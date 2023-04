Hace poco más de una semana hicimos una lista con las mejores tablets con Android que puedes comprar en 2023. ¿Cuáles eran los modelos más potentes? Nada menos que las Samsung Galaxy Tab S8, una familia de tablets alucinante y sin competencia alguna dentro de Android.

Sin embargo, lo que no sabíamos es que solo unos pocos días después nos tocaría hablar de sus sucesoras: las Samsung Galaxy Tab S9, que deberían lanzarse al mercado en algún momento de este año. Todavía no hay fechas fijadas para su llegada, pro probablemente estén más cerca de lo que creemos. ¿Cómo es que lo sabemos? Porque el diseño de la Samsung Galaxy Tab S9 Plus acaba de filtrarse desde todos sus ángulos.

La serie Galaxy Tab S9 también se sube al carro del diseño unificado de Samsung

Renders oficiales Samsung Galaxy Tab S9+ 1 de 3

Samsung se prepara para renovar sus tablets de gama alta y las pruebas están en la filtración que hizo el famoso twittero @OnLeaks. El filtrador compartió imágenes en alta resolución (en formato CAD) de la Galaxy Tab S9+, la hermana del medio de la nueva generación.

¿Qué novedades hay en el aspecto de esta tablet? Tras un vistazo rápido parece que no habrá demasiados, ya que la Galaxy Tab S9+ seguirá apostando por: laterales rectos, marcos de pantalla muy delgados, cuatro altavoces y un panel de grandes dimensiones. De hecho, es probable que lleve una pantalla de 12,4 pulgadas como la Galaxy Tab S8+.

No obstante, si prestas atención a los detalles notarás que sí hay varias evoluciones en el diseño. El más evidente es que el módulo de cámaras adoptará el estilo de los Galaxy S (integrado en la trasera y dejando solo las lentes a la vista). Esto no es algo sorpresivo, ya que Samsung decidió unificar el diseño de todos sus dispositivos este año.

Otro de los cambios tiene que ver con la muesca trasera que se usa para dejar reposando el S Pen. Ahora será del tamaño justo para ubicar el lápiz óptico, no como en las Galaxy Tab S8 que se extendía hasta integrarse con el módulo de cámaras.

¿Hay algo más? Sí, un par de detalles que seguramente no notaste al ver los renders. El primero es que la trasera será totalmente lisa, sin las pequeñas canaletas que hasta ahora han llevado muchas tablets de Samsung en los marcos superior e inferior. El otro es que la Galaxy Tab S9+ será más delgada, algo que sin duda impactará positivamente en la comodidad y movilidad que aportará esta tablet.

¿Cuándo se lanzarán la Samsung Galaxy Tab S9+ y sus hermanas?

Al momento de escribir este artículo no había información alguna sobre la posible fecha de lanzamiento de las Galaxy Tab S9. No obstante, vale la pena recordar que las Galaxy Tab S8 se presentaron en marzo de 2022, así que sus sucesoras podrían estar mucho más cerca de lo que crees.

¿Se lanzarán en un Galaxy Unpacked? Si la idea de Samsung es presentarlas en las próximas semanas lo ponemos en duda, pues nadie está informado sobre algún evento de este tipo. Sin embargo, no descartamos que Samsung pueda aprovechar el Galaxy Unpacked de mitad de año para presentar sus plegables de quinta generación y estas tablets.

¿Y sus posibles especificaciones? También hay que esperar para conocer mayores detalles, pero estamos bastante seguros de que las Galaxy Tab S9 serán unas bestias. De hecho, no nos sorprendería ver el Snapdragon 8 Gen 2 en ellas.