A todos nos gusta recibir actualizaciones en el móvil. Estas suelen ofrecer nuevas garantías en seguridad y algunas vienen con renovaciones en la interfaz que son muy atractivas. Y de las diferentes capas de personalización que existen en Android, la de Xiaomi es una de las que recibe más actualizaciones.

Con la llegada de MIUI 13 son cada vez más los usuarios del fabricante chino que quieren tener esta última versión. Sin embargo, existe un grupo de personas que buscan lo contrario: volver a una versión antigua de la capa de personalización. Ya sea porque la nueva versión de MIUI tiene fallas o porque prefieres la estética de la interfaz anterior, si quieres aprender a hacer un downgrade de MIUI enseguida te explicamos cómo hacerlo.

El mejor método para volver a una versión anterior de MIUI

Para empezar, es necesario que sepas que, aunque es posible volver a una versión antigua de MIUI de forma fácil y segura, esto no supone que puedas hacer downgrade del sistema operativo. Solo puedes recuperar una versión de MIUI que este basada en la misma versión de Android que tenga tu móvil. Por ejemplo, pasar a MIUI 12 desde MIUI 12.5 Enhanced Edition estando ambas capas de personalización basadas en Android 10 u 11.

Con este método que explicamos a continuación no es posible volver a una versión anterior de Android. Esto se debe a que el sistema operativo de Google tiene una función de seguridad que impide hacer downgrade de software. Esta característica llamada anti-rollback (ARB) protege la integridad del sistema y aunque es posible vulnerar dicha restricción, la realidad es que resulta muy peligroso. Por ello, te recomendamos que evites los métodos basados en saltarse esta función, ya que puedes llegar a perder tu móvil.

Ahora bien, a pesar de que se utilizarán los medios oficiales dispuestos por Xiaomi para retornar a una versión anterior de MIUI, debes saber que este procedimiento no está libre de riesgo. Por ello, te recomendamos que hagas una copia de seguridad de tu móvil antes de empezar con el tutorial. Una vez que garantices la integridad de toda tu información, lo primero que tienes que hacer es saber que versión de MIUI tienes instalada. Para ello debes seguir estos pasos:

Entra en la configuración de tu Xiaomi y presiona en Sobre el teléfono .

de tu Xiaomi y presiona en . Aquí tienes que ver la sección Versión MIUI para conocer cuál es la que tienes en tu Xiaomi. Te recomendamos anotar tanto los números como las letras de la versión , ya que te serán muy útiles para los próximos pasos. Justo abajo de esta sección se encuentra Versión de Android , la cual también es importante que conozcas.

, ya que te serán muy útiles para los próximos pasos. Justo abajo de esta sección se encuentra , la cual también es importante que conozcas. Si aún no tienes activadas las opciones de desarrollador en tu Xiaomi, tendrás que hacerlo presionando 10 veces seguidas sobre Versión de MIUI.

Consigue la ROM de la versión de MIUI a la que quieres volver en Downmi

Si ya sabes cuál es la versión de MIUI que tiene tu móvil, lo siguiente será buscar la ROM de una versión anterior de esta capa de personalización. Para hacerlo, te recomendamos usar la web Downmi, ya que está especialmente diseñada para este propósito. Pero ahora bien, antes de ingresar en ella debes saber ciertos detalles sobre la versión de MIUI que tienes para poder descargar la ROM correcta.

En el ejemplo de este tutorial, la versión de MIUI que tiene el móvil es la siguiente: 12.5.3.0 (QFGMIXM). Pues bien, con los primeros números podemos saber de qué versión se trata, en este caso MIUI 12.5.3 Enhanced Edition. Esto significa que si queremos volver a una versión anterior la opción más cercana es MIUI 12.5.1.

Ahora es importante saber el significado de las letras. La cuarta y la quinta son las que nos indican la región de la ROM que necesitas (EU para Europa, MI para global y CN para China). En este caso sería una ROM para modelos globales.

Por último, las dos letras finales de la versión de MIUI siempre deben ser XM (como en el ejemplo), ya que esto indica que la capa no se ha personalizado para un operador. Si esto no es así, lamentablemente no podrás hacer downgrade de MIUI con este método. Una vez que ya tengas en cuenta todo esto, lo siguiente será entrar en la web y hacer lo siguiente:

Presiona en la ventana Select a device y busca el modelo de Xiaomi que tengas.

y busca el modelo de Xiaomi que tengas. Ahora tienes que pulsar sobre Select ROM type y allí debes elegir una ROM global, europea o china dependiendo de cuál utilice tu móvil.

y allí debes elegir una ROM global, europea o china dependiendo de cuál utilice tu móvil. Lo siguiente es tocar sobre Select version y escoge una que este por debajo de la que ya tienes instalada.

y escoge una que este por debajo de la que ya tienes instalada. Finalmente, solo debes presionar en Download para descargar la ROM que instalarás en tu móvil.

Instala la ROM de MIUI que has descargado

Cuando ya tengas descargada la ROM de la versión de MIUI a la que quieres volver, debes cambiar el nombre del archivo usando el administrador de archivos de Xiaomi o cualquier otro gestor disponible en Android. El nuevo nombre que le debes colocar es: update.zip. Esto es muy importante, ya que MIUI no lo reconocerá como un archivo de instalación si no es nombrado de esta forma. Una vez que hagas esto, lo siguiente será completar estos pasos:

Abre el menú de ajustes de tu Xiaomi e ingresa en la sección Sobre el teléfono .

de tu Xiaomi e ingresa en la sección . Lo próximo es pulsar sobre Versión MIUI (la ventana donde esta el logo de esta capa de personalización).

(la ventana donde esta el logo de esta capa de personalización). Aquí tienes que presionar en los tres puntos que se encuentran en la esquina superior derecha para luego elegir la opción Selecciona paquete de actualización .

que se encuentran en la esquina superior derecha para luego elegir la opción . Esto abrirá el administrador de archivos de Xiaomi y aquí tienes que seleccionar el archivo update.zip que previamente has renombrado y listo.

Al hacer estos pasos iniciará la instalación de la versión de MIUI en tu Xiaomi a la que quieres volver. Y recuerda tener cargada la batería de tu móvil, ya que este proceso puede demorar unos cuantos minutos. Si tienes alguna duda respecto a este tutorial, háznosla saber en los comentarios.