En ocasiones se hace necesario contar con varias cuentas en una misma aplicación. Podría ser porque trabajas como community manager, porque tu móvil es utilizado por varias personas, o cualquier otra razón. Alguna apps en Android permiten hacerlo sin problema, como Instagram; pero otras como WhatsApp y la mayoría de los juegos no.

Sin embargo Android siempre permite una solución para todo, y con las herramientas correctas podrás duplicar la app que desees. Conoce las 3 mejores aplicaciones para clonar y tener varias cuentas en Android, y también qué capas de software permiten hacerlo por defecto.

¿Por qué clonar una aplicación en Android y tener varias cuentas activas?

Las razones para hacerlo son muchas y muy variadas. Como comentamos al inicio, si eres una persona que trabaja como community manager, seguramente administras múltiples redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea con cuentas diferentes.

Así, también tu móvil puede ser utilizado por varias personas en tu casa, como tus hijos, y tener varias sesiones de un mismo juego o aplicación quizás sea lo mejor. No solo porque los datos no se mezclen, sino también por seguridad, pudiendo aplicar restricciones de control parental a una o más cuentas.

Otra razón es que puede que tengas varias cuentas para usos distintos en apps como WhatsApp, una personal y la otra empresarial. Existen otras razones, pero todas pasan por un tema común: necesitas tener una misma app varias veces. Entonces, siempre será mejor clonarlas en vez de gastar en otro móvil para usarlas ¿no? Además es mucho más cómodo.

Las mejores aplicaciones para clonar otras apps en Android y así tener múltiples cuentas

Aunque algunas capas de personalización de varios fabricantes ya cuentan con opciones similares, queremos empezar con la solución más global de todas. Instalar una aplicación para duplicar otras no depende de un fabricante en concreto, sino que puede usarse en cualquier móvil. Estas son las mejores opciones:

Parallel Space, la mejor aplicación para clonar otras apps en Android

De todas las opciones que existen en la Play Store, Parallel Space es por mucho la más utilizada por los usuarios. Con casi 4 millones y medio de reseñas en la tienda de Google, no tenerla en este listado sería un pecado.

Con Parallel Space podrás tener un clon extra de la aplicación que necesites de manera muy sencilla, pero es mucho más que eso. La app además cuenta con otras funciones muy interesantes que amplían sus horizontes y le han hecho ganar su bien merecida reputación:

Bloqueo de aplicaciones clonadas : con patrón o con huella.

: con patrón o con huella. Modo alta velocidad : que permite un uso más fluido de las app duplicadas (consume más batería).

: que permite un uso más fluido de las app duplicadas (consume más batería). Configuración individual de notificaciones : para que no se reciban, para se muestren solo adentro de Parallel Space, o que sean visibles en todo el sistema.

: para que no se reciban, para se muestren solo adentro de Parallel Space, o que sean visibles en todo el sistema. Administrador de tareas y de almacenamiento : para verificar el uso de recursos de cada app clonada.

: para verificar el uso de recursos de cada app clonada. Navegador web privado : bastante sencillo, pero sirve para no dejar huella en el navegador estándar.

: bastante sencillo, pero sirve para no dejar huella en el navegador estándar. Instalación privada de apps: clona una aplicación, luego desinstala la original y mantiene el clon oculto en Parallel Space (no disponible en la verión Lite).

¿Cómo duplicar una aplicación con Parallel Space en Android?

Otra de las razones por las que esta app es tan famosa es por lo sencillo que es clonar aplicaciones con ella. Para hacerlo solo sigue estos pasos:

Descarga e instala Parallel Space en tu móvil desde la Play Store. Abre la app en tu dispositivo y concede los permisos que te solicite. Se abrirá una pantalla en la que verás las aplicaciones que puedes clonar, selecciona las que desees. Presiona el botón “Añadir a Parallel Space” y espera que la magia suceda. Disfruta de tu segunda cuenta en las aplicaciones que hayas copiado.

Parallel Space tiene tres versiones distintas en la Play Store, y cada una tiene dos apps de soporte. Las aplicaciones de soporte permiten ampliar la compatibilidad de apps duplicables, así que te recomendamos instalarla. Las apps de soporte se instalan según la versión de Parallel Space que uses, y la arquitectura de tu CPU (32 bits o 64 bits). Las diferencias entre cada versión son las siguientes:

Parallel Space estándar : permite hacer todo lo que mencionamos hace unos párrafos. Descarga y uso gratis, pero contiene anuncios.

: permite hacer todo lo que mencionamos hace unos párrafos. Descarga y uso gratis, pero contiene anuncios. Parallel Space Lite : idéntica a la versión estándar, pero sin la capacidad de instalar apps de forma incógnita. Descarga y uso gratis, pero contiene anuncios.

: idéntica a la versión estándar, pero sin la capacidad de instalar apps de forma incógnita. Descarga y uso gratis, pero contiene anuncios. Parallel Space Pro: se puede descargar gratis, pero al iniciarla te pedirá una suscripción mensual para eliminar la publicidad. Además agrega un widget para tu móvil que te permitirá acceder a las apps clonadas desde el escritorio.

2Accounts, clona una aplicación las veces que quieras

2Accounts quizás no sea tan famosa como Parallel Space, pero eso no significa en absoluto que sea una mala opción. Cuando la utilizas en su versión gratis, podrás duplicar tus aplicaciones favoritas sin problema, así como administrar su consumo de recursos desde el administrador de tareas interno.

Su versión estándar es más limitada que Parallel Space, pero si decides pagar la suscripción VIP entonces accederás a características fabulosas que pueden posicionar a 2Accounts por encima de la competencia. Son estas:

Podrás clonar aplicaciones tantas veces como quieras .

. Te permitirá bloquear tus aplicaciones copiadas con contraseña.

con contraseña. Podrás acceder a la “Zona Secreta” , un espacio paralelo y privado donde tener todas las apps que quieras sin que nadie pueda verlas salvo que tenga la contraseña.

, un espacio paralelo y privado donde tener todas las apps que quieras sin que nadie pueda verlas salvo que tenga la contraseña. Retirarás todos los anuncios de 2Accounts.

¿Cómo clonar una aplicación con 2Accounts en Android?

Clonar una aplicación con 2Accounts es sumamente sencillo, y tan solo tienes que seguir una serie muy corta de pasos para ello:

Descarga e instala 2Accounts en tu móvil desde la Play Store. Abre la app en tu dispositivo y verás una pantalla en la que encontrarás las apps que puedes clonar. Selecciona la que desees y pulsa el ícono “+” para duplicarla. Disfruta tu aplicación copiada.

Si deseas añadir más aplicaciones, tan solo tendrás que presionar el ícono “+” en la parte inferior derecha de la pantalla de principal de 2Accounts, y seguir los pasos 3 y 4. Asimismo, cuando inicies una aplicación por primera vez, te solicitarán los permisos necesarios para que funcione correctamente.

Tal como en Parallel Space, 2Accounts también tiene dos aplicaciones de soporte, una para móviles Android de 32 bits, y otra para 64 bits. Instala la que se adapte a tu smartphone para que así amplíes la compatibilidad de 2Accounts con otras aplicaciones duplicables.

Dual Space, porque lo básico también es atractivo

Si eres de las personas que solo quiere duplicar una aplicación y ya, sin añadidos, entonces Dual Space es la opción perfecta para ti. Mientras que otras apps se preocupan por añadir múltiples funciones, Dual Space es solo instalar, seleccionar la aplicación a duplicar y ¡listo!

De las tres opciones que te presentamos es la que tiene la compatibilidad más limitada, pero a veces solo necesitamos lo básico para ser felices. Además, Dual Space funciona como si fuese una carpeta dentro de nuestro escritorio o cajón de aplicaciones. Se integra muy bien en Android, así que aparte de simple es fantástica.

Puedes descargarla desde la Play Store y usarla gratis sin problema, pero si quieres quitar los anuncios tendrás que pagar una pequeña suscripción. También posee su propia tienda de aplicaciones, pero no es necesario utilizarla si la Play Store ya está ahí.

Duplicar aplicaciones en tu móvil Android sin instalar nada extra

Como comentamos al inicio de este artículo, algunas capas de software de distintos fabricantes permiten duplicar aplicaciones sin que haga falta instalar nada extra. En general tienden a ser opciones bastante básicas, pero suficientes para la mayoría de los usuarios. Esta es la forma de duplicar aplicaciones en Android con las distintas capas de personalización de los fabricantes.

Configurar aplicaciones duales en móviles con MIUI (Xiaomi, Redmi y Poco)

Accede al menú de ajustes de tu móvil y dirígete a la sección “Aplicaciones”. Ingresa a “Aplicaciones duales” y verás una lista con todas las apps compatibles. Presiona el botón deslizable al lado de la app que desees duplicar para activar. Recibirás un pequeño aviso cuando el proceso de copia finalice. ¡Listo! Encontrarás la app duplicada en el escritorio.

MIUI también permite duplicar algunas aplicaciones desde el escritorio, pero no cualquiera. Para ello solo tendrás que mantener presionado el ícono de la aplicación y marcar la opción “Crear aplicación dual” en el menú desplegable. Sencillo y práctico, ¿verdad?

Crear aplicaciones gemelas en móviles con EMUI (Huawei y Honor)

Los dispositivos Huawei y Honor con EMUI también permiten duplicar aplicaciones instaladas. En este caso, la función se llama “Aplicación gemela”, y tal como en el resto de capas de personalización, podrás crear sesiones paralelas de una misma aplicación.

Abre los ajustes del sistema de tu móvil Huawei. Busca la opción “Aplicación gemela” en el menú (“App twin” en inglés). Activa el botón deslizable al lado de cualquier aplicación que vayas a duplicar. ¡Listo! Encontrarás la app duplicada en el escritorio.

Duplicar aplicaciones con Mensajería dual en móviles con One UI (Samsung)

Samsung también permite a sus móviles Android duplicar aplicaciones desde hace tiempo. Sin embargo, y aunque la opción hace lo mismo que en otras capas, su nombre no permite identificarla fácilmente. Activa “Mensajería dual” para tener dos cuentas separadas de una misma app, este es el proceso:

Abre el menú de configuración de tu móvil Samsung y busca la sección “Funciones avanzadas”. Ubica la opción “Mensajería dual”. Activa el interruptor en aquellas aplicaciones que quieras duplicar. ¡Listo! Encontrarás la app duplicada en el escritorio.

Configurar aplicaciones paralelas en móviles con OxygenOS (OnePlus)

Como era de esperarse, el aclamado sistema operativo basado en Android para móviles OnePlus, OxygenOS, no podía quedarse sin tener esta función incorporada. Por supuesto, activarla es tan sencillo como en cualquier otra capa de software:

Abre la configuración de sistema y ve a la sección “Utilidades” en tu dispositivo One Plus. Entra a la categoría de “Aplicaciones paralelas” para ver la lista de apps compatibles. Activa la opción en la aplicación que quieres duplicar presionando el botón a su derecha. ¡Listo! Encontrarás la app duplicada en el escritorio.

Copiar aplicaciones en móviles con ColorOS (OPPO y Realme)

ColorOS también es una de las capas de personalización que permite clonar aplicaciones fácilmente para tener múltiples cuentas abiertas. Su proceso es prácticamente igual que en el resto, pero tiene un añadido:

Abre los ajustes de sistema y ve a la sección “Duplicar aplicaciones” en tu móvil OPPO o Realme. Selecciona la aplicación a duplicar en la lista de apps compatibles. Activa la opción presionando el botón a su derecha. ¡Listo! Encontrarás la app duplicada en el escritorio.

El añadido es que Color OS permite cambiar el nombre de la aplicación clonada para que la identifiques más fácilmente. Para hacerlo solo tendrás que presionar “Renombrar aplicación duplicada” luego de realizar el tercer paso y listo.

Duplicar aplicaciones en móviles con UX (LG)

LG es un fabricante del que últimamente escuchamos poco, pero aún son muchos los móviles de esta marca que siguen en activo por parte de los usuarios. Su capa de personalización, LG UX, también permite duplicar aplicaciones, y nuevamente el proceso es muy similar al resto:

Abrir los ajustes de sistema de tu dispositivo LG y dirígete a la pestaña “General”. Busca el apartado “Aplicación Doble” y abre la lista de apps compatibles. Activa presionando “Instalar” en la aplicación que desees clonar. ¡Listo! Encontrarás la app duplicada en el escritorio.

Cómo pudiste ver, las capas de personalización de la mayoría de los grandes fabricantes son compatibles con esta función, lo que deja ver que es bastante utilizada en todo el mundo. Sin embargo algunas no lo tienen, como Xperia Home de Sony, el Pixel Launcher de Google, Android One o Android Go, para ellas las soluciones están al principio de este artículo.

Ahora corre a probar alguna de todas las opciones que trajimos en este tuto, olvídate de tener que cerrar tu sesión para abrir otra, o de tener que cambiar de móvil para usar diferentes cuentas en una misma app. ¿Conoces algún otro método? ¿Te gustaría añadir algo más? Te esperamos en los comentarios.