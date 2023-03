Aunque OnePlus es uno de los fabricantes que suele instalar poco bloatware en sus móviles, desde que Carl Pei se fue de la compañía, su filosofía ha cambiado. Los smartphones de OnePlus ahora incluyen una gran cantidad de apps preinstaladas, tanto de la propia marca como de Google, que pueden resultarte innecesarias y, por ende, terminan siendo un desperdicio de espacio de almacenamiento.

Y es que varias de ellas cumplen la misma función (por ejemplo, hay dos calculadoras) y otras simplemente muy poca la gente las usa (como la app de la comunidad de OnePlus). Ahora bien, antes de que te pongas a desinstalar aplicaciones en tu OnePlus y por error elimines una app que sí que es necesaria para el sistema, a continuación te diremos cuáles son todas las apps preinstaladas en tu OnePlus que deberías desinstalar.

24 apps preinstaladas de los OnePlus que puedes desinstalar sin problema

Mientras que los Samsung Galaxy incluyen 22 apps preinstaladas que pueden desinstalarse para ahorrar espacio, los OnePlus traen las siguientes 24 aplicaciones:

Google

Digital Wellbeing (Bienestar Digital)

Gmail

Calendario de Google

Google Maps

Google Wallet

YouTube

Calculadora (OnePlus)

Google Drive

Clone Phone

YouTube Music

Community

Google TV

Games

Google Meet

My Device

Google Fotos

Netflix

Calculadora (Google)

OnePlus Store

Safety

Wallpaper

Play Store

Zen Mode

Evidentemente, no estás obligado a desinstalar todas estas apps, pues realmente hay varias que sí son muy útiles, como es el caso de YouTube, Play Store, Google Maps y Gmail. Pero en casos como los de la calculadora (tienes dos, una de Google y otra de OnePlus), deberías decantarte por una sola app para no malgastar espacio.

Cómo eliminar las apps preinstaladas en OnePlus

En los móviles OnePlus las apps se desinstalan de la misma manera que en cualquier otro smartphone Android:

Ubica el icono de la app que quieres desinstalar .

. Mantén pulsado el icono por unos segundos hasta que aparezca un menú contextual.

por unos segundos hasta que aparezca un menú contextual. Selecciona Desinstalar y luego pulsa el botón de Desinstalar que verás abajo.

Por cierto, también puedes seleccionar Información de la aplicación para ir a la sección de la app en cuestión dentro de las opciones Ajustes > Aplicaciones, donde podrás desinstalarla de la misma forma.

Es posible que veas el botón de Desactivar en lugar del de desinstalar. En ese caso, los pasos a seguir son los mismos, pero ten en cuenta que la aplicación no se eliminará por completo, sino que se reducirá a su tamaño más mínimo. ¿Por qué? Porque es una app preinstalada que el fabricante no quieres que elimines del todo. Por suerte, existe una forma de eliminar apps de OnePlus que no se pueden desinstalar.

Cómo usar ADB para eliminar app presinstaladas en OnePlus por completo

Para eliminar completamente las apps preinstaladas de OnePlus fácil y rápido, te recomendamos seguir este tutorial de cómo eliminar el bloatware en Android sin root con Universal Android Debloater. Con este método las apps instaladas de fábrica por el fabricante no solo se desactivarán, sino que además dejarán de mostrarse en el menú de aplicaciones del teléfono, pues estarán ocultas. ¡Parecerá que han sido eliminadas por completo!

Ahora bien, si lo que querías era eliminarlas al 100%, no te queda de otra que desinstalar las apps de serie con root, lo cual puede que no agrade a los usuarios sin experiencia en este mundillo más avanzado de Android.