Los móviles Realme han conquistado el corazón de los usuarios con sus excelentes prestaciones y precios asequibles. Además, muchos alaban su capa de personalización, Realme UI, que es bastante limpia, fácil de usar y que se actualiza con bastante frecuencia. Aun así, los Realme padecen el mismo mal que casi todos los smartphones Android y es que tardan mucho en recibir las actualizaciones de Android.

Si quieres actualizar tu móvil Realme, seguramente ya sabrás que para hacerlo solo tienes que esperar a que te aparezca la notificación de la actualización. Esto es a lo que llamamos actualización vía OTA. Es la manera más fácil y universal de actualizar tu móvil Android, ya que solo tienes que pulsar la notificación y esperar a que se instale. Sin embargo, si no te llega esa notificación, a continuación te mostramos cómo forzar la actualización de Android en móviles Realme.

Pasos para forzar la actualización de Android en móviles Realme

Si no recibes la notificación para actualizar tu Realme, tienes dos opciones: seguir esperando o forzar la actualización, instalándola manualmente. Esto último es un método que la propia Realme ofrece y explica en su sitio web oficial, lo que quiere decir que es un procedimiento seguro que no dañará tu móvil. Así que, si te interesa, así puedes instalar manualmente una actualización a tu móvil Realme:

Descarga la actualización más reciente para tu móvil en la página web de Realme , desde cualquiera de estos enlaces: Actualizaciones para móviles Realme de España. Actualizaciones para móviles Realme de India.

, desde cualquiera de estos enlaces: Lo recomendable es que descargues siempre la actualización perteneciente a tu país. Aunque si en la página de España no está la actualización que buscabas, por ejemplo, quizás puedes conseguirla en la de India, teniendo en cuenta que su actualización trae aplicaciones dirigidas a su país . Pero no deberías tener problemas en instalarla, ni con los idiomas, pues tanto los Realme de España como los de India usan Realme UI en versión global.

. Pero no deberías tener problemas en instalarla, ni con los idiomas, pues tanto los Realme de España como los de India usan Realme UI en versión global. Una vez descargada la actualización, pásala a una carpeta de tu móvil . Si la descargaste en el teléfono, entonces déjala donde está, que debería ser en la carpeta Descargas.

. Si la descargaste en el teléfono, entonces déjala donde está, que debería ser en la carpeta Descargas. Abre el administrador de archivos de tu Realme, busca el archivo de actualización y púlsalo .

. Acepta la instalación del archivo y listo.

De esa forma, tu Realme instalará la actualización y luego se reiniciará solo. No olvides tener cargada la batería del móvil a más del 60% antes llevar a cabo este proceso para evitar que se apague durante el mismo. Además, también te recomendamos que, antes de hacer todo esto, verifiques si tu Realme tiene la versión de Android más reciente para ver si realmente necesita actualizarse.

Actualiza tu Realme desde el Recovery con una microSD (recomendado para móviles brickeados)

Si tu móvil Realme está brickeado (está congelado, no inicia o tiene algún tipo de daño en su software que te impide usarlo normalmente), entonces no podrás seguir los pasos anteriormente mencionados. Esto generalmente sucede cuando instalas una actualización que trajo problemas, lo cual es común en estos días. Pero no te preocupes, pues Realme ofrece una forma alternativa de instalar actualizaciones en móviles en este estado. Solo debes seguir estos pasos:

Descarga el archivo de actualización para tu móvil Realme desde los enlaces que indicamos en el apartado anterior.

desde los enlaces que indicamos en el apartado anterior. Pasa el archivo descargado a la raíz de una tarjeta microSD (afuera de todas las carpetas). Luego, inserta la tarjeta en el móvil.

(afuera de todas las carpetas). Luego, inserta la tarjeta en el móvil. Con el teléfono apagado, mantén pulsados los botones de encendido y de bajar volumen al mismo tiempo hasta que entres en el modo Recovery.

al mismo tiempo hasta que entres en el modo Recovery. Una vez ahí dentro, elige Install from storage device > Install from SD .

. Selecciona el archivo de actualización que quieres instalar. Acepta la instalación y listo.

Así, tu dispositivo se reiniciará y luego empezará a actualizarse. Mantenlo conectado al cargador para que no se apague durante el proceso. ¡Eso es todo! Coméntanos cómo te fue forzando la actualización de Android en tu Realme. ¿Fue sencillo? ¿Tienes algún problema?