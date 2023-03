Aun siendo los móviles plegables más populares del mercado, teníamos tiempo sin hablar de los Samsung Galaxy Z Fold y Z Flip. La cuarta generación ha vendido como churros, pero pasados 8 meses desde su lanzamiento ya es momento de pensar y hablar de sus sustitutos.

Hace unos meses conocimos los primeros detalles, pero ahora se han filtrado nuevos datos sobre los Samsung Galaxy Z Flip 5 y Z Fold 5. ¿Qué novedades hay al respecto? ¿Será esta la generación que del gran salto?

El Galaxy Z Flip 5 tendrá una pantalla externa un 79% más grande

En diciembre de 2022 corrió el rumor de que la pantalla externa del Galaxy Z Flip 5 sería hasta un 50% más grande. Mientras, en enero se filtró que el Galaxy Z Fold 5 incluiría un S-Pen en su caja. Ahora el famoso filtrador Ice Universe revela nuevos datos sobre este par.

La primera ronda tiene que ver con el plegable de concha de Samsung y va muy de la mano con el rumor anterior. Según el filtrador, el Galaxy Z Flip 5 contará con una pantalla externa de 3,4 pulgadas y una relación de aspecto 1:1,038. Será un cuadrado casi perfecto y el aumento de dimensiones será de casi un 79%, una barbaridad. Sin embargo, este cambio es totalmente lógico y hasta necesario.

Cuando comparamos el Galaxy Z Flip 4 vs. OPPO N2 Flip, una de las cosas que señalamos es que la pantalla externa del OPPO era muchísimo más útil. El panel que utiliza el móvil de Samsung no aporta demasiado y hacerlo más grande es algo que los usuarios llevan tiempo pidiendo. Por supuesto, la compañía no iba a quedarse con esa y decidieron adaptarse a las demandas del mercado.

Asimismo, Ice Universe indicó que los biseles de la pantalla interior serán más estrechos (mayor proporción cuerpo-pantalla). Aparte, el Galaxy Z Flip 5 utilizará una nueva bisagra con forma de gota de agua para ayudar a ocultar el pliegue y contará con protección IPX8 contra agua.

El Galaxy Z Fold 5 bajará de talla, aunque mantendrá la pantalla externa del mismo tamaño

El próximo plegable de Samsung en formato de libro también sufrió varias filtraciones, aunque no son tan sustanciosas como las de su hermano. El Galaxy Z Fold 5 mantendrá seguirá teniendo una pantalla externa de 6,2 pulgadas, aunque no se sabe si habrá cambios en el panel.

Junto a esto, también se filtró que el Galaxy Z Fold 5 será 0,2 mm más angosto que su predecesor y utilizará una nueva bisagra como el Z Flip 5. ¿Algo más? Sí, al estar cerrado tendrá un grosor de 13,X mm, que es menos que los 15,8 mm del modelo actual. Aparte, será un móvil un poco más ligero al pesar 254 gramos (el Z Fold 4 pesa 263 gramos) y también tendrá protección IPX8.

Finalmente, Ice Universe anunció un último dato sobre este par de móviles plegables: ambos llegarán al mercado con el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy en su interior. Este es un chip fantástico, pero lo cierto es que todos esperábamos que llegasen con el Snapdragon 8+ Gen 2 para seguir el camino de la generación anterior.