacer es buscar el vídeo que has recomendado . Si no recuerdas cuál es, tendrás que dirigirte al apartado de vídeos visualizados (el historial de vídeos).

. Si no recuerdas cuál es, tendrás que dirigirte al apartado de vídeos visualizados (el historial de vídeos). Una vez que encuentres el vídeo, tendrás que pinchar en la opción que dice “Añadir comentario” (si aparece esta opción, podrás cerciorarte de que fue ese el vídeo que recomendaste).

Luego, tendrás que mantener pinchado sobre el comentario que dice “Recomendó este vídeo”.

que dice “Recomendó este vídeo”. Por consiguiente, deberás pinchar sobre la opción “Eliminar sugerencia”.

Si realizaste todos los pasos de forma correcta, aparecerá un mensaje en la parte superior de la pantalla que dirá lo siguiente: “Tu sugerencia se ha eliminado”.

En caso de que no logres hallar el vídeo que has recomendado en TikTok, no deberías hacerte demasiado problema, pues tus seguidores no encontrarán ese vídeo en tu perfil. En otras palabras, solo podrán saber que has recomendado un contenido en concreto si les aparece el mismo vídeo en su feed (sección llamada “Para ti”).