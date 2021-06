Los creadores de Telegram se cansaron de las restricciones que Google impone a su app para que esta esté disponible en la Play Store. Por eso, este año lanzaron Telegram APK: la misma app que todos conocemos de Telegram, pero más completa y sin limitaciones. Una de las diferencias entre Telegram APK y Telegram de Google Play Store es que la versión APK se descarga desde la web oficial de Telegram y no rinde cuentas a Google, por lo que recibe las actualizaciones más rápido.

Ahora bien, la “desventaja” de Telegram APK por no estar en Google Play Store es que no usa la función de actualizaciones automáticas de la tienda. Sin embargo, eso no quiere decir que no pueda actualizarse sola. Enseguida te explicaremos cómo actualizar automáticamente Telegram APK, que está dando problemas a muchos usuarios en este aspecto.

Así se actualiza Telegram de forma automática sin Google Play

Para empezar, aclaremos esto de una vez: la actualización automática de Telegram APK no funciona del todo bien. Nosotros mismos hemos tenido problemas para hacer que Telegram se actualice por sí solo sin recurrir a Google Play Store. De hecho, en algunos móviles no hemos logrado que Telegram APK se actualice solo.

En teoría, Telegram APK recibe actualizaciones automáticas desde Telegram.org. Tú no tienes que activar ninguna opción ni hacer nada para recibir las actualizaciones. Solo debes esperar a que te salte un aviso de que hay una actualización disponible y aceptar su instalación. Sin embargo, en la gran mayoría de móviles que usan Telegram APK este aviso no está apareciendo.

La única solución que nosotros hemos encontrado a este problema es usar Telegram Beta que puedes descargar desde este enlace. En la versión beta (y seguramente en las futuras versiones estables), la actualización se lleva a cabo de esta forma:

Abre la app de Telegram .

. Asegúrate de que tu móvil está conectado a Internet .

. Si hay una actualización disponible, te aparecerá automáticamente una ventana en la que debes elegir entre Descargar ahora y Preguntarme en un día .

y . Tras pulsar en Descargar ahora, Telegram te pedirá permiso para instalar apps en tu móvil (si no lo había hecho antes). Debes otorgárselo pulsando en Configuración > Permitir descargas de aplicaciones.

(si no lo había hecho antes). Debes otorgárselo pulsando en Configuración > Permitir descargas de aplicaciones. Luego, verás una notificación en el móvil que te indica el progreso de la descarga, la cual lleva de nombre “downloadfile.apk”.

en el móvil que te indica el progreso de la descarga, la cual lleva de nombre “downloadfile.apk”. Cuando la descargue finalice, ve a Telegram y presiona en Instalar en el aviso de instalación que te saldrá.

¡Listo! De esa forma, la actualización se habrá instalado sin ayuda de Google Play. Esperamos que Telegram siga trabajando en el sistema de actualización automática de su app, pues en la versión estable ahora mismo funciona muy mal.

Cómo saber si hay una nueva actualización de Telegram disponible y descargarla sin Google Play

Ahora bien, si por la razón que sea no logras que Telegram se actualice solo en tu Android sin tener que usar Google Play Store, te tocará instalar las actualizaciones manualmente. La mejor forma de hacerlo es esta:

Pincha el siguiente enlace para unirte al canal Telegram APKs for Android. Ese es un canal oficial donde publican las últimas versiones de Telegram disponibles para descargar directamente desde la app.

Pulsa el nombre del canal Telegram APKs for Android en tu móvil para asegurarte de que las notificaciones están activadas .

. Cuando te llegue un mensaje del canal informando que hay una nueva actualización, simplemente toca el botón de descargar del archivo adjunto de dicho mensaje.

del archivo adjunto de dicho mensaje. Una vez que finalice la descarga, presiona el APK en el mensaje y luego selecciona Instalar.

¡Eso es todo! Esta es la forma más tediosa de actualizar Telegram APK, ya que después de cada actualización debes ir a la carpeta Telegram > Telegram Documents para eliminar los APK instalados si no quieres que tu móvil se llene de archivos APK de Telegram. Sin embargo, con este método de actualización manual no vas a tener ningún tipo de problema.