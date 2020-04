¿No sabes cómo buscar y encontrar efectos para tus Stories en Instagram? Pues ¡enhorabuena! Aquí te vamos a mostrar no solo cómo hallarlos, sino también cómo guardarlos en favoritos, como así también qué es lo que debes hacer para poder guardar los efectos utilizados por otros usuarios dentro de Instagram.

Cómo encontrar más efectos para las Stories en Instagram

Antes de mostrarte el respectivo tutorial que debes seguir para poder encontrar efectos para tus Stories dentro de Instagram, es importante aclarar que no todos los móviles son compatibles con ciertos efectos. Si no logras encontrar alguno (aquellos que utilizan la tecnología de realidad aumentada) es porque seguramente tu móvil no es compatible.

Por otra parte, si lo que quieres es crear efectos para las Stories, pincha aquí. Allí te mostramos una guía muy completa para que puedas crear tus propios filtros de realidad aumentada.

Dentro de Instagram, deberás pinchar sobre Tu historia .

. Por consiguiente, deberás pinchar sobre alguno de los filtros que tienes a la derecha o izquierda de la pantalla .

. Pincha sobre el nombre del filtro que se ubica en la parte inferior de la pantalla.

que se ubica en la parte inferior de la pantalla. Se mostrarán una serie de opciones, pincha sobre la que dice Explorar efectos .

. En cuestión de segundos, Instagram te mostrará todos los efectos que puedes utilizar para tus Stories de Instagram.

Una vez que te encuentres dentro del apartado de efectos para las Stories de Instagram, podrás buscar nuevos filtros utilizando las distintas categorías que ofrece la app, o bien usar el buscador para encontrar algún efecto en concreto.

Las diferentes categorías que se muestran dentro del apartado de efectos de Instagram te permitirán descargar filtros creados por la propia red social, o bien por otros usuarios. Además, si así quisieses, podrás buscar filtros específicos desde el buscador que ofrece Instagram.

Cómo guardar efectos como favoritos para las Stories de Instagram

Si has buscado un filtro, o bien te has topado con uno que te gusta y mucho, deberás pinchar sobre el mismo .

. Por consiguiente, tendrás que pulsar sobre el pequeño icono de “Descarga” que se ubica abajo a la derecha de la pantalla.

Cuando regreses al apartado de Stories en Instagram, la red social guardará ese filtro como favorito para que lo utilices las veces que quieras.

Los filtros que se guardan como favorito dentro de Instagram se muestran en la pantalla principal de las Stories. No hace falta buscarlos para poder usarlos, pues aparecen en la sección de filtros de forma automática.

Cómo usar los efectos de otras personas que suben Stories a Instagram

Si te ha gustado el filtro que ha utilizado otra persona para su Storie en Instagram, deberás seguir estos pasos para que lo puedas utilizar en tu publicación:

Dentro de la Storie que tiene el efecto que te gusta, deberás pinchar sobre el nombre del efecto , el cual se encuentra arriba a la izquierda de la pantalla.

, el cual se encuentra arriba a la izquierda de la pantalla. Una vez pulsado en el nombre del mismo, tendrás que pinchar sobre la opción que dice Guardar efecto .

. Cuando vayas a realizar una Storie, podrás ver el efecto de ese usuario guardado en tu móvil. Los efectos guardados siempre aparecen a la izquierda de la pantalla.

Por último, pero no por eso menos importante, si no logras ver ciertos efectos para tus Stories en Instagram, te recomendamos pinchar aquí para ver cuáles son los móviles compatibles con ARCore. Hay ciertos filtros que requieren que el móvil Android tenga ARCore para poder funcionar, ingresando allí podrás saber si tu teléfono cuenta, o no, con dicha tecnología.