Si has detectado que Android System Intelligence es una de las aplicaciones que más consume energía en tu dispositivo, no te asustes. No es un virus ni nada por el estilo: se trata de un componente del sistema operativo que hace posible diversas funciones inteligentes, asegurando que los datos de los usuarios estén protegidos.

Si bien no es una parte crucial del sistema, cumple una función importante, por lo que deberías conocerlo más a fondo antes de intentar desinstalarlo o desactivarlo. Aquí te explicaremos qué es Android System Intelligence, qué hace en tu móvil y qué pasa si lo desinstalas. ¡Vamos allá!

Qué es Android System Intelligence y para qué sirve

Android System Intelligence, antes conocido como Device Personalization Services, es el componente del sistema operativo Android que se encarga de coordinar y dar soporte a las funciones inteligentes de los dispositivos relacionadas con la personalización. Lo hace protegiendo al mismo tiempo los datos del usuario; de ahí a que requiera permisos del sistema.

Permite a tu dispositivo Android aprender de tus hábitos y preferencias para adaptarse mejor a tus necesidades. Por ejemplo, Android System Intelligence puede sugerirte acciones rápidas basadas en el contexto, optimizar el rendimiento de la batería según tu uso, o predecir lo que vas a hacer a continuación. Utiliza el aprendizaje automático y la inteligencia artificial para analizar los datos locales de tu dispositivo y ofrecerte una experiencia personalizada y fluida.

Cosas que hace Android System Intelligence en tu Android

Android System Intelligence está presente en casi cualquier lugar y función de tu dispositivo Android; desde el portapapeles hasta en la agenda de contactos. Estas son algunas cosas que hace en los dispositivos:

Identifica la música que se está reproduciendo cerca del dispositivo.

Traduce conversaciones de texto y vídeo en tiempo real.

Proporciona subtítulos automáticos para cualquier medio que se esté reproduciendo.

Añade botones interactivos a las notificaciones.

Ayuda a encontrar aplicaciones y ajustes en las barras de búsqueda.

Ofrece respuestas autogeneradas a los mensajes en el campo de notificación.

Mantiene la pantalla encendida mientras la estás mirando, usando la información de la cámara frontal.

Gira la orientación de la pantalla automáticamente en función de la orientación del teléfono.

Permite realizar acciones específicas al seleccionar el texto, como pulsar prolongadamente una dirección para ver cómo llegar.

Hace posible el dictado por voz.

Mejora el sistema de copiar y pegar.

Inserta botones de acción útiles en las notificaciones, permitiendo que una notificación abra una app relevante o proporcione la información necesaria al tocarla.

Qué pasa si borro Android System Intelligence en mi móvil

Si borras Android System Intelligence tu móvil no será el mismo, ya que perderá muchísimas funciones inteligentes (específicamente, todas las que te mencionamos en el apartado anterior). Sin esta aplicación, varias de las funciones que usas a diario no funcionarán correctamente o no funcionarán del todo.

Aun así, como mencionamos al principio, Android System Intelligence no es una parte crucial del sistema y no se dañará tu móvil si la desinstalas. Eso sí, seguramente experimentarás problemas de inestabilidad y lentitud. Algunas funciones inteligentes quedarán deshabilitadas, pero las básicas (llamar, enviar mensajes, etc.) seguirán funcionando a la perfección.

Cómo desinstalar Android System Intelligence de mi dispositivo

Android System Intelligence no se puede desinstalar del todo, ya que es una aplicación del sistema. No obstante, puedes desinstalar sus actualizaciones para que ocupe menos espacio y desactivarla para que no consuma tanta batería. Aquí te explicamos cómo hacerlo:

Para desinstalar las actualizaciones: Abre Google Play Store . Toca tu icono de perfil en la esquina superior derecha. Selecciona Administrar dispositivo y apps . Ve a la pestaña Administrar . Busca y selecciona Android System Intelligence . Presiona en Desinstalar .



Para desactivar el servicio: Abre la app de Ajustes o Configuración de tu Android. Ve a Aplicaciones . Busca y selecciona Android System Intelligence . Pulsa en Deshabilitar .



¡Listo! De esa manera, habrás logrado «eliminar» Android System Intelligence de tu dispositivo Android. Si notas que tu Android va peor, repite estos pasos para actualizar la app y rehabilitarla.

Android System Intelligence se detiene o no funciona: cómo solucionarlo

En caso de que Android System Intelligence esté fallando en tu móvil, ya sea que se cierre o que cause que las apps no funcionen, aplica las siguientes soluciones:

Elimina las actualizaciones de Android System Intelligence y verifica si ya funciona mejor.

y verifica si ya funciona mejor. Si sigue funcionando mal, vuelve a actualizarlo desde Google Play Store.

desde Google Play Store. ¿Aún no se soluciona? Actualiza tu móvil Android.

Esperamos que este artículo te haya sido de utilidad para despejar las dudas y resolver los problemas que tenías con Android System Intelligence.