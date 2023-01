TikTok es una de las aplicaciones más famosas en la actualidad y todos sabemos que muy pronto será la red social más famosa en el mundo. Sin embargo, muchos estarán de acuerdo en que si hay algo muy molesto de TikTok son sus excesivas notificaciones y por eso aquí te enseñaremos a administrarlas o desactivarlas.

El lado positivo de todo esto es que TikTok te permite controlar bien tus notificaciones de tal manera que tu móvil solo te avise cuando ocurra algo que de verdad te interesa dentro esta app. Si quieres saber más al respecto, no dejes de leer nuestro artículo sobre cómo desactivar las notificaciones de TikTok.

Pero antes de empezar con este artículo, te recordamos que el modo horizontal de TikTok ya está disponible para que puedas aprovechar toda la pantalla de tu dispositivo para ver vídeos.

Interacciones, mensajes o sugerencias de vídeos, tú decides qué quieres que te notifiquen

Un problema que muchos usuarios presentan con otras plataformas y aplicaciones es el hecho de que, a la hora de desactivar las notificaciones, solo tienen dos opciones, recibir muchas notificaciones o no recibir ninguna. Esta es una medida algo exagerada y en vista de esto, TikTok decidió que sus usuarios pudieran decidir qué cosas querían que fuesen notificadas a ellos.

Es decir, si eres una persona que no es muy activa en TikTok, pero quieres saber cuándo alguien te haga una mención o te envié un mensaje directo, puedes desactivar las notificaciones de todo lo demás y solo dejar activas esas dos opciones. De esa forma no recibirás notificaciones sobre sugerencias de vídeos, nuevos Me gusta o cosas así y tu móvil solo sonará cuando alguien te haga una mención o te llegue un mensaje directo.

Por otro lado, si eres una persona bastante involucrada con TikTok o creadora de contenido de seguro, querrás tener todas las notificaciones activadas para no perderte de nada ni un segundo. Y si estás buscando monetizar tus vídeos en TikTok, te recomendamos que le eches un vistazo a TikTok Pulse, el fondo para creadores o el TikTok talent manager.

¿Cómo desactivar mis notificaciones en TikTok?

Este proceso es relativamente sencillo, pero es importante que tengas claro que es lo que esperas de las notificaciones de TikTok antes de empezar a activarlas o desactivarlas. Si ya estás listo y sabes lo que quieres, solo debes seguir estos pasos para desactivar las notificaciones de TikTok que no quieras recibir:

Ingresa en tu perfil de TikTok presionando en el icono en la esquina inferior derecha de tu móvil.

de TikTok presionando en el icono en la esquina inferior derecha de tu móvil. Presiona en el icono de las tres líneas horizontales de la esquina superior derecha para desplegar el menú de opciones.

de la esquina superior derecha para desplegar el menú de opciones. Bajo el apartado de Contenido y pantalla, pulsa en la opción de Notificaciones .

. Esto te mostrará todas las opciones que tienes, deshabilita los botones en las notificaciones que no quieras recibir y listo.

También puedes administrar los correos electrónicos que recibes de TikTok de la misma manera, solo debes ir hasta el final de la sección de Notificaciones y seleccionar la opción de Notificaciones por correo electrónico. Allí puedes decidir qué correos quieres recibir y cuáles no.

Con esto, TikTok comprenderá que son limitadas las notificaciones que quieres recibir y solo se te informará cuando ocurra algo que de verdad sea de tu interés. Eso ha sido todo por ahora, esperamos que hayas disfrutado este tutorial. Si tienes alguna suda sobre cómo desactivar las notificaciones de TikTok, no olvides hacérnoslo saber en la sección de comentarios.