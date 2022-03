MIUI y AOSP son dos de las ROMs para móviles más populares. Además, así como puedes volver a una versión anterior de MIUI, también puedes convertir MIUI en Android puro, o mejor dicho, tener lo mejor de ambas ROMs.

Cómo convertir tu ROM de MIUI en AOSP

Si todavía no conoces mucho al respecto, debes conocer lo básico de AOSP y por qué no es lo mismo que Android. Igualmente, hemos hecho una lista con 5 motivos para elegir Android Puro. Ahora sí, vamos a explicarte lo que debes hacer para convertir MIUI en AOSP.

Descarga Lawnchair para convertir MIUI en AOSP

A pesar de que el Redmi Note 10 ha recibido su primera ROM oficial basada en AOSP, para convertir una ROM de MIUI en Android puro hay que usar un launcher. Toma en cuenta que existen múltiples launchers interesantes para Android. Sin embargo, Lawnchair es uno de los más similares a AOSP.

Entonces, para convertir tu ROM de MIUI en AOSP debes usar Lawnchair. De hecho, en el siguiente enlace podrás acceder al repositorio de este launcher y descargar Lawnchair.

Es importante que sepas que Lawnchair es compatible con Android 12, por lo que tiene múltiples características de esta versión de Android. Además, después de descargar Lawnchair tienes que instalar Nova Launcher en tu dispositivo.

Posteriormente, tienes que abrir Nova Launcher y realizar algún cambio para que te salga la opción de configurar este launcher como predeterminado, pero al salir esa opción debes seleccionar a Lawnchair como tu app predeterminada. Una vez configurado Lawnchair como app predeterminada, ya puedes eliminar Nova Launcher de tu dispositivo.

Descarga otras apps para habilitar los gestos de Android puro en tu ROM de MIUI

Descargar un launcher no es suficiente para que tengas toda la experiencia de AOSP en tu dispositivo. Entonces, también debes instalar QuickSwitch para obtener otras características de Android puro en tu dispositivo. Ahora tienes que abrir QuickSwitch, seleccionar en Lawnchair y tocar en «Ok» para que la app funcione correctamente.

Luego, tienes que instalar Termux desde Google Play, tranquilo, aquí abajo te dejaremos el enlace de descarga. Cuando ya has instalado Termux debes abrir la app y escribir lo siguiente sin incluir las comillas:

«su». «settings put global force_fsg_nav_bar 1».

Una vez hecho esto, los gestos de navegación de AOSP estarán disponibles en tu dispositivo. Aunque para habilitar los gestos hacia atrás tendrás que instalar Fluid Navigation Gestures.

Ahora, tu ROM de MIUI ya está convertida en AOSP, aunque si quieres cambiar los iconos de las apps debes hacer lo siguiente:

Descarga Material You, la extensión de Launchair. Tranquilo, puedes descargar Material You aquí. Abre Material You. Toca en «Configuración de Lawnchair«. Toca en «General«. Habilita la opción «Iconos temáticos«.

Si Material You no le da a las apps la apariencia que esperas, puedes descargar otros paquetes de iconos de la extensión. De cualquier forma, ahora no tienes excusas si quieres convertir tu ROM de MIUI en Android puro.