Signal es considerada la aplicación de mensajería más segura y privada que existe actualmente, pues es la que usa el espía Edward Snowden y hasta Elon Musk la recomienda. Se lanzó por primera vez en 2014 en Google Play Store con la idea de ofrecer una mensajería verdaderamente privada. Y es cierto que Signal es más privada que la mayoría de apps de mensajería, pero también tiene los mismos problemas de cualquier app de su tipo.

En realidad, no nos referimos a problemas de la app en sí, sino de las personas que usan Signal para comunicarse contigo cuando no quieres que lo hagan. Por suerte, Signal como cualquier app de su estilo te permite bloquear contactos fácilmente para que no puedan enviarte mensajes o llamarte a través de la app. ¿No sabes cómo bloquear a alguien en Signal? Enseguida te enseñamos.

Pasos para bloquear un contacto en Signal

Antes de nada, hay que aclarar que el contacto que es bloqueado en Signal no podrá llamarte o enviarte mensajes. Además, se borrará de tu lista de contactos de Signal y no recibirá un aviso de que fue bloqueado por ti. Dicho eso, veamos los pasos a seguir para bloquear un contacto en esta aplicación:

Abre la app Signal .

. Toca el icono de tu perfil que está en la esquina superior izquierda.

que está en la esquina superior izquierda. Entra en Privacidad .

. Presiona la opción Personas bloqueadas que está en la sección de Comunicación.

Ahora, pulsa en Añadir persona bloqueada .

. Selecciona el contacto que quieres bloquear y luego confirma la acción tocando en Bloquear.

¡Listo! Eso es todo lo que tienes que hacer para bloquear a alguien en Signal.

Cómo quitar el bloqueo a un contacto en Signal

Si bloquear contactos en Signal es fácil, desbloquearlos es más fácil aún. Solo debes hacer esto:

Abre la app Signal .

. Presiona el icono de tu perfil .

. Ve a Privacidad .

. Selecciona Personas bloqueadas .

. Toca el contacto que quieres desbloquear y finalmente pulsa en Desbloquear.

¡Así de sencillo! Como verás, Signal es una aplicación muy fácil de usar que no interpone ninguna complicación para que puedas bloquear o desbloquear contactos. Pero si lastimosamente no te ha convencido Signal y quieres dejar de usarla, pincha el siguiente enlace para ver cómo eliminar tu cuenta de Signal.