Twitch es una de las plataformas con mayor crecimiento en los últimos años, a pesar de que su interfaz y opciones son un poco confusas para el usuario promedio. Si estás viendo Twitch en tu móvil y no encuentras la opción para donar bits a un streamer, no te preocupes, no eres el único que ha pasado por esa situación.

Por alguna extraña razón, Twitch no pone a la vista de todos la opción de suscribirse y donar bits, sino que está oculta en su app para Android e iOS. Sin embargo, no tiene nada de complicar donar bits en Twitch desde el móvil. A continuación, te enseñaremos cómo hacerlo y hasta te explicaremos cómo se compran los bits, por si aún no tienes.

Cómo donar bits en Twitch desde tu móvil Android o iPhone

Como mencionamos antes, enviar bits en Twitch desde la aplicación para móviles es bastante sencillo, aunque el procedimiento a seguir no es nada intuitivo. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente:

Abre la app de Twitch en tu Android o iPhone.

en tu Android o iPhone. Entra en el directo donde quieres donar los bits.

Toca el cuadro de texto que dice Enviar un mensaje para escribir en el chat.

para escribir en el chat. Ahora, escribe lo siguiente: cheer[cantidad de bits a enviar] (sin corchetes). Por ejemplo, si quieres enviar 100 bits, tendrías que escribir esto en el chat: cheer100

(sin corchetes). Una vez que hayas escrito «cheer» seguido de los bits a enviar, pulsa el botón de enviar que está en la parte derecha.

¡Eso es todo! Esa es la manera más sencilla de enviar bits en Twitch desde cualquier plataforma, ya sea móvil, tablet, PC o incluso Smart TV.

Otra forma de donar bits es tocando el botón de bits (el icono de diamante que está abajo en el cuadro de texto) y seleccionando un emote de los mostrados. Luego, puedes elegir si enviar 1, 100, 1000, 5000 o 10000 bits.

Cómo comprar bits en Twitch desde el móvil

Si no pudiste seguir el tutorial anterior porque no tienes bits para donar, aquí te mostraremos cómo comprar este moneda interna de la plataforma desde la app para móviles. Es muy fácil, solo debes seguir estos pasos:

Pincha el siguiente enlace: página web de Twitch para comprar bits.

Toca el botón de Inicia sesión para iniciar sesión con tu cuenta si aún no lo has hecho.

para iniciar sesión con tu cuenta si aún no lo has hecho. Verás una sección llamada Comprar Bits donde aparecen la cantidad de bits que tienes actualmente y varios botones para comprar de 100 a 25000 bits . Pulsa el botón correspondiente a la cantidad de bits que quieres comprar.

. Pulsa el botón correspondiente a la cantidad de bits que quieres comprar. Ahora, debes pagar con una tarjeta de crédito, Amazon Pay o PayPal .

. Tras hacer la compra y ver el recibo de la misma, los bits comprados se reflejarán en tu cuenta de Twitch y podrás usarlos en la app como te explicamos antes.

¡Listo! Ahora que ya sabes cómo comprar bits en Twitch y donarlos a un streamer desde el móvil, esperamos que apoyes con prudencia a tus creadores de contenido favoritos. Recuerda que donar grandes cantidades de bits no es la mejor forma de convertirte en moderador de tu streamer favorito en Twitch.

¿Cuánto valen los bits de Twitch?

Los precios de los bits en Twitch con IVA ya incluido en España son los siguientes:

100 Bits valen 1,53 €.

valen 1,53 €. 300 Bits valen 3,28 € con un 29 % de descuento.

valen 3,28 € con un 29 % de descuento. 500 Bits valen 7,65 €.

valen 7,65 €. 1500 Bits valen 21,81 € con un 5 % de descuento.

valen 21,81 € con un 5 % de descuento. 5000 Bits valen 70,42 € con un 8 % de descuento.

valen 70,42 € con un 8 % de descuento. 10000 Bits valen 137,78 € con un 10 % de descuento.

valen 137,78 € con un 10 % de descuento. 25000 Bits valen 336,79 € con un 12 % de descuento.

En cambio, los precios de los bits de Twitch en Estados Unidos y en otros países cuya única moneda aceptada por Twitch sea USD, son estos:

100 Bits valen 1,40 USD.

valen 1,40 USD. 300 Bits valen 3,00 USD con un 29 % de descuento.

valen 3,00 USD con un 29 % de descuento. 500 Bits valen 7,00 USD.

valen 7,00 USD. 1500 Bits valen 19,95 USD con un 5 % de descuento.

valen 19,95 USD con un 5 % de descuento. 5000 Bits valen 64,40 USD con un 8 % de descuento.

valen 64,40 USD con un 8 % de descuento. 10000 Bits valen 126,00 USD con un 10 % de descuento.

valen 126,00 USD con un 10 % de descuento. 25000 Bits valen 308,00 USD con un 12 % de descuento.

¿Cuánto ganan los streamers por donación en Twitch?

Ten en cuenta que los streamers no reciben la donación integra. Twitch se queda con una comisión que varía entre un 33 % y un 19 %. Mientras mayor sea la cantidad de bits que envíes, menor será la comisión de Twitch.

Por ejemplo, si donas 100 bits que valen 1,40 USD, el streamer solo recibirá 1 USD y el resto se lo quedará Twitch. Pero si donas 25000 bits que valen 308 USD, el streamer recibirá 250 USD y Twitch el resto. Para más detalles, consulta la tabla que te dejamos arriba.

Y ya que has llegado hasta aquí porque te interesa mucho el mundo Twitch, aprende a dominar su app con este tutorial de cómo escuchar Twitch con la pantalla apagada en Android.