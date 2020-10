Si tienes un smartphone Realme C11 seguro que tienes claro que una de las mejores características que ofrece en el uso habitual es su autonomía. Pero es posible pasar más tiempo sin tener que buscar un enchufe para realizar una recarga. Esto se logra con el propio sistema operativo del smartphone y te contamos cómo conseguirlo.

Evidentemente no se aumenta la carga que tiene la batería del Realme C11, que llega a nada menos que 5000 mAh (y, en este caso, no vamos a aconsejar recurrir a un Power Bank o batería externa). Lo que te proponemos es aprovechar las opciones que existen en la configuración del terminal, las cuales te serán de gran ayuda y no ponen en riesgo alguno la estabilidad del dispositivo ni por hardware ni por software.

Primeros pasos para aumentar la duración de batería del Realme C11

Lo primero que tienes que hacer es acceder a los Ajustes del teléfono y, para ello, tienes que buscar el icono que tiene ese nombre en el cajón de aplicaciones o en la barra de notificaciones, el cual tiene forma de engranaje circular en un fondo gris. Esto te permite acceder a la amplia cantidad de opciones de gestión que ofrece Realme UI, que es la capa de software que usa por encima de Android 10.

El siguiente paso es buscar el apartado Batería para lo que necesitarás desplazar la pantalla hacia arriba hasta encontrarlo (tiene como imagen representativa la imagen de una pila de color verde). Una vez que lo localices, pulsa en él y entrarás. Verás entonces toda la información que proporciona el terminal en lo que tiene que ver con la autonomía, como por ejemplo la carga que queda y el tiempo de uso estimado restante hasta que necesites conectar el teléfono a la corriente.

Apartados que debes revisar para mejorar la autonomía

Entre las opciones disponibles te indicamos las que son más importantes por el impacto que tiene en el uso de la batería y, además, la configuración recomendada para sacar el máximo partido a la alta carga que tiene este componente. Son las siguientes:

Opciones de ahorro de energía : aquí se tiene que activar siempre Optimización en reposo, ya que esto permite que cuando el terminal detecta que se está durmiendo hace que se pase a Modo de ahorro de batería y, por lo tanto, el consumo se reduce de forma significativa.

: aquí se tiene que activar siempre Optimización en reposo, ya que esto permite que cuando el terminal detecta que se está durmiendo hace que se pase a Modo de ahorro de batería y, por lo tanto, el consumo se reduce de forma significativa. Modo de rendimiento : son tres las posibilidades existentes y, lo ideal, es dar uso a la opción “Inteligente”, ya que establece todo de forma automática dependiendo del uso habitual del teléfono. Pero hay otras dos posibilidades: Alto rendimiento y Sin mejora de rendimiento. La opción “Alto rendimiento” es la que más batería gasta, perfecta para jugar, mientras que en “Sin mejora” lo que hace es no ahorrar batería ni potenciar su uso, siendo el método neutral por así decirlo.

: son tres las posibilidades existentes y, lo ideal, es dar uso a la opción “Inteligente”, ya que establece todo de forma automática dependiendo del uso habitual del teléfono. Pero hay otras dos posibilidades: Alto rendimiento y Sin mejora de rendimiento. La opción “Alto rendimiento” es la que más batería gasta, perfecta para jugar, mientras que en “Sin mejora” lo que hace es no ahorrar batería ni potenciar su uso, siendo el método neutral por así decirlo. Optimización del consumo de energía de la pantalla: otra buena forma de conseguir ahorrar batería del Realme C11. Si se activa esta posibilidad se eliminan algunos efectos propios de la interfaz de usuario. Hay tres opciones como son Apagado, que no tiene efecto alguno; Equilibrado, que permite ahorrar hasta un 5% de energía; y, finalmente, Superahorro que puede llegar al 10%, pero que reduce el atractivo de las transiciones.

Como puedes comprobar, hay bastantes posibilidades a la hora de gestionar el consumo de la batería del Realme C11 mediante el software que hay en el terminal y, lo cierto, es que la efectividad es muy alta. Lo mejor de todo es que eres tú el que decide si deseas o no dar uso a estas herramientas. ¿Te parece esta una buena ayuda?