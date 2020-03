Para nadie es un secreto que los móviles puedan hacer más fácil nuestra vida diaria. Sin duda alguna, los smartphones se han convertido en una excelente ayuda para personas de todo el mundo. Y en esta oportunidad, te explicaremos cómo dormir mejor gracias a tu móvil Android.

¿Cómo aprovechar el móvil para dormir mejor?

Después de que leas esta información, sabrás qué hacer para que tu teléfono te ayude a mejorar tu rutina nocturna. En lugar de distraerte y obstaculizar, encontrarás buenos consejos que te permitirán mejorar el sueño gracias a tu smartphone.

Apaga la música antes de quedarte dormido

No eres el único que escucha música antes de dormir, pues existen muchas personas en el mundo que también hacen lo mismo. Aunque sea una buena forma de calmarse y dormirse rápidamente, si la música no se apaga sola, existe la posibilidad de que interrumpa tu sueño al instante.

Existen muchas formas de apagar la música automáticamente, pero nosotros recomendamos hacerlo con Sleep Timer. ¡Es una herramienta efectiva y fácil de usar!

Usar canciones de Spotify como alarma

Por si no lo sabías, Google te permite usar canciones de Spotify como alarmas en Android. Eso se hace a través de la aplicación Google Clock. La integración con Spotify te permitirá configurar canciones desde la aplicación para que te despiertes con tus melodías preferidas. Si quieres llevar a cabo este proceso, debes seguir estos pasos:

Descarga e instala la aplicación Google Clock desde Google Play Store.

Abre la app.

Selecciona la hora de alarma, presiona el ícono de campana, toca la pestaña de Spotify y elige una lista de reproducción .

. Consigue una canción, lista de reproducción, álbum o un artista en particular tocando la burbuja Buscar en la parte inferior.

Habilita el modo Digital Wellbeing Wind Down

Las utilidades de Bienestar Digital de Google ayudan a que las personas puedan dormir mejor y concentrarse más. Con esta iniciativa, Google pretende que los usuarios usen sus smartphone un poco menos. Una gran función de esta herramienta se llama Wind Down y combina características como No molestar, Luz nocturna y Escala de grises. En pocas palabras, es como una versión mejorada del modo No molestar. Puedes activar el modo Digital Wellbeing Wind Down siguiendo las instrucciones a continuación:

Abre la Configuración> Bienestar digital y controles parentales> Luego mueve el interruptor a la posición de Encendido .

. Establece las horas de inicio y finalización para el modo de desconexión. Mueve los interruptores junto a No molestar y Escala de grises para habilitarlos. Programa el modo de luz nocturna para cambiar la pantalla a colores más cálidos durante la noche.

¡Ya está! Todo esto te ayudará a conciliar el sueño mucho más fácil. Prueba y saca tus propias conclusiones.

Activa el modo oscuro siempre que sea posible

Lo mejor que puedes hacer en las noches si estás usando tu smartphone, es asegurarte de no lastimar tus ojos cuando te desplazas en las redes sociales. Aunque reducir el brillo del teléfono sea una buena opción, Android tiene una forma mucho más efectiva para ayudarte. Estamos hablando del modo oscuro, ese que cambia los colores de tu interfaz de blanco brillante a negro y gris.

Puedes activar el modo oscuro deslizando hacia abajo en tu pantalla de inicio y tocando el mosaico “Tema oscuro” en Configuración rápida. Además, también puedes cambiar al Tema Oscuro dirigiéndote a Configuración > Pantalla y activando Modo oscuro. Por otro lado, algunos dispositivos (como los Google Pixel), te permiten habilitar este modo seleccionando el modo Ahorro de batería.

Cambiar al modo nocturno

El modo oscuro es una cosa, pero si realmente quieres proteger tus ojos de la luz de la pantalla del teléfono deberías activar el modo de luz nocturna. La luz nocturna atenúa la luz azul que emite la pantalla de smartphone, esa que causa daños en la retina humana. Al activar el modo de luz nocturna, evitarás la fatiga visual, el cansancio, los dolores de cabeza a corto plazo y la pérdida de visión a largo plazo.

Casi todos los móviles Android vienen con su propio filtro de luz azul que se activa a través del software. Lo que hace es filtrar la luz azul y mostrar tonos más cálidos para que tus ojos puedan relajarse. Si quieres activar el modo nocturno en tu Android, abre la Configuración > Pantalla > Luz nocturna y actívalo. Ojo, también puedes programarlo para que se encienda automáticamente a una hora preestablecida.

Activar el modo ambiental del Asistente de Google

Por si no lo sabías, Google tiene un modo ambiental en su asistente digital. Se trata de un modo que solo aparece cuando tu teléfono está cargando. Es una característica bastante útil, ya que muchas personas conectan su teléfono con carga antes de acostarse.

Este modo ambiental de Google muestra una pantalla mínima más oscura con un reloj, reproducción de medios y otros accesos directos. Cuando el dispositivo está inactivo durante unos segundos al cargar, el modo ambiente cambia la pantalla a un tono bastante oscuro. También puedes ejecutar algunas acciones, como activar el modo “No molestar” o reproducir sonidos nocturnos con los accesos directos del modo ambiente. Sin duda alguna, se trata de una función muy buena para aquellos que quieran dormir mejor.

Bloquear aplicaciones

La herramienta de Bienestar digital tiene una función llamada Dashboard que también puede ayudar a mejorar tu sueño. Esta muestra las estadísticas de todas las aplicaciones que usaste en el día y la cantidad de tiempo que invertiste en ellas. Puedes configurar temporizadores de una app para bloquearla y el ícono de la aplicación se atenuará para que no puedas acceder hasta el día siguiente. Como seguro debes estar imaginando, es capaz de hacer que te despegues de esas aplicaciones que te quitan el sueño. Para activarla debes hacer lo siguiente:

Dirígete a Configuración> Bienestar digital y controles parentales> Panel de control. Aquí verás la cantidad de tiempo que pasó en su teléfono en los últimos días y el tiempo que destinaste a cada una de tus aplicaciones .

. Configura los temporizadores de cualquier app tocando el ícono de reloj de arena. Ahí podrás limitar la cantidad de tiempo de uso para cada aplicación en específico.

Use aplicaciones para relajarte

Tu mente juega un papel importante en lo bien que duermes. Si quieres un sueño reparador, debes dejar a un lado el estrés de tu vida diaria. Tranquilo, existen muchas herramientas que te pueden ayudar con ello. Por esta razón, te diremos cuáles son las 5 mejores aplicaciones Android para relajarte. ¡Todas son capaces de ayudarte a dormir mejor!

Y tú, ¿qué vas a hacer para mejorar tu sueño?