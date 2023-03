Para sorpresa de nadie, un informe ha revelado que Samsung es el fabricante que más dispositivos plegables vendió el año pasado con una diferencia escandalosa. ¡Ni siquiera el resto de marcas juntas han logrado vender más que Samsung! La marca surcoreana dominó el mercado de los plegables en 2022 con dos nuevos móviles (los Galaxy Z Flip 4 y Z Fold 4) que acrecentaron el éxito rotundo de los Galaxy Z Fold 3 y Flip 3 con los que Samsung llegó a tener incluso problemas para satisfacer la demanda en 2021.

Aunque ya han empezado a aparecer competidores serios, como el OPPO Find N2 Flip y el Tecno Phantom V Fold, hasta hace unos meses no había una alternativa fiable a los plegables de Samsung en el mercado global, lo cual en gran parte justifica su dominio arrollador. Sin embargo, considerando que Apple aún no tiene dispositivos plegables y las grandes marcas de Android (Xiaomi y Huawei) todavía no traen sus plegables a Europa, parece que el reinado absoluto de los de Corea del Sur continuará por al menos un par de años.

Samsung vendió casi 12 millones de móviles plegables de los 14,2 millones que se vendieron en 2022

Según un reporte de la firma Canalys, en el 2022 se vendieron un total de 14,2 millones de móviles plegables. Samsung aporta casi 12 millones a esa cifra o, más concretamente, el 81% de las ventas. Así pues, es con una diferencia aplastante, el fabricante de móviles plegables número uno en el mundo.

Las marcas que le siguen son Huawei, OPPO, Vivo y Honor con menos de 1 millón de plegables vendidos (casi todas estas ventas corresponden al mercado chino). Motorola es el último que aparece en la lista, pues solo vendió 40000 unidades del Moto Razr 2022.

Es importante aclarar que este sector del mercado apenas está en expansión y parece que todavía no ha tocado su techo. Creció un 59% en 2022 con respecto a 2021 y se espera que en este año se vendan cerca de 30 millones de dispositivos plegables, duplicando así lo visto en 2022.

Queda por verse si la incursión de nuevos fabricantes en este nicho, junto a la expansión de otros, logra equilibrar la balanza. Pero tal y como están las cosas ahora, Samsung no tiene de qué preocuparse.

Fuente | Asia Nikkei