Google sigue mejorando el funcionamiento general de su sistema operativo móvil, pues ahora han añadido una interesante característica en su tienda de aplicaciones, Play Store, que permite acelerar la instalación de apps.

¿Te interesa saber cómo hacer que las apps que descargas desde Google Play Store se instalen de forma más rápida? Si tu respuesta es “sí”, lo único que deberás realizar es activar la opción llamada “Optimización de la instalación de la app”, función a la cual podrás acceder de forma simple y rápida.

Así puedes acelerar la instalación de apps en tu móvil Android

Antes de que te mostremos los pasos que deberás realizar para activar esta función, es importante mencionar que la misma también acelera la descarga de apps y las actualizaciones de las mismas.

Ingresa en la tienda Play Store de Google.

de Google. Pincha sobre tu cuenta , la cual está ubicada arriba a la derecha de la pantalla.

, la cual está ubicada arriba a la derecha de la pantalla. Entra en el apartado llamado “Configuración”.

Presiona sobre la opción “General” (la primera de la lista).

Y, por último, pincha en el botón que está al lado de “Optimización de la instalación de la app”.

Si has observado con detenimiento el último paso, habrás podido notar que Play Store envía datos a Google sobre qué partes usas de una app, ¿qué quiere decir esto? Que recoge información de tu móvil para mejorar la instalación de aplicaciones.

En caso de que no quieras que Google use tu información, podrás desactivar esta opción cuando desees. Según lo informado por Google, desactivar esta función no afectaría la aceleración de instalación de apps (algo que no hemos podido verificar).

Sin nada más que añadir al respecto, si quieres comprobar si las apps se instalan más rápidamente en tu móvil Android, te recomendamos actualizar tus aplicaciones, de esta manera podrás observar si activar esta función vale o no la pena.