El proceso formalmente conocido como búsqueda inversa de imágenes es una forma efectiva de encontrar la fuente de una información o de identificar a personas en Internet a partir de una foto. Tomando en cuenta que Facebook es la red social con más usuarios activos en la actualidad, si estás buscando a alguien a partir de una foto, lo más probable es que puedas identificarlo a través de su perfil en la plataforma de Mark Zuckerberg. Por ello, resulta muy útil aprender cómo buscar imágenes en Facebook con una foto.

Si bien Facebook no ofrece una herramienta para realizar búsquedas inversas de imágenes, existen dos formas de hacer este proceso. La primera de ellas consiste en usar una herramienta de terceros (como el buscador de Google), por lo que no es muy efectiva, pero al menos sirve en la mayoría de situaciones. En cambio, la segunda consiste en utilizar el ID (código) que Facebook asigna a cada imagen para así realizar una búsqueda 100% precisa. A continuación, te enseñamos cómo llevar a cabo estos dos métodos para buscar por imágenes en Facebook.

Las dos mejores formas de buscar imágenes en Facebook con una foto

Antes de nada, hay algunas cosas que debes tener en cuenta. En primer lugar, con estos métodos sólo podrás encontrar perfiles que son públicos o visibles para tu cuenta. Es decir, si la persona que subió la foto a Facebook tiene el perfil privado, por más que lo intentes, no lograrás ver la imagen en Facebook. Por otra parte, debes saber que ninguno de los métodos presentados a continuación emplea tecnología de reconocimiento facial, así que no esperes milagros.

De hecho, con el segundo método (que consiste en usar herramientas de terceros) la búsqueda es muy imprecisa y aleatoria. Por ello, te recomendamos que solo apliques ese método si la imagen que quieres buscar es de alta resolución, clara y única. Dicho eso, veamos entonces cómo aplicar los dos métodos para buscar imágenes en Facebook.

Cómo buscar imágenes en Facebook con el ID de una foto

Todas las imágenes subidas a Facebook tienen asignado un ID numérico y único que podemos ver en su URL. Este ID también está por defecto en el nombre de las imágenes que descargamos de Facebook. Así que, si tienes la URL de una foto de Facebook o una foto descargada de Facebook a la cual no has cambiado el nombre, puedes buscar la fuente o la persona que publicó esa imagen en Facebook de esta manera:

Si no puedes ver la URL de la foto, haz clic derecho sobre ella y pulsa en Abrir en una nueva pestaña . Pero si tienes la foto descargada, omite este paso y el siguiente.

. Pero si tienes la foto descargada, omite este paso y el siguiente. Con la URL a la vista, es momento de identificar el ID de la foto. Primeramente, ten en cuenta que si la URL no incluye la dirección “fbcdn.net” , entonces la foto no está alojada en Facebook, por lo que tendrás que usar el segundo método.

, entonces la foto no está alojada en Facebook, por lo que tendrás que usar el segundo método. Para identificar el ID de la foto, primera fíjate en que hay tres líneas de números separadas por un “ _ “. ¿Te diste cuenta? Pues bien, el ID es la segunda línea de números . Para que tengas un ejemplo, aquí te marcamos en negrita el ID de una foto de Facebook: scontent-mia3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/87740776_ 3438424136177156 _1153832699098562560_o.jpg.

“. ¿Te diste cuenta? Pues bien, . Para que tengas un ejemplo, aquí te marcamos en negrita el ID de una foto de Facebook: scontent-mia3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/87740776_ _1153832699098562560_o.jpg. Ahora, copia el ID de la foto y pégalo al final de este enlace: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=

Por último, accede al enlace que acabas de crear anteriormente y te encontrarás con la cuenta de Facebook que subió originalmente la foto.

Vale la pena recordar que, si la cuenta que subió la foto es privada, no podrás ver la imagen en Facebook. Asimismo, Facebook ofrece ciertas opciones de privacidad que, sin hacer privados los perfiles, permiten que este método no sea posible con muchas fotos. Así que, si no te funcionó este método, intenta con el siguiente.

Cómo buscar imágenes en Facebook con Google u otro buscador

En Internet existen muchos buscadores que te permiten buscar por imágenes. El más popular de todos es Google, ya que es el más efectivo y fácil de usar. De hecho, Google nos ofrece tres distintas maneras de buscar imágenes en Facebook con una foto, que enseguida pasamos a explicarte:

Si tienes la foto abierta en un sitio web, haz clic derecho sobre ella y luego selecciona Buscar imagen en Google .

. En caso de que no te aparezca esa opción, accede a Imágenes de Google y arrastra la foto hasta la barra de búsqueda .

. Pero si tienes la foto descargada, entonces tienes que ir a Imágenes de Google, tocar el icono de la cámara y seleccionar Subir una imagen .

. Una vez que Google haga la búsqueda y encuentre resultados, vuelve a realizarla agregando el parámetro site:facebook.com en la barra de búsquedas para así obtener resultados más precisos.

Puedes hacer esto mismo con otros buscadores como TinEye, RevImg, Bing, Yandex o SauceNAO. Cada uno de estos buscadores usa un motor de búsqueda propio, por lo que los resultados que obtendrás serán diferentes.

Y eso es básicamente todo lo que puedes hacer para buscar imágenes en Facebook con una foto. Si conoces otro método que funcione tan bien o mejor que estos, compártelo con todos en los comentarios.