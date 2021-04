A la hora de usar Telegram tenías dos opciones: descargar la aplicación oficial a través de Google Play, o apostar por Telegram Beta en formato APK. Ahora, la compañía detrás del desarrollo de esta alternativa a WhatsApp ha añadido una tercera opción en su página web.

De esta manera, ahora Telegram ofrece el APK de su popular aplicación a través de su página web. Y ojo, que esta versión no es exactamente igual que la que está disponible en Google Play.

Más que nada porque la versión disponible en la tienda de aplicaciones de Google corresponde a la versión 7.6.0, mientras que el APK corresponde a la versión 7.7.0. Entonces, ¿hay alguna diferencia?

En qué se diferencian Telegram y la versión APK de su web

Decir que la propia compañía ha anunciado cuáles son las diferencias entre la versión de Telegram disponible en Google Play y el APK de su página web. Y lo cierto es que harán plantearte el usar esta segunda opción.

Tal y como indica Telegram, las apps disponibles en la tienda de aplicaciones de Google deben acatar las normas de la gran G. Y por este motivo se restringen algunas funciones, además de requerir determinados accesos especiales, usar el sistema de pagos de la compañía con sede en Mountain View y más.

En cambio, la versión APK no está sujeta a las exigencias de Google, por lo que, tal y como indica Telegram “tiene menos restricciones y recibe actualizaciones automáticas desde telegram.org”.

No han dejado claro a qué se refieren, pero parece que las restricciones podrían estar relacionadas con contenido para adultos entre otras opciones que ya han causado problemas con anterioridad con otras aplicaciones. Recordemos que Discord tuvo problemas con la App Store justo por este motivo.

Aunque lo cierto es que actualmente no hay diferencias entre las dos versiones de Telegram, teniendo en cuenta el comunicado de la compañía, te recomendamos probar la versión APK, a través de este enlace, para que puedas disfrutar de ciertas funciones que no estarán disponibles en la versión de Google Play. Y si le sumamos el hecho de que no tendremos restricción alguna a la hora de acceder a cualquier canal de Telegram, el acierto es doble.