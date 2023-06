Usar el tema oscuro en tu móvil o portátil definitivamente es una idea genial. No solamente te ayudará a ahorrar batería, sino que es mucho más sano para tu vista porque no se cansará tanto como al usar temas claros. Esto es realmente importante al usar ciertas aplicaciones en las que puedes pasar horas haciendo algo, así que más te vale tener el modo oscuro activado. ¿Algunos ejemplos? Al trabajar con suites ofimáticas, en tus redes sociales o cuando te pones a cazar ofertas en Amazon durante días especiales de descuento.

Sabemos que llegaste a este artículo por esta última app y también porque seguramente te andes preguntando «¿es posible ponerle un tema oscuro a Amazon?«. Desde ya te adelantamos que oficialmente no se puede, pero existen varios trucos para lograrlo. ¿Cuáles son? Continúa leyendo para saber cómo activar el modo oscuro en Amazon tanto en tu móvil como tu PC.

Cómo habilitar el modo oscuro de Amazon en tu ordenador usando una extensión de Google Chrome

Modo oscuro Amazon en PC usando Dark Reader 1 de 3

Como acabamos de mencionar, Amazon no tiene una versión con tema oscuro para su web y tampoco para su app. ¿La razón? Nadie lo sabe, pero seguramente sea un debate que ya se dio hace mucho tiempo puertas adentro y no hacerlo es una decisión bien sustentada. No obstante, sí que puedes llegar a disfrutar de Amazon forzando el tema oscuro en el navegador de tu PC.

¿Qué necesitas para hacerlo? Únicamente Google Chrome o algún otro navegador basado en Chromium (como Microsoft Edge o Brave) que sea compatible con extensiones de Chrome. Con eso bastará y solo tendrás que seguir estos pasos:

Abre la Chrome Web Store en el navegador. Busca «Dark Reader» (sin las comillas) usando el buscador. Descarga la extensión e instálala en tu navegador presionando «Agregar extensión». Una vez instalada, abre Amazon y activa el modo oscuro desde la extensión recién instalada.

¿Qué es lo que hace esta extensión? Como todas las alternativas y trucos que te daremos en este tutorial: lo que hace es forzar el modo oscuro en cualquier web que navegues (incluyendo Amazon).

Ahora bien, ¿por qué Dark Reader y no otra extensión? Ciertamente existen numerosas extensiones en la Chrome Web Store que hace lo mismo, pero Dark Reader tiene a su favor lo siguiente: es la extensión más descargada por los usuarios (algo que genera confianza); es de las que mejor optimizada está, logrando un modo oscuro forzado que se ve bastante natural; tiene numerosas configuraciones muy útiles para hacer de tu navegación en modo oscuro una experiencia más cómoda; y, además, puedes habilitarla solo en las páginas que desees.

Esta extensión también está disponible como complemento para Firefox y Opera, así que puedes usarla si prefieres en esos navegadores.

Cómo forzar el modo oscuro de Amazon en tu PC sin instalar extensiones en Chrome (usando flags)

Forzar modo oscuro amazon PC con chrome flags 1 de 2

¿No te gusta instalar extensiones en tu navegador? Perfecto, no hay problema con eso porque igual puedes forzar el modo oscuro de Amazon y cualquier web sin ellas.

Por si no lo sabes, Google Chrome tiene una serie de características experimentales ocultas llamadas «flags» (banderas), que al activarlas permiten que el navegador haga algunas cosas muy chulas. Entre ellas hay una que permite forzar el modo oscuro en todas las páginas webs y así puedes habilitarla:

Abre Google Chrome en tu ordenador. Escribe «Chrome://flags» en la barra de direcciones (sin comillas). Escribe «Dark» en el buscador de funciones experimentales de Chrome. Ubica la bandera «Auto DarkMode for Web Contents». Cambia la configuración a «Enable» y reinicia Google Chrome.

Con esta bandera activada, cualquier página web que visites ahora se visualizará en modo oscuro, incluyendo Amazon. No obstante, esta funcionalidad experimental tiene algunos problemas, pues el tema oscuro de muchas webs no se ve especialmente natural como al usar Dark Reader. ¿La ventaja? No tienes que instalar ninguna extensión adicional, así que vas libre de riesgos.

Cómo usar la app de Amazon en modo oscuro en tu móvil con Android

¿No habíamos dicho que la app móvil de Amazon no cuenta con un tema oscuro? Es así, no existe un modo oscuro para la app de Amazon, pero sí que hay un truco para forzarlo en Android. Una vez más, las funcionalidades experimentales serán tu gran aliado, aunque en Android les llamamos «opciones de desarrollador». Para poder disfrutar de la app de Amazon para Android en modo oscuro deberás hacer lo siguiente:

Ve al menú de ajustes de tu Android. Activa el tema oscuro de tu móvil en el submenú «Pantalla». Habilita el modo desarrollador en Android, es tan fácil como hacer esto: Ve a «Información sobre el dispositivo» y presiona siete veces sobre el número de compilación. Abre las opciones para desarrolladores. En Android stock están en el submenú «Sistema». Busca la opción «Forzar el modo oscuro» (en la sección «Renderización acelerada por hardware»). Activa esta funcionalidad para obligar a todas las apps a mostrarse en modo oscuro. Abre la app de Amazon en tu móvil y disfrútala con el tema oscuro.

Si completaste estos pasos y ya abriste la app de Amazon, seguramente te hayas dado cuenta de algo: el modo oscuro forzado es bastante precario dentro de la aplicación. Muchos elementos de la interfaz no se ven correctamente porque las fuentes no cambian de color, así como tampoco pasa en otras cosas.

Es probable que esta funcionalidad experimental mejore más adelante en nuevas versiones de Android, pero si no quieres esperar tenemos otra solución mejor. Eso sí, no es para la aplicación móvil de Amazon sino para su versión web, pero puedes usarla en tu smartphone.

Por cierto, si te preguntas cómo activar o forzar el modo oscuro en la app de Amazon para iOS, tenemos una mala noticia: a diferencia de los móviles y tablets con Android, los iPhone (iOS) e iPad (iPadOS) no cuentan con funcionalidades de desarrollo que sean accesibles fácilmente y la app para estos sistemas operativos tampoco tienen un modo oscuro (como sucede en Android).

Cómo habilitar el tema oscuro en la versión móvil de Amazon usando tu navegador

¿Estás dispuesto a utilizar Amazon en modo oscuro desde el navegador de tu móvil? Entonces estás de suerte, porque Google Chrome para smartphones también permite habilitar las banderas experimentales. El proceso a seguir es básicamente el mismo que en tu PC, pero hay un cambio importante, así que mejor te dejamos los pasos:

Abre Google Chrome en tu móvil. Escribe «Chrome://flags» en la barra de direcciones (sin comillas). Escribe «Dark» en el buscador de funciones experimentales de Chrome. Ubica la bandera «Darken websites checkbox in themes setting». Cambia la configuración a «Enable» y reinicia Google Chrome.

¿Por qué habilitar esta bandera y no la otra que usaste en tu ordenador si también está disponible? Fácil, porque es mucho más versátil. La Chrome flag que acabas de habilitar te permite elegir cuándo quieres forzar el modo oscuro en una página web (como la de Amazon). En cambio, la otra bandera fuerza el tema oscuro en todas las webs mientras esté activo.

¿Dónde puedes habilitar/deshabilitar el tema oscuro? Al visitar Amazon (o cualquier web) desde Chrome, presiona sobre el icono de los tres puntos para abrir un menú desplegable. Ahí verás una opción que permite marcar una casilla para activar o desactivar el modo oscuro en determinada web.

Por cierto, esta bandera de Google Chrome está disponible tanto en la app de Android como la de iOS (iPhone). Aparte, el tema oscuro forzado por esta funcionalidad experimental hace muy bien su trabajo.

¿Hay algún otro método? La verdad es que hay algunos más, pero decidimos extendernos con Google Chrome porque es el navegador más utilizado en Android. No obstante, te dejamos una lista rápida de alternativas adicionales para disfrutar de Amazon en modo oscuro desde tu móvil:

Navegador Opera : tiene una característica para activar fácilmente el modo oscuro en cualquier web. Además, permite instalar complementos.

: tiene una característica para activar fácilmente el modo oscuro en cualquier web. Además, permite instalar complementos. Kiwi Browser : también tiene una opción para habilitar de forma sencilla el modo oscuro en Amazon y otras páginas. Es compatible con extensiones de Opera y Chrome.

: también tiene una opción para habilitar de forma sencilla el modo oscuro en Amazon y otras páginas. Es compatible con extensiones de Opera y Chrome. Brave Browser : es compatible con extensiones de Chrome, así que puedes instalar Dark Reader en Brave para ver Amazon en modo oscuro.

: es compatible con extensiones de Chrome, así que puedes instalar Dark Reader en Brave para ver Amazon en modo oscuro. Mozilla Firefox: tiene su propio sistema para habilitar fácilmente el modo oscuro en cualquier plataforma. También permite instalar complementos como Dark Reader.

¿Lo mejor? Estos navegadores no solo están disponibles en Android, también en iOS para usar en tu iPhone (salvo Kiwi Browser).

Tomando en cuenta todo esto y las numerosas alternativas que te presentamos, ¿a qué esperas para disfrutar de Amazon en modo oscuro tanto en tu móvil como en tu ordenador?