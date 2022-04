No hay nada peor que vivir con el temor de que estás siendo vigilado por alguien o algo. ¿Quizás una cámara? Para sacarte la duda, puedes usar los sensores de tu smartphone Android para detectar cámaras ocultas en tus cercanías. Eso sí, necesitarás una aplicación especializada en la detección de cámaras escondidas para lograr tu cometido.

Recientemente, OPPO lanzó una app para detectar cámaras espía cerca de ti, pero lastimosamente todavía no la han liberado para que cualquier persona pueda utilizarla. Por suerte, existen otras aplicaciones detectoras de cámaras ocultas que te ayudarán a descubrir la verdad. Vamos a conocerlas…

¿Cómo los smartphones pueden detectar cámaras ocultas?

Las aplicaciones que te presentaremos más adelante no son una mentira, como estas 5 apps que no debes instalar en tu móvil. Se basan en principios reales y probados para detectar cámaras escondidas. Concretamente, hay cuatro formas de saber dónde hay cámaras ocultas con un móvil:

Detectando los campos electromagnéticos : si conoces dónde puede estar aproximadamente la cámara oculta, podrías usar una aplicación que detecte campos electromagnéticos cercanos para así dar con su paradero. Mientras más fuerte sea el campo, más cerca estará la cámara.

: si conoces dónde puede estar aproximadamente la cámara oculta, podrías usar una aplicación que detecte campos electromagnéticos cercanos para así dar con su paradero. Mientras más fuerte sea el campo, más cerca estará la cámara. Detectando la luz que se refleja en una lente : este método es menos fiable, pero puede funcionar. Consiste en usar ajustes de cámara muy particulares para acentuar el reflejo que puede causar la luz al chocar con una lente. Sobra decir que para este método se requiere un smartphone con cámara de gama alta.

: este método es menos fiable, pero puede funcionar. Consiste en usar ajustes de cámara muy particulares para acentuar el reflejo que puede causar la luz al chocar con una lente. Sobra decir que para este método se requiere un smartphone con cámara de gama alta. Escaneando las redes cercanas : normalmente las cámaras ocultas están conectadas a Internet para enviar lo que están grabando al usuario que la colocó. Así que, si tu móvil está conectado a la misma red WiFi de la cámara, podrás detectarla fácilmente. Y si no está conectada a Internet, quizás tiene el Bluetooth encendido, lo cual es fácil de detectar.

: normalmente las cámaras ocultas están conectadas a Internet para enviar lo que están grabando al usuario que la colocó. Así que, si tu móvil está conectado a la misma red WiFi de la cámara, podrás detectarla fácilmente. Y si no está conectada a Internet, quizás tiene el Bluetooth encendido, lo cual es fácil de detectar. Usando la linterna : es bastante obvio. Si estás en algún lugar oscuro donde no se pueda encender una luz, puedes usar la linterna de tu móvil para iluminar zonas concretas y así descubrir dónde está oculta la cámara. Lo interesante de este método es que la luz de la linterna puede provocar un destello en la cámara oculta.

: es bastante obvio. Si estás en algún lugar oscuro donde no se pueda encender una luz, puedes usar la linterna de tu móvil para iluminar zonas concretas y así descubrir dónde está oculta la cámara. Lo interesante de este método es que la luz de la linterna puede provocar un destello en la cámara oculta. Usando el sensor ToF: este es el método más sofisticado y preciso que existe. Consiste en usar el sensor ToF de la cámara de tu móvil para proyectar haces de luz infrarroja sobre objetos. El reflejo que generan dichos haces al rebotar sobre las cosas es leído por la cámara del móvil que, a través de una aplicación compleja, es capaz de determinar dónde está la cámara oculta basándose en los pulsos de láser entrantes. Los que tengan una intensidad más alta son los de la cámara oculta debido al efecto de retrorreflexión de la lente.

Este último método aún no está disponible para los usuarios. Pero para que estés informado, la app que lo hace posible se llama LADP, creada por los investigadores de la Universidad de Yonsei en Corea del sur y de la Universidad Nacional de Singapur.

Las mejores aplicaciones para detectar cámaras ocultas con tu Android o iPhone

Actualmente, las aplicaciones de detección de cámaras ocultas para Android que mejor funcionan son Hidden Camera Detector y Buscador de Destello. La primera se basa en el método de detección de campo electromagnético y la segunda en la detección de reflejos. Ambas son gratuitas y las puedes descargar desde la Play Store.

Para iPhone, la única opción gratuita es Hidden Camera Detector (que también está disponible en Android). Esta aplicación utiliza el método de escaneo de redes, aunque también puede hacer una detección rápida de destello de la lente. Es de las más fiables que hay para iPhone.

Si estás dispuesto a gastar dinero en esto, puedes probar DontSpy 2 que utiliza la detección de campo electromagnético, o Hidden Spy Camera Detector que reúne casi todos los métodos de detección de cámaras ocultas.

Cómo detectar cámaras ocultas con tu móvil

Detectar cámaras ocultas no es fácil, sobre todo si usas un smartphone que no es un aparato diseñado para esta tarea. Sin embargo, aquí hemos preparado una serie de consejos y pasos a seguir que aumentarán las probabilidades de que encuentres la cámara espía.

Consejos para detectar cámaras ocultas con tu smartphone

Antes de comenzar la búsqueda, tienes que tener en cuenta lo siguiente para evitar detecciones erradas:

La funda del teléfono no ayuda : recuerda que los sensores que usan las apps de detección de cámaras ocultas están en el interior del móvil. Por tanto, mientras menos lo «arropes», mejores serán sus lecturas. Las fundas en particular suelen bloquear el campo de radiación del propio teléfono y las señales de los dispositivos.

: recuerda que los sensores que usan las apps de detección de cámaras ocultas están en el interior del móvil. Por tanto, mientras menos lo «arropes», mejores serán sus lecturas. Las fundas en particular suelen bloquear el campo de radiación del propio teléfono y las señales de los dispositivos. Todos los dispositivos causan interferencias : tanto al escanear redes como al detectar campos electromagnéticos, te toparás con interferencias provenientes de los móviles, televisores, altavoces, ordenadores y cualquier otro dispositivo que está en la habitación. Así que, si detectas una fuerte señal en un lugar donde no hay ninguno dispositivo, puede que hayas encontrado la cámara oculta.

: tanto al escanear redes como al detectar campos electromagnéticos, te toparás con interferencias provenientes de los móviles, televisores, altavoces, ordenadores y cualquier otro dispositivo que está en la habitación. Así que, si detectas una fuerte señal en un lugar donde no hay ninguno dispositivo, puede que hayas encontrado la cámara oculta. A oscuras es más encontrar las cámaras : apagando las luces y cerrando todas las ventanas o entradas de luz, puedes encontrar cámaras ocultas de forma fácil con solo buscar la luz LED parpadeante que estas suelen tener. Así, ni siquiera tendrás que usar una aplicación. Por supuesto, esto nada más es válido cuando la cámara espía tiene una luz LED (la mayoría no tienen).

: apagando las luces y cerrando todas las ventanas o entradas de luz, puedes encontrar cámaras ocultas de forma fácil con solo buscar la luz LED parpadeante que estas suelen tener. Así, ni siquiera tendrás que usar una aplicación. Por supuesto, esto nada más es válido cuando la cámara espía tiene una luz LED (la mayoría no tienen). Pon especial atención en los espejos : existen espejos bidireccionales que muestran tu reflejo de un lado y del otro son totalmente transparentes. En estos espejos suelen ocultarse cámaras. ¿Cómo saber si un espejo es bidireccional? Toca el espejo con la uña. Si ves un espacio entre la uña real y su reflejo, es un espejo normal. De lo contrario, se trata de un espejo bidireccional.

: existen espejos bidireccionales que muestran tu reflejo de un lado y del otro son totalmente transparentes. En estos espejos suelen ocultarse cámaras. ¿Cómo saber si un espejo es bidireccional? Toca el espejo con la uña. Si ves un espacio entre la uña real y su reflejo, es un espejo normal. De lo contrario, se trata de un espejo bidireccional. Ten preparada una cinta adhesiva : cuando encuentres una cámara sospechosa, tápala con una cinta adhesiva no transparente. Cuando hayas tapado todo y aún sientas que te están espiando, deberías tapa la cámara de tus propios dispositivos.

: cuando encuentres una cámara sospechosa, tápala con una cinta adhesiva no transparente. Cuando hayas tapado todo y aún sientas que te están espiando, deberías tapa la cámara de tus propios dispositivos. Mueve algunas cosas: una última medida para evitar que te espíen con una cámara oculta cuando no logras detectarla es cambiar la dirección de las macetas, la cafetera y otros aparatos de este tipo hacia la pared.

Pasos para detectar una cámara oculta con tu móvil usando una app

Aunque puedes usar cualquier de las aplicaciones que te mostramos antes, para los efectos de este tutorial haremos uso de la app Hidden Camera Detector de Android. De todas formas, los pasos a seguir son similares en todas las aplicaciones. Dicho eso, haz lo siguiente para intentar detectar una cámara oculta con tu móvil:

Abre la aplicación detectora de cámaras ocultas.

detectora de cámaras ocultas. Si vas a usar el método de campo electromagnético (con cable), acerca lentamente tu móvil sobre los objetos o sitios de los cuales sospechas. Si notas picos de lectura o escuchas un pitido , busca manualmente la cámara en ese lugar.

, busca manualmente la cámara en ese lugar. También puedes usar el método de cámara infrarroja con la que puedes aplicar varios filtros de color . De esa manera, es posible detectar los haces de luz que proyecta la cámara y que, a simple vista, no se pueden ver.

. De esa manera, es posible detectar los haces de luz que proyecta la cámara y que, a simple vista, no se pueden ver. Igualmente, está la opción de detector de lentes que hará brillar un punto rojo en la aplicación cuando estés cerca de la cámara oculta.

en la aplicación cuando estés cerca de la cámara oculta. Si a estas alturas no encuentras nada, utiliza el método de escaneo redes para saber si realmente hay una cámara en la habitación o no. Para ello, tendrás que encender la red WiFi, el GPS y el Bluetooth de tu móvil y conceder a la aplicación detectora los permisos para acceder a estos sensores. Una vez que lo hagas, la app te dirá si hay dispositivos sospechosos.

Si tras terminar de analizar la zona con la app detectora no encuentras ninguna cámara oculta en la habitación, no te confíes. Cabe la posibilidad de que sí exista una cámara, solo que está muy bien oculta y tu móvil no tiene la tecnología suficiente para detectarla. En ese caso, te recomendamos usar un dispositivo de detección especializado, como el CHIBOPLUS de 30 €.

¿Qué debo hacer si encuentro una cámara oculta?

Si encuentras una cámara que te estaba espiando sin tu consentimiento, puedes denunciar a la persona o empresa que lo ha hecho. Para ello, requieres pruebas fehacientes, así que no toques la cámara. Déjala en su lugar y tómale una foto que quede como evidencia. Después, simplemente pon algo en frente de la cámara para que no te siga espiando.

Finalmente, formula la denuncia con la policía. Recuerda que cualquier violación a la privacidad de una persona es penada por la ley en la mayoría de países.