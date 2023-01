El año pasado, el widget «De un vistazo» de los móviles Google Pixel incorporó las alertas de calidad de aire (AQI, por sus siglas en inglés). Gracias a ellas, los usuarios pueden saber de inmediato cuándo entran en una zona que tiene una mala calidad de aire para que no permanezcan por mucho tiempo ahí. Las alertas de calidad del aire aparecen en la pantalla de bloqueo y de inicio como un punto de color y un valor numérico junto a la temperatura.

Al tocar la alerta de calidad de aire se abre una búsqueda en Google de «calidad del aire cerca de mí», que muestra otras lecturas cercanas. De esta manera, podrás ver todos los detalles de la calidad de aire en Google Maps. Ahora bien, si no te interesa saber cómo es la calidad del aire en tu zona, ahora hay una forma de desactivar esta opción. Enseguida te la mostramos.

Cómo desactivar las alertas de calidad del aire en los Google Pixel

Para desactivar las alertas de calidad de aire en tu móvil Google Pixel solo debes seguir estos pasos:

Abre los ajustes del Asistente de Google .

. Selecciona De un vistazo .

. Presiona en Calidad del aire. Aparece entre «Tiempo» y «Alertas».

¡Eso es todo! De esa manera, ya no verás indicaciones de la calidad de aire ni en la pantalla de bloqueo ni en la de inicio de tu móvil Google Pixel. Si no te aparece el ajuste para desactivar / activar la «calidad del aire», debes esperar a que Google lo añada a tu móvil. Y es que se trata de una actualización «del lado del servidor», lo que significa que no depende de instalar algo en tu dispositivo, sino de un cambio en el servidor de la gran G.

En fin, esperamos que este breve tutorial te haya sido de utilidad.