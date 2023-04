Hace algunos meses ZTE nos sorprendió con el lanzamiento de una tablet increíble bajo su filial Nubia: hablamos de la Nubia Pad 3D, que tiene unas especificaciones alucinantes y como su nombre indica está pensada para crear y disfrutar de todo tipo de contenidos 3D.

Ahora, aprovechando el lanzamiento de su nuevo móvil tope de gama (el ZTE Axon 50 Ultra), la compañía china decidió renovar su tablet insignia. ¿De qué dispositivo hablamos? De la nueva ZTE Axon Pad 5G, la primera tablet con Snapdragon 8+ Gen 1, que llega con ganas de volverse la reina del sector.

Todas las especificaciones de la ZTE Axon Pad 5G

Características ZTE Axon Pad 5G

Dimensiones y peso Grosor de 6,5 mm y peso de 605 gramos. Otras dimensiones no reveladas. Pantalla 12,1″ WQXGA (2560 x 1600 píxeles) con relación de aspecto 16:10, panel IPS, tasa de refresco de 120 Hz y HDR10+. Procesador Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con gráfica Adreno 730. RAM LPDDR5 (capacidad no anunciada).

Almacenamiento UFS 3.1 (capacidad no anunciada).

Cámara trasera Datos no revelados. Cámara frontal Datos no revelados. Conectividad y extras USB C, WiFi 6 de doble banda, SIM 5G, Bluetooth 5.2 y altavoces estéreo. Batería 10000 mAh con carga rápida de 80 W. Sistema operativo Android 13 bajo MyOS 13. Lee también: La Lenovo Tab P11 5G llega a España: pantalla 2K, Snapdragon 750G y altavoces JBL

La ZTE Axon Pad 5G aplastará a todos sus rivales con su Snapdragon 8+ Gen 1, pero no es su única genialidad

Cuando hicimos el artículo con las 10 mejores tablets con Android de 2023 señalamos que las Galaxy Tab S8 no tenían competencia alguna. Para ese momento era cierto, pues con su Snapdragon 8 Gen 1 y demás especificaciones son capaces de aplastar a cualquier rival. No obstante, Samsung no imaginaba que le crecerían los enanos y que su contendiente llegaría directamente desde China.

La ZTE Axon Pad 5G es una bestialidad la mires por donde la mires, empezando por su fantástico chip Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Este SoC es el más potente utilizado alguna vez en una tablet con Android, lo que inmediatamente la corona como la tablet más potente del momento. Además, es un chip que incorpora conectividad 5G, asegurándote una velocidad de conexión sin igual en todo momento. Pero ojo, que no es lo único genial en ella.

ZTE no ha confirmado capacidad, pero la Axon Pad 5G incluye RAM LPDDR5 y almacenamiento UFS 3.1, dos de los formatos más veloces actualmente. Aparte, llega con un panel IPS de 12,1 pulgadas, resolución WQXGA, frecuencia de actualización de 120 Hz y HDR10+. Sí, es un panel mejor que el de las Galaxy Tab S8 y S8+, lo cual ya es mucho decir.

También es compatible con lápiz óptico y teclado acoplable como sus rivales, pero lleva Android 13 de fábrica y no tendrás que esperar actualizaciones. Su batería es de 10000 mAh, una capacidad fantástica que aparte se complementa con una súper carga rápida de 80 W.

Su diseño es fantástico, pues se inspira frontalmente en las Galaxy Tab y en la trasera de la Redmi Pad, unas tablets muy bonitas. Lamentablemente, no sabemos de cuántos MP son sus cámaras, pero seguramente sea una buena cifra porque es una tablet de gama alta. Lo que sí sabemos es que tendrá dos: una en la trasera y otra en el frontal.

Precio y disponibilidad de la ZTE Axon Pad 5G

Al momento de escribir este artículo ZTE no había revelado precio alguno sobre la Axon Pad 5G. Tampoco indicaron nada sobre su disponibilidad en el mercado de consumo, pero sí adelantaron varios detalles:

Inicialmente, se venderá solo a empresas y entes gubernamentales .

. Contará con un chip de seguridad especial en su interior, algo relacionado con el punto anterior.

en su interior, algo relacionado con el punto anterior. Se venderá en negro y gris como dejan ver las imágenes publicadas por ZTE.

Esperemos que tenga un precio atractivo, ya que así seguramente se venda como churros al ser la tablet más potente con Android del mercado. Aparte, ZTE tiene que aprovechar este título mientras lo tenga, porque con la Galaxy Tab S9 Ultra próxima a lanzarse no le durará demasiado.