Por lo general, la historia de cómo una persona logra convertirse en moderador empieza de la misma manera. Los streamers suelen convertir en moderadores a aquellos espectadores que están en los directos constantemente, que son activos en el chat y que contribuyen a la transmisión de forma positiva.

Así que, realmente no existe una manera formal de convertirse en moderador, no es como que vas a una oficina a dejar tu currículo o algo por el estilo.

Sin embargo, sí existen algunos pasos que puedes hacer para asegurar tu puesto como moderador de un canal. Aquí te dejamos algunos consejos que te pueden funcionar.

Consejos para que un streamer en Twitch te convierta en su moderador

Estos son los consejos que debes seguir:

Estar presente en los directos del streamer

Esta puede que sea obvia, pero no está de más recalcar la importancia que tiene el hecho de que seas un espectador presente en los directos. Y es que, ¿Qué sentido tendría convertir en moderador a alguien que ni siquiera está?

La constancia aquí será tu mejor aliado. Asiste de modo constante y sé activo en el chat para que el streamer note tu presencia, así también le demostrarás que apoyas el canal.

Contribuir positivamente al canal

Y con esto me refiero a que hagas que el ambiente en el chat sea más amigable, como dar la bienvenida a los nuevos espectadores, por ejemplo, o donar bits.

Tampoco significa que la única manera de llamar la atención del streamer sea donando dinero al canal, existen muchas maneras. Pero una realidad es que la persona que más contribuye de forma monetaria es a la que terminan convirtiendo en mod o VIP del canal.

Esto tampoco quiere decir que el streamer sea una persona interesada o algo por el estilo, pero algo que hay que aceptar es que las personas que realmente creen en el streamer son las que apoyan financieramente al canal y lo más seguro es que este tipo de apoyo haga sentir al streamer que debe también retribuir o agradecer esa ayuda de alguna manera.

Pero ser activo en el chat y ser amable con todos definitivamente también es muy importante. Sigue siendo una buena manera de llamar la atención.

Ser alguien en quien el streamer sienta que puede confiar

Ganar la confianza del streamer es otro punto clave y quizás el más difícil. Al convertirte en mod, tendrás el poder de banear espectadores de manera temporal o permanente, modificar los tiempos del chat y muchas otras cosas, es decir, un moderador tiene todas las herramientas para arruinar un directo en caso de hacer mal su trabajo.

Tiene lógica que el streamer busque a alguien que esté tan preocupado como él por hacer un buen directo. Alguien que quiera hacer crecer el canal. Una persona que le genere confianza en que no hará mal su trabajo y le permita mejorar como streamer.

¿Y cómo puedes ganarte su confianza? Bueno, además de los puntos mencionados anteriormente, a eso agrégale responder preguntas en el chat, por ejemplo, o preguntas que haga el mismo streamer.

Demuestra tu preocupación por la transmisión y por el hecho de que el ambiente sea amigable. Muéstrale tu compromiso con el canal.

Simplemente, pregunta si puedes ser moderador

Y realmente si puede que sea así de fácil y nunca lo sabrás si no preguntas. Si ya has hecho todo lo anterior o si sientes que tienes ya un puesto entre la comunidad, por así decirlo, ¿por qué no solo preguntas? ¿Cómo sabrá que quieres ser moderador si ni siquiera se lo pides?

Tampoco te digo que te conviertas en un acosador y en todos los directos preguntes si te puede hacer mod, ya que esto puede llegar a molestar el streamer y más aún si no eres el único que hace la misma pregunta una y otra vez. Nada más pregunta una vez, y si la respuesta es un no, pues no pasa nada.

Si decide no hacerte mod, no te lo tomes personal, probablemente tendrá sus razones, quizás le hace falta un poco más de tiempo para conocerte mejor, verte más seguido en los directos para poder ganarte su confianza o quizás simplemente no necesita moderadores en ese momento.

Otra cosa que puedes preguntar es qué puedes hacer para convertirte en mod del canal o que te hace falta para ser moderador. Preguntar siempre será una buena alternativa, así sabrás de una vez si tienes alguna posibilidad de convertirte en moderador.

Muy bien, ya conoces los consejos para convertirte en moderador, pero, ¿qué ocurre cuando se trata de canales o streamers más grandes? Pues también hay algunas cosas que puedes hacer si quieres convertirte en moderador de algún streamer con mucha más audiencia.

Consejos para convertirse en moderador de un streamer grande en Twitch

Aquí la cosa se complica más, ya que, a mayor audiencia, mayor será la cantidad de personas con las que tendrás que “competir” por el lugar de moderador, porque te aseguro que no serás en único que esté buscando ese objetivo.

Debes tomar en cuenta que para estos canales tan grandes de Twitch el proceso de selección de moderadores es mucho más meticuloso debido a que estos streamers tienen mucho que perder.

A diferencia de los streamers más pequeños, que solo están iniciando en esta plataforma o que lo hacen solo por diversión, los streamers con muchos espectadores lo ven como un trabajo. Aunque hay noticias de que Twitch quiere pagarle menos a sus streamers, lo más probablemente es que vivan de hacer directos en Twitch.

Cosas como estar presente y ser amigable en los directos aún se aplican

La constancia y tu trato con los demás sigue siendo un factor determinante, la diferencia es que probablemente tendrás que hacer estas cosas durante un período de tiempo mucho más largo para llamar la atención. Aquí podrías también agregarle un plus de ser activo en el Discord de estos streamers y en sus cuentas de redes sociales. Te ayudará hacerte notar.

Haber estado presente en el canal desde sus inicios

Si el streamer te recuerda, sabe quién eres y estuviste presente en los primeros momentos del canal, obviamente, tus posibilidades son mayores, ya que, la confianza es algo que no se puede comprar.

Ser uno de los principales contribuyentes del canal

A diferencia de un canal más pequeño, aquí el dinero sí que hace la diferencia. Si eres de los principales donadores, tus probabilidades de conseguir ser moderador aumentarán bastante con respecto a los demás espectadores que buscan el mismo objetivo que tú, al final, la idea es destacar.

Es decir, puede que llames su atención y te tome en cuenta para ser moderador sin donar, pero la verdad es que es muy poco probable.

Y es que en directos en donde asisten muchas personas, aumentan también la cantidad de personas que donan o envían dinero al streamer.

Ahora, imagina que el streamer necesita un moderador y debe elegir entre una gran lista de personas que están dispuestas a hacer el trabajo. ¿A quién crees que elija? A alguien que ha estado en sus directos de forma constante y ha estado enviando donaciones o a alguien que también está constantemente en los directos, pero que lo único que envía son mensajes.

Y una vez que sientas que has sido un gran apoyo durante una cantidad de tiempo decente, entonces puedes preguntar qué debe hacer alguien para ser moderador.

Pero no te desanimes si te rechazan o si el proceso para convertirte en moderador toma mucho más tiempo. Es decir, estamos hablando de un canal grande, el proceso lógicamente será difícil y mucho más tardío, pero no es imposible.

Espero que estos consejos te hayan sido de ayuda para que puedas iniciar tu travesía como moderador de Twitch.

