Hace tan solo unas horas se filtraron los renders y algunas características de la Galaxy Tab S9+ y ahora acaban de aparecer las primeras especificaciones de la tablet más prémium de la próxima serie «Tab S9» de Samsung.

Así es, ya sabemos qué tendrá bajó el capó la futura Galaxy Tab S9 Ultra y sus características confirman que no solo será la tablet Android más potente del mercado, sino que también llegará para ser un duro rival del último iPad Pro. A continuación, te contamos todo lo que sabe de esta tablet.

El famoso leaker del mundo Android, @UniverseIce, ha revelado en su cuenta de Twitter las dimensiones, peso, pantalla, procesador y algunas otras características de la próxima tablet prémium de Samsung: la Galaxy Tab S9 Ultra. Y, lo primero que tienes que saber es que repite las mismas medidas de la Galaxy Tab S8 Ultra (326,4 x 208,6 x 5,5 milímetros) aunque será un poco más pesada (737 gramos) y resistente al agua y al polvo (certificación IP68).

Exclusive: Galaxy Tab S9 Ultra

208.6 x 326.4 x 5.5mm Same as S8 Ultra

14.6” 2960 x 1848 (WQXGA+) 11200mAh 45w

737g,IP68,8Gen2 for Galaxy,16GB LPDDR5X。

— Ice universe (@UniverseIce) April 5, 2023